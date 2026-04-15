Zetrix攜手CAICT 旗下 Astron 推出基於區塊鏈的 AI 信任層，面向AI代理生態系統

全新平台「Avatar」旨在為 AI 代理建立可驗證的身份與憑證體系，並開放其對數字資產的訪問權限，從而推動智能體經濟的發展 香港2026年4月15日 /美通社/ -- Zetrix AI Berhad（「Zetrix AI」）與中國信息通信研究院（「CAICT」）於14日共同發佈一項全新倡議，推出基於區塊鏈的人工智能代理信任協議，並將其定位為新興「智能體經濟」的關鍵基礎設施。在這一新型經濟形態中，AI系統將能夠代表個人與企業互動、交易與溝通。 在香港舉行的世界互聯網大會亞太峰會上，該平台「Avatar」（http://avatar.inc）正式亮相。該平台允許個人與企業創建具備自主能力的AI 「數字分身」，這些分身可基於用戶的個性、偏好、知識背景及溝通風格進行訓練。隨後，這些代理可在具備可驗證身份層的基礎上，與用戶、其他 AI 代理及各類線上系統進行交互，並調用相關憑證或數字資產以完成各類任務。

這項聲明發佈之際，企業正逐步從傳統聊天機器人邁向更具自主性的智能系統，這些系統能夠進行協商、協同、執行工作流程，並在數字環境中代表用戶行動。Avatar通過提供信任協議來實現這一點，用以驗證代理所代表的身份、其被授權執行的權限範圍，以及其所使用的資產或憑證是否真實有效。 Avatar採用混合式 OpenClaw 與管道架構，並整合 Astron 與 Zetrix 區塊鏈，旨在讓 AI 代理能夠調用可驗證的各類憑證，包括身份信息、專業資質及數字資產。同時，平台亦將引入經 CAICT 認證的安全框架，並設立開放式 AI 代理任務商店，供第三方開發者發佈各類專業 AI 代理。

中國信息通信研究院Astron副總裁有曉宇先生表示：「由區塊鏈賦能的 AI 代理，將成為下一代自主數字交互的信任基礎。當AI代理開始代表個人與企業執行任務時，其安全可靠的執行能力將成為不可妥協的前提。」 Avatar不只是普通的 AI 助手，而是為新型互聯網活動而打造的基礎設施。其核心在於建立一種可信的機器驅動交互機制，使人與企業能夠與自主軟件代理在可驗證的框架下進行協作與互動。 開發Zetrix 第一層公共區塊鏈的 Zetrix AI 集團董事經理黃天順表示：「代表個人或企業的 AI代理，預示著新一輪智能體任務浪潮的興起。在這一過程中，必須明確交易對象的身份，並能夠獲取完成任務所需的可驗證憑證或數字資產。」

在展示環節中，Zetrix AI 首席人工智能官與 Avatar 架構設計者 CZ Wong 進一步描繪了具備自主能力的 AI 數字人將擁有以下交互模式。 對於企業高管及專業人士，該公司設想數字人可用於新員工入職培訓、解答戰略層面的關鍵問題，並在一定程度上延續與保存組織知識，突破人力在時間與精力上的限制。 對於公眾人物及名人而言，這些數字人則可用於大規模處理粉絲互動及商業溝通，實現同時進行成千上萬次個性化交流，而無需本人親自參與。 對於內容創作者與網紅群體，Zetrix AI 認為 Avatar 將成為一種 AI 原生變現引擎，使用戶能夠將自身專長進行產品化，運營付費社群，提供個性化教學內容，並在遠超實時人力所能覆蓋的範圍內拓展商業影響力。

對於企業而言，這一構想更具顛覆性，即從傳統靜態網站轉向自主企業 AI 代理模式。這類AI代理可以主動尋找潛在客戶，依據不同客群特徵調整溝通內容，並持續開展更精準、更個性化的互動與觸達。 對於消費者而言，該平台則指向更個人化的願景：打造一個基於用戶個人知識與偏好訓練而成的「超級智能分身」，協助用戶完成任務。Zetrix AI 表示，這項能力未來甚至可能演變為一種可驗證的數字傳承形式，讓後代在有關用戶不再參與的情況下，仍能與其持續存在、知識豐富的數字分身進行互動。

