第七屆國際移民及置業博覽4/18-19會展登場 一展掌握移民、海外置業及資產配置要訣

資產配置取向轉變 澳洲超英國居首 東南亞關注度倍增
兩大焦點講座：施永青拆局資金流向 胡國威探討海外買樓陷阱
專家拆解移民四大迷思｜教你避過分身家風險｜低成本優質退休生活
名額有限 立即免費登記入場及預留座位
香港 - 2026年4月16日 - 在港人移民與海外資產配置出現明顯轉向之際，《第七屆 IMPEX國際移民及置業博覽》將於4月18至19日於香港會議展覽中心舉行，活動特別邀請三大星級嘉賓 — 中原集團創辦人施永青、資深傳媒人及專欄作家林小珍及《胡・說樓市》共同創辦人胡國威，深入探討全球資金走勢及海外置業實戰策略，助投資者由宏觀到實戰全面掌握投資方向。博覽同時匯聚超過100家參展商，遍佈全球40多個國家，包括英國、美加、澳洲、日本、杜拜、泰國、馬來西亞、歐盟等房地產發展商、移居顧問、法律與財富管理機構，全面覆蓋海外身份居留、國際房產投資、頂尖名校升學及人生財富增值規劃。現場更提供免費一對一個人及家庭諮詢服務，以及舉辦超過50場專家講座。
高資產族與長者入場倍增 跨世代移民需求加速上升
根據主辦單位向網上登記參觀人士收集的數據調查顯示，60歲以上人士登記人數較去年增加一倍，顯示退休規劃及長期居留需求急速上升；同時，年輕人士對移民的興趣亦持續增加，愈來愈多人提早規劃人生及資產布局。另一方面，淨資產超過港幣3,000萬元的登記人數同樣按年倍增，反映高資產人士正加快部署海外資產配置。業界指出，移民與海外資產配置已由過去集中於單一階段，轉化為橫跨「資產增值、人生規劃及退休安排」的全面性需求，形成跨世代同步加速的新趨勢。
東南亞需求飆升逾倍 馬來西亞登上三甲
調查亦顯示，受訪者最有興趣移民目的地為澳洲（38%）、英國（36%）及東南亞（35%），其中東南亞關注度由17%急升至36%，按年飆升逾一倍。同時，對中東及阿聯酋感興趣人士更錄得接近四倍增長，顯示資金正快速流向亞洲及新興市場。在這一波重整中，馬來西亞強勢突圍，以其低生活成本及多元長期居留政策，帶動東南亞整體躋身三大最有興趣移民目的地之一。市場人士指出，投資者逐漸傾向具彈性及成本效益的資產配置策略。
澳洲關注度急升 取代英國成移民首選
與此同時，熱門移民目的地排名亦出現關鍵變化。調查顯示，對澳洲感興趣人士由上年29%急升至38%，大幅上升逾9個百分點，反超英國登上首位；英國則由45%下滑至36%，跌幅接近9個百分點，長期領先地位被打破。同時，對美國及加拿大感興趣的人數亦輕微回落，反映傳統三大熱門地的吸引力正在減弱。業界分析指，排名變動反映港人對政策穩定性、生活成本及長遠規劃的重新評估，移民及資產配置方向正由集中走向多元。
星級講座（一）：中東戰雲下的資產重整 — 施永青 x 林小珍
面對地緣政治升溫、利率政策反覆及市場波動加劇，全球資金流向正出現結構性轉變，投資者往往難以掌握市場局勢。中原集團創辦人施永青將聯同資深傳媒人及專欄作家林小珍，從宏觀趨勢到實務策略，深入拆解當前局勢及投資關鍵，助投資者在不確定時代把握機會。
講座亮點：
時間：11am - 12pm
地點：Stage A
星級講座（二）：「胡·說 帶你問專家：海外買樓防伏大全」— 胡國威 x 3位資深專家
近年來，愈來愈多港人將目光投向海外置業，市場關注焦點亦由「是否購買」轉向「如何避險作出明智投資」。《胡・說樓市》共同創辦人胡國威將聯同3位資深專家，深入探討日本、英國及泰國的置業實務要點，從實際經驗出發，逐一拆解港人最常遇到的風險及容易忽略的「伏位」，為有意海外置業人士提供更具參考價值的第一手資訊。
講座亮點：
時間：11am - 12pm
地點：Stage A
