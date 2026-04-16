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出版：2026-Apr-16 01:00
更新：2026-Apr-16 01:00
PR Newswire

偲倢科技 Spingence Technology與 日本Digital Base 聯手開發企業級地端AI 全方案

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— 打造可串接企業數位資產的地端 AI 應用環境，助企業加速導入 AI 落地 — 

台北和東京2026年4月16日 /美通社/ -- Spingence Technology Co., Ltd.（總部：台北市，CEO：陳青煒，以下簡稱「Spingence」）與Digital Base 株式會社（總部：東京都港區，代表董事：今井康之，以下簡稱「Digital Base」）共同開發了一套企業用AI 運行平台，協助企業在自有環境中安全且輕鬆地建置與運用 AI，並進一步導入實際業務流程。

本平台將於 2026 年 4 月 15 日（週三）至 17 日（週五）於東京 Big Sight 舉辦的 NexTech Week 2026【春季】第 10 屆 AI 人工智慧展中首度亮相。

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解決企業 AI 導入痛點，強化資料安全與應用落地

隨著生成式 AI 的應用持續擴展，企業對於「資料安全」與「實際應用」的需求同步提升。然而，多數企業在導入過程中仍面臨以下挑戰：

  • 內部資料受限於資安規範，難以串接雲端 AI 服務
  • AI 導入多停留在 PoC，尚未真正落地業務流程
  • 缺乏 AI 與基礎建設相關技術人才
  • RAG 與流程自動化建置成本與維運負擔高

在資料治理與主權 AI 趨勢帶動下，企業對於「可於地端安全運行、並串接內部資料的 AI 環境」需求持續升溫。

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軟硬整合，打造一體化企業 AI 基礎平台 

為了幫助企業解決上述痛點，Spingence 與Digital Base 共同開發了以企業為導向的AI 運行平台。Spingence 提供 AI 基礎設施層，使企業能在自有環境中安全部署、運行並實現管理與未來擴展需求；Digital Base 則結合其LLM服務開發能力，專注於將大語言模型與資料及業務流程整合。

  • Spingence：具備邊緣 AI、地端 LLM 與 GPU 管理等基礎建設實績
  • Digital Base：專注LLM應用開發與業務流程整合

透過軟硬體以及雙方技術的整合，企業可在內部環境中，更安全且高效地建置並運行專屬 AI 系統。

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支援多元應用場景，推動 AI 實際落地 

平台可應用於多種企業場景，包括：

  • 文件搜尋與知識管理
  • 智慧問答與客服應用
  • 資料查詢與分析
  • 報表生成
  • 工作流程自動化

可協助企業將 AI 真正導入日常營運流程。

六大核心功能，滿足企業級需求

  • 串接企業內部資料庫、檔案系統與 API
  • 支援 RAG 架構建置
  • 客製化 AI Agent 與流程自動化
  • 多模型管理（雲端與開源模型）
  • 彈性部署（GPU 伺服器至桌機）
  • 完整權限控管與使用紀錄管理

整合資料串接、模型管理與應用部署能力，降低企業 AI 導入與營運的門檻。

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Spingence：致力於加速企業從 PoC 邁向 AI 實際應用 

Spingence CEO陳青煒表示：「很高興與 Digital Base 攜手合作，將企業級地端 AI 平台帶入日本市場。透過基礎建設與應用整合，我們希望協助企業更安全、有效地推動 AI 落地。」

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-spingence-technology-digital-base-ai--302743297.html

SOURCE 偲倢科技股份有限公司

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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