Bybit推出定投機器人活期理財功能，並啟動「邊投邊賺，定投生息」活動

阿聯酋迪拜2026年4月15日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit已推出全新的定投機器人活期理財功能，並同步啟動了「邊投邊賺，定投生息」活動，通過自動化投資進一步提升用戶收益。

借助新推出的活期理財功能，用戶可以利用其在定投機器人中持有的受支持資產來賺取收益。該功能啟用後，用戶在執行定投策略的同時，能通過資產持續自動獲得收益。定期購買將按照用戶預設的時間表進行，執行過程不受任何影響。

該功能可在創建新定投機器人時激活，也可通過修改設置應用於現有機器人。啟用後，支持的資產將根據市場條件開始產生收益，為用戶提供無需人工管理的額外被動收入來源。