專家拆解移民四大迷思 釐清決策關鍵
隨著移民與跨境規劃需求上升，市場上出現不少對資產處理及身份安排的常見誤解，當中包括移民前是否需要出售物業、股票及基金是否需要清倉、保險能否於海外理賠，以及強積金應如何處理，不少決策涉及稅務及長期資產配置策略。專家指出，移民並不等同清空資產，而是一個重新配置與整合資產架構的契機。透過系統性規劃，可在兼顧回報的同時提升風險管理能力。
今年博覽針對這些市場迷思，透過多家國際律師事務所、家族辦公室、財富管理機構及會計專家於現場提供免費一對一個人及家庭諮詢服務，協助投資者釐清關鍵問題，建立更清晰的跨境資產與身份規劃方向。
移民是否等於「被分身家」 稅務規劃影響資產配置
澳洲、加拿大及英國等熱門移居國家，入息稅、資產增值稅及遺產稅合計可高達約50%，與香港最高17%形成明顯差距。在不同稅制下，資產申報及配置方式會直接影響整體回報及財務效率。因此，移民是否等於「被分身家」，取決於財務規劃與資產結構設計。透過前期部署，可有效降低稅務負擔並提升資產傳承的靈活性與效率，保障家人的未來。
博覽現場提供三大免費諮詢服務，包括資產配置及稅務評估、保單回顧，以及強積金諮詢，協助有意移居人士作出更全面決策。同場亦有免費信託及稅務講座，分享精明家庭2大必做事項，教你避開被分身家的風險。
退休無須重本 亞洲低成本高質退休方案
近年有不少港人開始考慮較低成本的海外退休選項，亞洲地區因而受到關注。菲律賓及馬來西亞憑著較低生活成本，以及多元長期居留政策，成為熱門退休目的地。菲律賓最新退休居留計劃 「特別退休居留簽證」（SRRV）已將申請年齡下調至40歲，門檻進一步降低；而馬來西亞則於2026年「全球十大最佳退休地點」中位列亞洲第二，提供「第二家園 」（Malaysia My 2nd Home， 簡稱MM2H）長期居留計劃，兩地均為退休人士及遠距工作者提供靈活居住安排，同時降低生活成本。
今屆博覽將有多個相關機構介紹東南亞居留與房產投資機會，其中馬來西亞旅遊促進局駐港副總領事 Mr. Yoganthiran Manikam 及菲律賓退休移民署總經理 Mr. Bob Zozobrado更將出席講座，介紹當地最新退休移民計劃及長期居留方案，詳細講解簽證申請流程與投資策略、物業及資產規劃，以及當地生活全攻略，讓更多有意提早規劃退休或長期居留人士，掌握更靈活、更具成本效益的海外生活方案。
IMPEX作為香港領先的一站式國際資產與全球流動平台，今年重塑品牌核心價值：不只推銷「移⺠」，而是提供策略性選擇與⾝份規劃；不只展⽰「物業」，而是開啟嶄新的國際視野與財富投資機遇。以「縱觀世界 越見未來」為今年博覽的主題，突破過去以移居資訊為主的展覽模式，發展為聚焦「全球流動與跨境資產策略」的綜合交流平台，重新定位以回應近年市場需求的轉變。IMPEX一站式助個人進行前瞻佈局，建構可承傳的長遠價值，設計真正無疆界的人生藍圖。
《第七屆 IMPEX國際移民及置業博覽》
日期：2026 年 4 月 18-19 日
地點：香港會議展覽中心 5G 展廳
網頁：https://immigration-expo.com (立即登記，免費入場）
https://www.instagram.com/impex_official/
兩大焦點講座：施永青拆局資金流向 胡國威探討海外買樓陷阱
專家拆解移民四大迷思｜教你避過分身家風險｜低成本優質退休生活
名額有限 立即免費登記入場及預留座位
