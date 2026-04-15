Games of the Future 2026 的最終資格賽將於 6 月在阿斯塔納舉行

Phygital Contenders 2026 Astana 將集結世界各地的精英隊伍，共同爭奪這項融合傳統體育與競技遊戲的全球最創新體育賽事的最終席位。 阿聯酋杜拜2026年4月15日 /美通社/ -- Games of the Future 2026 的資格爭奪戰已進入尾聲，Phygital International 公佈了即將在 Phygital Contenders 2026 Astana 亮相的隊伍與運動員完整陣容，屆時將雲集來自歐洲、非洲、拉丁美洲、中東及亞洲最出色的 phygital 精英。 本屆賽事將於 2026 年 6 月 10 日至 15 日舉行，吸引 Phygital Football、Phygital Basketball 及 Phygital Dancing 等多個項目的領先隊伍齊聚一堂，全部劍指 GOTF 2026 的入圍資格，致力為全球榮譽及超過 400 萬美元的獎金池而戰。

晉級資格至關重要，加上名額有限，阿斯塔納將會上演 phygital 賽事史上至今最為緊湊和競爭激烈的較量。 各路勁旅已在 Phygital Origins 和 Phygital Rivals 區域巡迴賽中展露實力，但只有極少數能脫穎而出，在今夏 Games of the Future 2026 的全球舞台上爭奪殊榮，令每場賽事、每個表現都變得份外重要。 在這三個項目中，隊伍將採用 Games of the Future 的 phygital 特色賽制，其把數碼遊戲與現場體育表演融合成單一的競賽體系。 Phygital Football 作為極受歡迎的項目，將迎來實力強勁的國際隊伍登台獻技，包括來自黑山的 KMF Titograd，其去年僅差一步無緣 GOTF 2025，今年帶著未竟之志重返賽場；還有首次從巴基斯坦遠道而來的 Lahore Athletics，以及巴西其中一支最成功的 Liga Fut7 隊伍 OEASTE SP，各隊皆誓奪晉級資格，一場精彩絕倫的巔峰對決蓄勢待發。

Phygital Basketball 賽場上，Valencia Basket 3x3 作為 Phygital Rivals Spain 冠軍登場，是極受矚目的新晉 phygital 隊伍之一。 這支隊伍代表該城市的職業 3x3 隊，其將迎戰多位強敵，包括阿根廷 Boca Juniors 的官方 3x3 隊伍 Boca，以及塞爾維亞 2025 年 3x3 冠軍 Vozdovac，力求在 Games of the Future 中取得一席之地。 另一方面，充滿節奏、講求精準、體力澎湃的 Phygital Dancing，將會集結真正國際化的表演者陣容，當中有以巴西為基地的 GOTF 2025 亞軍 Tiago Silva、以荷蘭為基地的 Dion Visser，以及以亞美尼亞為基地的 Lala Geborgyan 和來自秘魯的 Jose Campos 等新星，所有人將於今夏稍後爭奪踏上全球舞台的最終席位。

Phygital International 國際市場推廣與傳訊總監 John Hewitt 表示：「第二屆 Phygital Contenders 印證我們所構建的晉級機制已具備深厚實力。 眼前這份競爭激烈且多元的參賽名單，既有載譽歸來的舊面孔，也有新晉挑戰者，正顯示我們朝著正確方向邁進。 隨著各隊為今夏於阿斯塔納舉行的 Games of the Future 的席位而奮戰，這個生態圈顯然不僅在茁壯成長，更在每個賽季中變得越發龍爭虎鬥。」 阿斯塔納正為舉辦 Games of the Future 2026 作準備，而這次資格賽正好賦予先機，向外界展示該市在全球 phygital 日程中的樞紐地位。

Games of the Future 2026 理事會主席 Alibek Khassenov 表示：「Phygital Contenders 2026 Astana 是通向今夏 Games of the Future 的一大重要里程碑，同時也是良機，讓外界看到哈薩克矢志站在體育創新最前線的雄心。 我們與合作夥伴並肩，滿懷驕傲地迎接一眾全球頂尖的 phygital 選手，並支持這項充滿活力的賽制不斷壯大。」 在 Phygital Contenders 2026 Astana 陣容公佈之際，Games of the Future 2026 首批入圍 Phygital Shooter 的參賽隊伍亦同步揭開面紗。 當中不乏新晉挑戰者，包括來自南非的 Hybrids 和以西班牙為基地的 Klan Pedrajas，他們將與衛冕冠軍 xGoat 一同成為阿斯塔納八支參賽隊伍之一。

Games of the Future 2026（7 月 29 日至 8 月 9 日）將集合多項 phygital 與電競項目，涵蓋 Phygital Football、Phygital Basketball、Phygital Dancing、Phygital Shooter 及 Phygital Fighting，還有緊張刺激的電競賽事，例如在個人電腦 (PC) 及手機平台上的 MOBA，以及 Battle Royale。 作為全球 phygital 日程上的巔峰盛會，GOTF 2026 預計將雲集逾 50 個國家的 900 多名選手，在同一競賽框架下，融合數碼對決與體能比拼，不斷重塑體育運動的未來面貌。 有關 Phygital Contenders 2026 Astana 的完整參賽名單，以及所有 phygital 項目的排名概覽，請點擊此處查閱。 如欲緊貼 Phygital Contenders 2026 Astana 及 Games of the Future 2026 的最新動態，請前往官方網站。 粉絲可透過官方 OTT 平台 tv.gofuture.games 即時收看 Phygital Contenders 2026 Astana 的全部賽事（亦可重溫 GOTF 2025 的精華片段）。

編輯備註： 期待報道我們即將舉行的 phygital 運動賽事嗎？ 有意採訪 Phygital Contenders 2026 Astana 及/或 Games of the Future 2026 的媒體，很快便可提交認證申請，請前往 GOTF2026 網站的媒體中心了解最新消息。 關於 Games of the Future (GOTF)： Games of the Future 這項年度國際體壇盛事，糅合現實與數碼世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 已在阿布扎比圓滿舉行，而 Games of the Future 2026 將移師阿斯塔納上演。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://gofuture.games/ 關於 Phygital International (PI)：

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