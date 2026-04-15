Gupshup 推出 Superagent：用於大規模客戶對話的自主人工智能代理

另亦推出 Superclaw：為中小企及私隱優先機構而設的自行託管方案 三藩市和印度孟買2026年4月16日 /美通社/ -- 全球頂尖的對話式人工智能 (conversational AI) 平台 Gupshup 今天宣佈推出 Gupshup Superagent。這款自主人工智能代理可在各大訊息及語音渠道上，大規模推動客戶對話。 Superagent 超越傳統的人工智能助理，擔當客戶體驗的全棧式統籌者。 在單一個對話界面內，就能設計並推出推廣活動、統籌客戶旅程、設定訊息與語音基建、處理交易、監控表現，以及持續完善結果，幫助企業流暢地從意圖邁向收益。 它適用於多個熱門訊息渠道，包括 WhatsApp、RCS、SMS、Truecaller、Telegram、Instagram、PSTN 語音及 WhatsApp 語音，並支援世上大多數語言。 您只要道出所需，此人工智能助理便處理一切細節，引領您從指令走向利潤。

Superagent 與眾不同之處，在於其深厚的行業專業知識，而這些知識正來自 Gupshup 在通訊平台即服務 (cPaaS) 及客戶體驗 (CX) 領域的領導地位。 Superagent 承襲 Gupshup 超過 15 年來建立的強大訊息與語音基建，每月為來自 100 多個國家的 50,000 間企業處理 100 億則訊息，同時兼顧各國的地區特性及監管要求。 當中亦運用經實證的互動策略，涵蓋不同行業範疇及地域、各渠道的特定最佳實踐方式，以及豐富廣泛的表現完善指標。 藉著這種內嵌式智能情報，Superagent 不僅可以將工作流程自動化，還能自主地作出具備情境感知的決策，從而直接提升客戶體驗並實現業務成果，一般人工智能工具實在無從企及。 如此一來，企業就能從對話走向轉化。

透過幾個簡單指令，Superagent 便能設定基建、開設帳戶、建立客戶旅程、開發人工智能代理、執行推廣活動、檢視分析數據，並自動自行完善。 另外亦能理解不同情境，例如為巴西的金融科技公司、美國的電子商務公司、中東的房地產經紀或印度的銀行等客戶提供度身訂造的建議，向每間企業呈獻專屬的推廣活動和客戶旅程。 測試用戶反映，時間、精力及成本最多可降低 90%，而轉化率則提高超過 25%。 Gupshup 行政總裁 Beerud Sheth 表示：「管理客戶對話，一直以來都艱鉅無比。 Superagent 不單為人工智能驅動的客戶互動鋪好路軌，還能親自開動列車。 此舉能以自主方式吸納、服務及轉化客戶，跨越所有渠道、涵蓋每種語言，而無需等待指令下達。 我們相信這將革新客戶互動方式，並非常期待能將之交到客戶手中。」

Gupshup 亦同步推出 Superclaw，這個運行於裝置上的自行託管 Superagent 版本建基於 OpenClaw 平台，具備更強的安全保障，記憶體及令牌效率方面亦有更大優勢。 Superclaw 在本地電腦上運作，所有使用數據及客戶數據均保持私密並留存在裝置內，並可連接到用戶自己帳戶中的個人或商業訊息渠道。 它專為中小企而設，讓其無需外部基建成本即可運行強大的人工智能營銷代理；同時亦服務於受監管行業中、數據主權絲毫不容妥協的大型企業。 除了在網頁上使用，用戶也可透過 WhatsApp、語音或 RCS 啟動 Superagent，或將其嵌入 Claude、ChatGPT、Gemini 等現有的人工智能工具中。 Superagent 今日已推出測試版。

關於 Gupshup Gupshup 是全球頂尖的對話式人工智能平台，協助企業在超過 30 個訊息渠道上建立並部署由人工智能驅動的客戶互動。 Gupshup 深受逾 100 個國家中超過 50,000 間企業信賴，並在全球擁有 3,000 多個合作夥伴網絡，每年處理的訊息數以百億條計。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 gupshup.ai 。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gupshup--superagent-302743845.html SOURCE Gupshup Technologies