偲倢科技 Spingence Technology與 日本Digital Base 聯手開發企業級地端AI 全方案

— 打造可串接企業數位資產的地端 AI 應用環境，助企業加速導入 AI 落地 —
台北和東京2026年4月16日 /美通社/ -- Spingence Technology Co., Ltd.（總部：台北市，CEO：陳青煒，以下簡稱「Spingence」）與Digital Base 株式會社（總部：東京都港區，代表董事：今井康之，以下簡稱「Digital Base」）共同開發了一套企業用AI 運行平台，協助企業在自有環境中安全且輕鬆地建置與運用 AI，並進一步導入實際業務流程。
本平台將於 2026 年 4 月 15 日（週三）至 17 日（週五）於東京 Big Sight 舉辦的 NexTech Week 2026【春季】第 10 屆 AI 人工智慧展中首度亮相。
解決企業 AI 導入痛點，強化資料安全與應用落地
隨著生成式 AI 的應用持續擴展，企業對於「資料安全」與「實際應用」的需求同步提升。然而，多數企業在導入過程中仍面臨以下挑戰：
- 內部資料受限於資安規範，難以串接雲端 AI 服務
- AI 導入多停留在 PoC，尚未真正落地業務流程
- 缺乏 AI 與基礎建設相關技術人才
- RAG 與流程自動化建置成本與維運負擔高
在資料治理與主權 AI 趨勢帶動下，企業對於「可於地端安全運行、並串接內部資料的 AI 環境」需求持續升溫。
軟硬整合，打造一體化企業 AI 基礎平台
為了幫助企業解決上述痛點，Spingence 與Digital Base 共同開發了以企業為導向的AI 運行平台。Spingence 提供 AI 基礎設施層，使企業能在自有環境中安全部署、運行並實現管理與未來擴展需求；Digital Base 則結合其LLM服務開發能力，專注於將大語言模型與資料及業務流程整合。
- Spingence：具備邊緣 AI、地端 LLM 與 GPU 管理等基礎建設實績
- Digital Base：專注LLM應用開發與業務流程整合
透過軟硬體以及雙方技術的整合，企業可在內部環境中，更安全且高效地建置並運行專屬 AI 系統。
支援多元應用場景，推動 AI 實際落地
平台可應用於多種企業場景，包括：
- 文件搜尋與知識管理
- 智慧問答與客服應用
- 資料查詢與分析
- 報表生成
- 工作流程自動化
可協助企業將 AI 真正導入日常營運流程。
六大核心功能，滿足企業級需求
- 串接企業內部資料庫、檔案系統與 API
- 支援 RAG 架構建置
- 客製化 AI Agent 與流程自動化
- 多模型管理（雲端與開源模型）
- 彈性部署（GPU 伺服器至桌機）
- 完整權限控管與使用紀錄管理
整合資料串接、模型管理與應用部署能力，降低企業 AI 導入與營運的門檻。
Spingence：致力於加速企業從 PoC 邁向 AI 實際應用
Spingence CEO陳青煒表示：「很高興與 Digital Base 攜手合作，將企業級地端 AI 平台帶入日本市場。透過基礎建設與應用整合，我們希望協助企業更安全、有效地推動 AI 落地。」
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SOURCE 偲倢科技股份有限公司