將代理式金融引入Telegram：Byreal推出RealClaw，推動鏈上金融向智能體優先經濟轉型

阿聯酋迪拜2026年4月15日 /美通社/ -- 由Bybit孵化、專為Solana生態系統打造的去中心化交易所(DEX) Byreal，欣然宣佈推出RealClaw，這標誌著其向專為代理式交易設計的金融體系邁出了重要一步。這款新產品允許個人將交易、流動性配置以及投資組合管理等事務委託給自主智能體，通過其參與鏈上金融活動。 借助RealClaw，Byreal推出一種參與鏈上金融的新模式，用戶可以通過聊天或語音指令表達意圖，由智能體負責執行操作。用戶只需連接錢包，選擇策略，即可在鏈上進行交易，無需手動編寫代碼，也無需親自執行兌換操作、配置流動性頭寸或實時監控市場。相反，智能體能夠持續運行策略，跨時區執行交易，即使用戶離線也能保持資金活躍。該產品初始階段僅限受邀用戶參與。

這一設置徹底改變去中心化金融(DeFi)交易體驗。用戶將能通過在Telegram上發佈指令，直接在鏈上執行交易操作，並通過消息平台接收實時更新、投資組合摘要和提醒，同時通過確認流程保持對交易執行的掌控權。 RealClaw整合了由Privy提供支持的非托管錢包基礎設施，使用戶能夠完全掌控自己的私鑰和資產。 此次產品發佈延續了Byreal在智能體原生基礎設施領域的早期發展勢頭。在推出RealClaw之前，該團隊已上線Byreal Agent Skills——這是一套執行基礎組件，能夠使智能體直接與鏈上流動性交互，包括查詢資金池、分析收益以及無需人工輸入即可開倉或平倉。Byreal Agent Skills上線三周內用戶數量即突破1,000人。

Emily Bao, Founder of Byreal表示：「RealClaw將我們的'智能體原生'理念帶給了真實用戶。通過普及自主智能體的使用，Byreal確保每個人都不會在人工智能(AI)智能體革命中掉隊。用戶無需編程或管理基礎設施，兩分鐘內即可部署複雜的智能體策略。這就是大規模應用智能體原生基礎設施的真正形態。」 RealClaw支持一系列鏈上操作，包括但不限於： 無需手動管理頭寸，即可從穩定幣中獲取收益

自動鏡像反映表現最佳的流動性提供者的策略

無需登錄交易所，即可按固定時間表購買加密貨幣或代幣化股票

當流動性頭寸超出預設範圍時收到提醒，並一鍵完成再平衡操作

向智能體查詢賬戶餘額和表現情況，並立即獲得回復

所有交互均通過自然對話完成。憑借內置的選項設置，智能體能夠確定性地執行操作，從而降低出現AI幻覺風險。 Byreal Agent Skills：智能DEX交易 RealClaw依托Byreal Agent Skills運行，這是一個代理式執行層，使自主智能體能夠直接與Byreal的集中流動性(CLMM)去中心化交易所進行交互。一旦完成設置，智能體便可自主分析資金池、評估風險、執行兌換操作、管理頭寸以及複製策略。 該智能體層作為OpenClaw技能發佈，任何與OpenClaw兼容的智能體均可通過單一指令安裝Byreal Agent Skills。 ClawHacks黑客馬拉松一期 為加速推廣應用，Byreal啟動ClawHacks創新黑客馬拉松活動，該活動聚焦於將Claw（AI智能體）與鏈上收益生成功能進行整合。2026年4月15日至4月30日期間，交易者可以接入RealClaw，投身DEX交易領域的AI競賽。

參賽者將憑借其RealClaw智能體在以下三個類別中的表現，角逐20,000美元獎金池的份額： 交易量排名獎：10,000美元 投資回報率(ROI)排名獎：5,000美元 創新獎勵：5,000美元 比賽結果將於2026年5月7日公佈。適用相關條款與條件。有關參賽資格及規則詳情，用戶可以訪問：https://openclaw.mantle.xyz/。 可用性 目前，RealClaw僅面向白名單用戶開放。 在此處申請加入白名單。 與此同時，Byreal Skills現已公開，所有人均可使用。 GitHub地址：https://github.com/byreal-git/byreal-agent-skills

安裝方式： npm install -g @byreal-io/byreal-cli

文檔說明：https://docs.byreal.io RealClaw的推出反映了加密貨幣行業向AI融合型金融系統發展的更廣泛趨勢，在這一趨勢下，自主智能體在執行操作和決策制定中發揮愈發重要的作用。Byreal將自己定位為這一新興技術體系中的一員，專注於執行層，使智能體能夠與流動性交互並調配資金。

關於Bybit Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎瀏覽Bybit.com，探索去中心化金融的未來。