香港 - 2026年4月16日 - 在港人移民與海外資產配置出現明顯轉向之際，《第七屆 IMPEX國際移民及置業博覽》將於4月18至19日於香港會議展覽中心舉行，活動特別邀請三大星級嘉賓 — 中原集團創辦人施永青、資深傳媒人及專欄作家林小珍及《胡・說樓市》共同創辦人胡國威，深入探討全球資金走勢及海外置業實戰策略，助投資者由宏觀到實戰全面掌握投資方向。博覽同時匯聚超過100家參展商，遍佈全球40多個國家，包括英國、美加、澳洲、日本、杜拜、泰國、馬來西亞、歐盟等房地產發展商、移居顧問、法律與財富管理機構，全面覆蓋海外身份居留、國際房產投資、頂尖名校升學及人生財富增值規劃。現場更提供免費一對一個人及家庭諮詢服務，以及舉辦超過50場專家講座。
高資產族與長者入場倍增 跨世代移民需求加速上升
根據主辦單位向網上登記參觀人士收集的數據調查顯示，60歲以上人士登記人數較去年增加一倍，顯示退休規劃及長期居留需求急速上升；同時，年輕人士對移民的興趣亦持續增加，愈來愈多人提早規劃人生及資產布局。另一方面，淨資產超過港幣3,000萬元的登記人數同樣按年倍增，反映高資產人士正加快部署海外資產配置。業界指出，移民與海外資產配置已由過去集中於單一階段，轉化為橫跨「資產增值、人生規劃及退休安排」的全面性需求，形成跨世代同步加速的新趨勢。
東南亞需求飆升逾倍 馬來西亞登上三甲
調查亦顯示，受訪者最有興趣移民目的地為澳洲（38%）、英國（36%）及東南亞（35%），其中東南亞關注度由17%急升至36%，按年飆升逾一倍。同時，對中東及阿聯酋感興趣人士更錄得接近四倍增長，顯示資金正快速流向亞洲及新興市場。在這一波重整中，馬來西亞強勢突圍，以其低生活成本及多元長期居留政策，帶動東南亞整體躋身三大最有興趣移民目的地之一。市場人士指出，投資者逐漸傾向具彈性及成本效益的資產配置策略。
澳洲關注度急升 取代英國成移民首選
與此同時，熱門移民目的地排名亦出現關鍵變化。調查顯示，對澳洲感興趣人士由上年29%急升至38%，大幅上升逾9個百分點，反超英國登上首位；英國則由45%下滑至36%，跌幅接近9個百分點，長期領先地位被打破。同時，對美國及加拿大感興趣的人數亦輕微回落，反映傳統三大熱門地的吸引力正在減弱。業界分析指，排名變動反映港人對政策穩定性、生活成本及長遠規劃的重新評估，移民及資產配置方向正由集中走向多元。
星級講座（一）：中東戰雲下的資產重整 — 施永青 x 林小珍
面對地緣政治升溫、利率政策反覆及市場波動加劇，全球資金流向正出現結構性轉變，投資者往往難以掌握市場局勢。中原集團創辦人施永青將聯同資深傳媒人及專欄作家林小珍，從宏觀趨勢到實務策略，深入拆解當前局勢及投資關鍵，助投資者在不確定時代把握機會。
講座亮點：
- 深入解析中東局勢對全球金融與能源市場的衝擊
- 揭示避險資產重整趨勢與未來6–12個月的資金走向
- 實務級資產配置建議：如何在高息環境下優化股票、債券、現金、物業組合
- 聚焦香港物業新機遇：學生宿舍、共居與商用轉型趨勢
時間：11am - 12pm
地點：Stage A
星級講座（二）：「胡·說 帶你問專家：海外買樓防伏大全」— 胡國威 x 3位資深專家
近年來，愈來愈多港人將目光投向海外置業，市場關注焦點亦由「是否購買」轉向「如何避險作出明智投資」。《胡・說樓市》共同創辦人胡國威將聯同3位資深專家，深入探討日本、英國及泰國的置業實務要點，從實際經驗出發，逐一拆解港人最常遇到的風險及容易忽略的「伏位」，為有意海外置業人士提供更具參考價值的第一手資訊。
講座亮點：
- 日本地震來襲，買樓業主的權益如何保障？
- 日本移民門檻升至港幣150萬，會否推高本地出租市場？租金會漲？
- 購置英國物業後，驗樓程序包括哪些步驟？若自行驗樓，又有哪些關鍵事項必須留意？
- 英國遇到租霸後，報警真的有用嗎？有沒有「超級保險」防租霸？
- 泰國買樓就能拿長居簽證？有可能簽證被拒絕？
時間：11am - 12pm
