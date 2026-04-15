True Global Ventures：與Animoca Brands共同實現香港穩定幣牌照突破，開啟AI智能體經濟之門

Animoca Brands旗下合資企業Anchorpoint Financial Limited是2026年4月36家申請者中僅有的2家獲得穩定幣牌照的機構之一。 新加坡2026年4月15日 /美通社/ -- 全球領先科技股權創投基金True Global Ventures（簡稱「TGV」），欣然祝賀旗下投資企業Animoca Brands取得里程碑式監管突破。由渣打銀行（香港）有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)、香港電訊(Hong Kong Telecom)及Animoca Brands共同成立的合資企業Anchorpoint Financial Limited（簡稱「Anchorpoint」），已獲香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)依據新頒布的《穩定幣條例》(Stablecoins Ordinance)，正式授予穩定幣發行人牌照。 Anchorpoint將採用企業對企業對消費者(B2B2C)模式，發行受監管的港元支持型穩定幣HKDAP（即「HKD At Par」）。這一強大的新型交易媒介，將香港嚴格的監管標准與公有區塊鏈技術的快捷、高效及透明性融為一體。

AI智能體與穩定幣的融合 HKDAP穩定幣的獲批，意義遠不止傳統支付的演進；它標誌著區塊鏈與人工智能交匯領域的一個關鍵基礎設施里程碑。隨著AI技術從簡單的生成式模型發展為可獨立執行復雜工作流的自主「AI智能體」（如OpenClaw、英偉達NemoClaw等），這類智能體需要可編程、即時、高度安全的交易媒介，以便在互聯網上原生完成價值流轉。 True Global Ventures創始合伙人Dušan Stojanović最近強調了市場的這一結構性轉變，他指出，受監管穩定幣的發行是「智能體商業」崛起的基石：

「此次港幣穩定幣牌照的獲批，不僅是Animoca Brands和香港數字資產生態系統的重大裡程碑，更是整個亞洲區域經濟的關鍵一步。我們正快速邁向這樣一個未來：AI智能體將代人類運作，自主議價並支付算力、數字資產、數據查詢以及現實世界服務費用。傳統銀行支付體系根本不適合高速的機器對機器交易。」 「像HKDAP這樣受監管的穩定幣，恰好為AI智能體提供無縫運行所需的安全、可編程與即時結算層。我們自2018年起便關注AI與Web3的這一交匯點，彼時還為時過早！如今，我們已見證AI智能體之間通過穩定幣搭建支付通道。」

Dušan還表示：「尤其令人振奮的是，這可與Animoca旗下『Animoca Minds』智能體AI平台等下一波浪潮相銜接。在這個世界裡，AI不再僅提供輔助，而是主動行動、執行任務、協同工作流，並最終完成交易。」 引領未來數字經濟 依托渣打銀行機構級基礎設施與嚴謹治理、香港電訊龐大的電信及數字生態，以及Animoca Brands在區塊鏈與數字產權領域的創新，Anchorpoint具備得天獨厚的優勢，能夠成為傳統金融與新型去中心化經濟之間的橋梁。HKDAP穩定幣旨在重構金融市場、提升支付效率、簡化跨境交易，並為企業開辟全新盈利層級。

關於True Global Ventures True Global Ventures (TGV)專注投資已實現營收、以AI為先或智能體AI方向的早期企業。TGV當前投資組合包括Prezent、COVU、Jus Mundi、Coding Giants、Obligo、Ledger 等多家企業，旗下投資企業幾乎均位於加州或正進入加州市場。TGV業務覆蓋舊金山、紐約、巴黎、倫敦、斯德哥爾摩、迪拜、新加坡及香港。根據Pitchbook和Carta的數據，TGV 2021年期早期基金位列全球表現前1%的創投基金。 了解更多信息：https://www.tgv4plus.com/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/true-global-venturesanimoca-brandsai-302743231.html SOURCE True Global Ventures