Bybit P2P超級大促再度來襲 參與即享好禮

阿聯酋迪拜2026年4月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈，Bybit P2P百億補貼活動再次來襲。新用戶只要參與這項專屬促銷活動，即可獲贈價值最高99 USDT的禮券，該禮券可用於首筆P2P訂單抵扣。

即日起至2026年7月14日，P2P百億補貼活動將為每一位符合參與條件的用戶發放獎勵，進一步提升用戶在Bybit平台上的P2P交易體驗。參與者首次入金僅需10 USDT起，即可解鎖價值10至99 USDT的禮券，禮券可在首筆P2P訂單中使用。

參與方式