最具深遠影響的機遇，或許在於AI代理之間的互動（A2A）。在這一模式下，用戶的 Avatar可在無需即時人工介入的情況下，與其他經過驗證的 Avatar 直接進行談判、協作、信息交換及交易。Zetrix AI 表示，其區塊鏈將在這類機器對機器交互中，承擔信任、身份認證及結算層的關鍵角色。 該戰略的核心組成部分之一，是平台的AI代理商店，第三方開發者可在其中上傳各類專用AI代理，供其他用戶使用。這些AI代理可結合用戶憑證執行特定任務，而開發者也可申請 CAICT 安全認證，以提升在企業及機構中的採用率。

這一舉措凸顯出業界正日益重視區塊鏈驗證機制與 AI 自主能力的融合。在開放式 AI 生態快速擴張之際，外界對身份冒用、權限濫用、模型幻覺，以及缺乏可信身份基礎設施等問題的擔憂持續升溫。 Zetrix AI 相信，在下一階段互聯網演進中，可信代理基礎設施的重要性，或將如同第一代互聯網時代的網站、以及第二代互聯網時代的移動應用程序一樣關鍵。如果這一判斷成立，那 Avatar不僅僅是一項新產品發佈，更是對未來 AI 經濟的一項前瞻性佈局：這一經濟體系將需要一個信任層，而區塊鏈有望承擔這一角色。

關於 Zetrix AI Berhad Zetrix AI Berhad（「Zetrix AI」，前稱 MY E.G. 服務有限公司）正引領區塊鏈技術與人工智能在東盟地區公共與私營部門的應用。Zetrix AI 總部位於馬來西亞，自 2000 年起便作為電子政務服務及相關商業解決方案的先驅。如今，Zetrix AI 已躍升為區域技術變革的先鋒，依托其第一層公共區塊鏈平台 - Zetrix，融合 Web3、人工智能與機器人技術，提供高效、智能且安全的跨境交易、數字身份互通及自動化解決方案，實現個人、企業與政府的無縫互聯。 關於 Zetrix

Zetrix 是第一層公共區塊鏈，支持智能合約的運行，並提供隱私性、安全性與可擴展性。其加密基礎設施可應用於多個行業，用於連接政府、企業與公眾，接入全球區塊鏈經濟體系。Zetrix 由 Zetrix AI Berhad（前稱 MY E.G. 服務有限公司）開發，通過與中國的跨境及跨鏈整合，使其能夠作為區塊鏈門戶，推動全球貿易發展，並部署如基於區塊鏈的身份標識（BID）與可驗證憑證（VC）等 Web3 服務的關鍵構建模塊。

關於中國信息通信研究院（CAICT） 中國信息通信研究院（「CAICT」）成立於 1957 年，是中華人民共和國工業和信息化部（MIIT）直屬的科研機構。多年來，CAICT秉持「厚德載業、創新發展」的理念，定位為「政府高端智庫與產業創新發展平台」。作為信息社會創新發展的智庫與推動者，CAICT 在國家信息通信產業的發展過程中，為重大戰略、規劃制定、政策研究、測試評估及認證體系提供了有力支撐，成為推動中國信息通信領域跨越式發展與創新的重要力量。迄今已榮獲多項國家級及省部級科技獎項。

近年來，為適應新的生態社會背景和需求，CAICT 持續加大創新力度，拓展並深化其科研佈局。該院在在 4G、5G 及 6G、工業互聯網、智能製造、移動互聯網、物聯網（IoT）、車聯網（IoV）、雲計算、大數據、區塊鏈、人工智能（AI）、未來網絡、虛擬現實與增強現實（VR/AR）、智能硬件以及網絡與信息安全等領域開展了系統性研究與前瞻性規劃。基於此，CAICT 在信息通信產業相關的戰略與政策研究、技術創新、產業發展以及國際合作等方面發揮著重要作用，並積極推動工業化與信息化的深度融合。

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