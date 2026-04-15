Coremail亮相GITEX Asia 2026 推AI原生電郵強化企業通訊

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- 4月9日至10日，GITEX Asia 2026（GITEX Singapore）於新加坡濱海灣金沙酒店舉行。Coremail攜AI原生安全電郵及旗下安全品牌CACTER AI原生電郵安全網關亮相大會，展示AI驅動下的企業通訊及電郵安全應用，並與來自全球110多個國家的科技企業及創新力量，共同探討AI時代的發展方向。 作為亞洲規模最大、最具國際影響力的科技與數字投資盛會之一，本屆GITEX以「AI Everything」為核心主題，重點呈現人工智能與網絡安全的深度融合，並成為全球創新技術落地的重要平台。

在此基礎上，系統能力進一步延伸至實際應用場景：電郵分類Agent可對海量郵件進行自動篩選與優先排序，智能搜索Agent則支持跨周期業務資訊的深度檢索與整合，進一步提升企業郵件處理效率及決策支援能力。 在安全層面，系統基於ReAct執行框架構建自主閉環能力，並透過「一戶一沙箱」機制實現隔離運行與權限控制。在保障AI執行效率的同時，確保數據及操作始終處於企業可控範圍之內，在效率與安全之間取得平衡。 此外，Coremail旗下CACTER AI原生電郵安全網關亦於現場同步展示。該產品基於自研神經網絡平台Nerves2.0，從傳統規則驅動升級為AI認知安全中樞，透過大模型語義理解、多模態檢測及自學習進化引擎，對釣魚郵件、病毒郵件及商業電郵詐騙（BEC）等複雜威脅進行精準識別與攔截，實現覆蓋收件、發件及域內通信的全鏈路防護，垃圾郵件攔截率高達 99.8%。

隨著AI能力不斷滲透企業核心業務，通訊系統的重要性正被重新定義。電郵不再只是資訊傳遞工具，而逐步成為連接AI能力與業務流程的關鍵入口。電郵依託AI演進為具備意圖識別與任務調度能力的協作中樞，可支援跨系統業務閉環運行。這種深度融合有助打破資訊孤島，將複雜溝通轉化為標準化生產力，推動企業營運效率提升。 面向未來，Coremail將持續推動AI技術與電郵的融合創新，強化安全能力建設，並探索更開放及高效的企業通訊模式，為全球企業數碼化發展提供支援。

更多資訊可瀏覽：www.coremail.ai 關於Coremail：Coremail作為領先的企業電郵解決方案供應商，深耕安全通訊技術逾27年。憑藉高穩定性、可擴展架構及AI智能技術，已服務逾20,000家企業客戶，支援超過10億終端用戶，廣泛應用於政府、金融、能源等關鍵行業場景，是企業數碼協作的信心之選。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/coremailgitex-asia-2026-ai-302742916.html SOURCE Coremail