地點：Stage A
專家拆解移民四大迷思 釐清決策關鍵
隨著移民與跨境規劃需求上升，市場上出現不少對資產處理及身份安排的常見誤解，當中包括移民前是否需要出售物業、股票及基金是否需要清倉、保險能否於海外理賠，以及強積金應如何處理，不少決策涉及稅務及長期資產配置策略。專家指出，移民並不等同清空資產，而是一個重新配置與整合資產架構的契機。透過系統性規劃，可在兼顧回報的同時提升風險管理能力。
今年博覽針對這些市場迷思，透過多家國際律師事務所、家族辦公室、財富管理機構及會計專家於現場提供免費一對一個人及家庭諮詢服務，協助投資者釐清關鍵問題，建立更清晰的跨境資產與身份規劃方向。
移民是否等於「被分身家」 稅務規劃影響資產配置
澳洲、加拿大及英國等熱門移居國家，入息稅、資產增值稅及遺產稅合計可高達約50%，與香港最高17%形成明顯差距。在不同稅制下，資產申報及配置方式會直接影響整體回報及財務效率。因此，移民是否等於「被分身家」，取決於財務規劃與資產結構設計。透過前期部署，可有效降低稅務負擔並提升資產傳承的靈活性與效率，保障家人的未來。
博覽現場提供三大免費諮詢服務，包括資產配置及稅務評估、保單回顧，以及強積金諮詢，協助有意移居人士作出更全面決策。同場亦有免費信託及稅務講座，分享精明家庭2大必做事項，教你避開被分身家的風險。
退休無須重本 亞洲低成本高質退休方案
近年有不少港人開始考慮較低成本的海外退休選項，亞洲地區因而受到關注。菲律賓及馬來西亞憑著較低生活成本，以及多元長期居留政策，成為熱門退休目的地。菲律賓最新退休居留計劃 「特別退休居留簽證」（SRRV）已將申請年齡下調至40歲，門檻進一步降低；而馬來西亞則於2026年「全球十大最佳退休地點」中位列亞洲第二，提供「第二家園 」（Malaysia My 2nd Home， 簡稱MM2H）長期居留計劃，兩地均為退休人士及遠距工作者提供靈活居住安排，同時降低生活成本。
今屆博覽將有多個相關機構介紹東南亞居留與房產投資機會，其中馬來西亞旅遊促進局駐港副總領事 Mr. Yoganthiran Manikam 及菲律賓退休移民署總經理 Mr. Bob Zozobrado更將出席講座，介紹當地最新退休移民計劃及長期居留方案，詳細講解簽證申請流程與投資策略、物業及資產規劃，以及當地生活全攻略，讓更多有意提早規劃退休或長期居留人士，掌握更靈活、更具成本效益的海外生活方案。
IMPEX作為香港領先的一站式國際資產與全球流動平台，今年重塑品牌核心價值：不只推銷「移⺠」，而是提供策略性選擇與⾝份規劃；不只展⽰「物業」，而是開啟嶄新的國際視野與財富投資機遇。以「縱觀世界 越見未來」為今年博覽的主題，突破過去以移居資訊為主的展覽模式，發展為聚焦「全球流動與跨境資產策略」的綜合交流平台，重新定位以回應近年市場需求的轉變。IMPEX一站式助個人進行前瞻佈局，建構可承傳的長遠價值，設計真正無疆界的人生藍圖。
《第七屆 IMPEX國際移民及置業博覽》
日期：2026 年 4 月 18-19 日
地點：香港會議展覽中心 5G 展廳
網頁：https://immigration-expo.com (立即登記，免費入場）
https://www.instagram.com/impex_official/
關於IMPEX
IMPEX為香港最具規模、最具影響力的國際生活與海外房產平台，已成功服務超過 23 萬名博覽訪客。IMPEX 2026匯聚超過100家展商，覆蓋全球40多個國家，包括英國、美加、澳洲、日本、杜拜、泰國、馬來西亞、歐盟等，現場除提供免費一對一國際房產、全球⾝份規劃及世界級教育個人諮詢服務外，更舉辦超過50場專家講座，一站式助你決策最佳的人生財富移居規劃。