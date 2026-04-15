Cashco 收購 3B Controls，擴展其於化工、石化、生物氣及其他高價值工業應用的儲罐安全與儲存產品組合

美國堪薩斯州埃爾斯沃思及英國威德尼斯2026年4月15日 /美通社/ -- Cashco 為一家提供高性能工程壓力管理解決方案的企業，產品涵蓋調節器、控制閥及儲罐安全與儲存設備，並為 May River Capital 旗下投資組合公司。公司今日宣佈已收購英國企業 3B Controls，該公司專門為儲罐提供專用解決方案。是次收購進一步擴展 Cashco 在壓力及真空釋放、阻火器及氣體覆蓋等領域的產品組合，並在英國增設了生產與服務卓越中心，以更有效地服務全球市場。 3B Controls 擁有一系列高性能工程產品組合，涵蓋壓力及真空釋放閥、呼吸閥、緊急釋放裝置、生物氣設備，以及相關的檢測、備件及售後服務。客戶信賴 3B Controls，正是看重其優質產品與服務、顧問式服務模式，以及在化工、石化及生物氣等領域的應用專業知識。3B Controls 服務來自不同應用領域的跨國客戶，透過直接銷售予終端用戶，以及經由增值代理商、分銷商及工程、採購與建造公司進行銷售。

Cashco 收購 3B Controls 後，將整合雙方互補優勢，令合併後的公司能夠透過更全面的產品組合及相關技術支援，為客戶提供更優質的服務。 Cashco 總裁 Clint Rogers 表示：「3B Controls 以優質產品、技術響應能力，及為處於嚴苛環境中的客戶提供實用支援，在業界享負盛名。將 3B Controls 納入 Cashco 體系後，我們將透過更廣泛的產品覆蓋、更深厚的專業能力，及更廣闊的地域佈局，進一步提升服務客戶的能力。」 Rogers 表示：「我們合併後的產品線將成為業界最齊全的系列之一，涵蓋鋁、碳鋼、不銹鋼，以至哈氏合金 (Hastelloy)、玻璃纖維增強塑膠 (FRP)、聚丙烯 (Polypropylene）、聚偏二氟乙烯 (PVDF) 及各類專用塗層系統等多種材料。 我們將多樣化的材料選擇與廣泛的技術組合相結合，涵蓋重錘式、彈簧式及先導式通氣閥，並提供蒸汽夾套及一體化限位開關等先進配置。3B 將進一步拓展我們於歐洲、中東及非洲 (EMEA) 市場的業務版圖。透過由 3B Controls 的英國廠房直接發運 Cashco 產品，我們將大幅提升本地服務能力及縮短交付週期。」

3B Controls 董事總經理 Philip Horne 表示：「與 Cashco 攜手合作後，我們的客戶將繼續享有其所信賴的高水平服務及技術支援，同時亦能從合併後機構擴大的規模中獲益。」 Horne 補充道：「此合作充分發揮 3B 的本地化製造及分銷優勢，使我們能直接為英國、歐洲及其他地區的客戶提供更全面的 Cashco 解決方案，包括阻火器、氣體覆蓋閥等儲罐安全設備，以及各類專用壓力管理設備，如背壓調節器、減壓調節器及控制閥。」 May River Capital 合夥人 Phil Ramsbottom 表示：「May River Capital 很榮幸能透過此次策略性收購支持 Cashco 的全球擴展。」 Ramsbottom 補充道：「Cashco 與 3B Controls 的合作再次為我們創造機會，與一家備受推崇的專用流體控制設備製造商攜手合作，並憑藉我們的營運優勢推動業務加速發展。是次收購 3B Controls 進一步擴展我們於利基壓力及儲罐管理供應商領域的投資組合，服務於多元化行業中的核心客戶。我們將繼續尋找中型市場企業，協助其受惠於具備增長導向的合作夥伴。我們擁有成熟的策略執行框架，並能提供廣泛的客戶、供應商、專家及營運人才網絡支持。」

About Cashco

Cashco 是一家歷史悠久的工業控制產品設計、製造及服務供應商，提供廣泛的產品系列。其產品包括調節器、控制閥、控制器、壓力及真空釋放通氣閥，以及阻火器與阻爆器。Cashco 透過遍佈全球的辦事處及代理商網絡，為工業氣體、化工、儲運終端、電子，以及食品與製藥等行業的客戶提供服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cashco.com 。 關於 May River Capital

May River Capital 是一家總部位於芝加哥的私募股權投資公司，專注於與中小型工業增長型企業建立合作關係。May River 投資於多個領域的高績效企業，包括先進製造、工程產品及儀器、專業工業服務，以及增值型工業分銷服務。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mayrivercapital.com 。

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