GSMA 報告敦促日本採取大膽行動，將技術優勢轉化為全球數碼領導力

新研究揭示日本數碼轉型中急需處理的優先事項，業界亦已透過《東京協定》表明對 6G 的共同抱負

為了體現這份願景，日本多間流動網絡營運商（KDDI、NTT DOCOMO、Rakuten Mobile 及 SoftBank）聯同三個亞太區 6G 聯盟、Globe 及 LG U+，在峰會上共同簽署了《東京協定》(Tokyo Accord)。 該協定標誌著各方共同承諾，透過開放可信、互聯互通的數碼生態系統塑造 6G 時代，並促進業界與政策制定者之間協調合作。

報告指出 2026 年是轉捩點。 儘管針對性干預措施已紓緩「數碼懸崖」之險，惟更深層的結構問題猶在：生產力停滯、數碼服務赤字日益加劇，以及創新成果難以大規模應用。

隨著全球圍繞 5G 及 6G 的發展勢頭增強，報告指出日本的機遇在於將頻譜策略、研發投資及國際標準制定工作，配合整體數碼轉型目標，從而取得領導地位。