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出版：2026-Apr-15 13:40
更新：2026-Apr-15 13:40
PR Newswire

AION UT全球上市即爆單，多國熱銷接連斬獲權威大獎

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廣州2026年4月15日 /美通社/ -- 自2025年全球首發以來，AION UT迅速席捲東南亞、南美及歐洲等核心市場，以上市即爆單的強勁勢頭，成為廣汽國際衝刺海外年銷目標的定海神針。作為廣汽全球精品戰略車型，AION UT第一季度在核心市場交出亮眼答卷：泰國交付超2400台，曼谷車展訂單破2500，穩居電動Hatchback細分市場前三；印尼交付逾800台，單月峰值突破300台，位列細分市場第二；烏拉圭上市17天即交付110台，登頂電動Hatchback C級銷量冠軍，季度訂單超500台；哥倫比亞單月上牌96台，奪得細分市場冠軍；新加坡月均訂單超30台，強勢佔據細分市場榜首；墨西哥季度交付逾700台，連續三月穩居前三；中國香港累計訂單破千台，連續兩月領跑Hatchback市場；澳大利亞預售首月即斬獲600台訂單，展現強大市場號召力。

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全球榮譽層面，AION UT憑借硬核產品力橫掃權威大獎，先後榮膺曼谷國際車展「最具價值純電車型」、墨西哥TOP 26 AUTO SHOW「最佳緊湊型電動車」、泰國「CAR OF THE YEAR 2026最佳五門純電小型掀背車」及印尼國際汽車展「最佳中型純電掀背車」等殊榮。全球媒體好評如潮，德國electrive、澳大利亞Drive-Electric等主流媒體盛讚其出色的城市駕駛平衡感、越級空間及領先的續航性價比。

熱銷背後是過硬的技術底氣。AION UT融合米蘭設計中心操刀的數字魔方美學與2750mm超長軸距帶來的越級空間，搭載彈匣電池2.0技術延續「零自燃」安全記錄，輔以24分鐘快充及V2L外放電功能，精準滿足全球用戶城市通勤與戶外休閒的全場景需求。

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AION UT的全球熱銷，有力印證了廣汽依托全球研發、智造與服務體系，從產品出海向生態出海邁進的堅定步伐。

更多詳情請點擊廣汽國際官網：https://www.gacgroup.com/en

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aion-ut-302743289.html

SOURCE GAC

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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