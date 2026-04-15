ST Telemedia Global Data Centres與SuperX在新加坡聯合成立AI創新中心，助力企業簡化AI算力部署

通過戰略合作融合STT GDC高可靠的基礎設施與SuperX的AI平台能力，助力企業在數周內從構想邁向試點部署 新加坡2026年4月15日 /美通社/ -- 新興的全棧式AI數據中心基礎設施解決方案提供商SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX）（以下簡稱「SuperX」），與總部位於新加坡、全球增長最快的數據中心托管服務供應商之一ST Telemedia Global Data Centres（以下簡稱「STT GDC」今日宣布，在雙方於1月簽署合作備忘錄後，正式在新加坡啟用AI創新中心（AI Innovation Centre）。 該中心設於新加坡大成（Tai Seng）的STT Singapore 5數據中心內，提供專屬環境，旨在協助企業加速AI布局，從實驗驗證快速邁向規模化生產部署。為響應市場的即時需求，該中心已引入首批用戶。這些早期使用者正借助中心的高效能運算來處理如進階建模與大規模數據模擬等複雜的工作負載。

此次合作的背景，是由於新加坡及亞洲地區正面臨顯著的AI基礎設施缺口。STT GDC的一項最新研究《Mind the Gap: Bridging the AI Infrastructure Divide》顯示，在對9個亞洲市場的600餘位企業負責人的調研中，大多數機構由於缺乏底層基礎設施，在AI建設階段停滯不前。 AI創新中心通過提供即用、本地且企業級的AI算力，直接破解這一瓶頸。 企業級基礎設施，支撐快速創新 該中心專為短期 AI 工作負載打造，涵蓋試點項目、概念驗證（PoC）及模型基準測試，融合 STT GDC 高可靠、AI 就緒的數據中心設施與 SuperX 的 AI 硬體及軟體。這一結合降低了常導致 AI 試點停滯的營運複雜度，同時讓企業以更低的前期投入與風險開展創新。

AI創新中心的主要特點包括： 新一代算力支持 ：直接接入最新的NVIDIA Blackwell GPU基礎設施，單GPU配備192GB HBM3e 顯示記憶體。

：直接接入最新的NVIDIA Blackwell GPU基礎設施，單GPU配備192GB HBM3e 顯示記憶體。 高性能基礎架構 ：伺服器搭載Intel Xeon Gold 6767P處理器與400G InfiniBand網路，實現高速數據處理。

：伺服器搭載Intel Xeon Gold 6767P處理器與400G InfiniBand網路，實現高速數據處理。 快速部署體驗 ：專屬的用戶門戶與服務目錄，支持團隊快速配置標準GPU方案。

：專屬的用戶門戶與服務目錄，支持團隊快速配置標準GPU方案。 數據主權與安全 ：所有工作負載均在新加坡本地安全、高可靠的環境中運行，滿足受監管產業的數據駐留要求。

：所有工作負載均在新加坡本地安全、高可靠的環境中運行，滿足受監管產業的數據駐留要求。 低風險試點計劃：符合資格的客戶可享14天免費試用，以驗證性能、兼容性及成本效益，從而在擴展至生產階段前做出高確定性且低風險的決策。

「任何成功的AI戰略，其基石都是可靠、可擴展的基礎設施，」 STT GDC新加坡區負責人Mingcheng Lim表示。 「我們將卓越的營運能力與SuperX先進的平台能力相結合，為企業提供跨越試點階段的戰略路徑。AI創新中心不僅僅是一個測試場地，它更是企業實現可衡量的投資回報、贏得長期AI領導地位的啟動平台。」 「我們的目標是提供即時可用的AI能力，」 SuperX首席技術官Kenny Sng表示。 「許多企業在搭建專屬AI環境時，受限於成本和複雜度。AI創新中心減少了這些阻力，使團隊能夠在幾天內，而非幾個月，從內置目錄或第三方市場部署模型。我們正在彌合基礎設施與實際AI成果之間的鴻溝。」

關於SuperX AI Technology Limited（納斯達克股票代碼：SUPX） SuperX AI Technology Limited 是 AI 基礎設施解決方案提供商，為 AI 數據中心提供涵蓋自研硬體、先進軟體及端到端服務的完整產品組合。公司服務包括先進方案設計與規劃、高性價比基礎設施集成，以及端到端營運維護。核心產品包括高性能 AI 伺服器、800 伏直流（800VDC）方案、高密度液冷方案，以及 AI 雲與 AI 智能體。公司總部位於新加坡，服務全球機構客戶，包括企業、科研機構及雲運算與邊緣運算項目。更多信息請訪問：www.superx.sg 關於ST Telemedia Global Data Centres

ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）是全球增長最快的數據中心提供商之一，其全球平台作為數字生態的核心基石，助力全球互連互通。為推動可持續的數字未來，STT GDC 在新加坡、英國、德國、印度、意大利、泰國、韓國、印尼、日本、菲律賓、馬來西亞及越南開展營運，為企業全球業務增長打造堅實基礎。更多信息請訪問：www.sttelemediagdc.com 安全港聲明 本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時以口頭或書面形式發表前瞻性陳述。我們基於對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述，這些陳述來源於我們目前掌握的資訊。您可以通過非歷史性質的術語來識別前瞻性陳述，特別是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預料」、「構思」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預計」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語及其否定形式。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述產生重大差異。

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