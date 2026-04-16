偲倢科技 Spingence Technology與 日本Digital Base 聯手開發企業級地端AI 全方案

本平台將於 2026 年 4 月 15 日（週三）至 17 日（週五）於東京 Big Sight 舉辦的 NexTech Week 2026【春季】第 10 屆 AI 人工智慧展中首度亮相。

台北和東京2026年4月16日 /美通社/ -- Spingence Technology Co., Ltd.（總部：台北市，CEO：陳青煒，以下簡稱「Spingence」）與Digital Base 株式會社（總部：東京都港區，代表董事：今井康之，以下簡稱「Digital Base」）共同開發了一套企業用AI 運行平台，協助企業在自有環境中安全且輕鬆地建置與運用 AI，並進一步導入實際業務流程。

— 打造可串接企業數位資產的地端 AI 應用環境，助企業加速導入 AI 落地 —

解決企業 AI 導入痛點，強化資料安全與應用落地

隨著生成式 AI 的應用持續擴展，企業對於「資料安全」與「實際應用」的需求同步提升。然而，多數企業在導入過程中仍面臨以下挑戰：

內部資料受限於資安規範，難以串接雲端 AI 服務

AI 導入多停留在 PoC，尚未真正落地業務流程

缺乏 AI 與基礎建設相關技術人才

RAG 與流程自動化建置成本與維運負擔高

在資料治理與主權 AI 趨勢帶動下，企業對於「可於地端安全運行、並串接內部資料的 AI 環境」需求持續升溫。