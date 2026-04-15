Addepar 選址新加坡作為亞太區樞紐

新辦事處坐落於新加坡金融與科技區的濱海灣金融中心，讓公司可加強客戶支援、擴展地區內業務足跡，並持續開發切合亞太區投資專業人士需要的產品。 另外亦進一步鞏固 Addepar 對新加坡作為亞太區業務核心樞紐的信心，並使研發及上市團隊與客戶更為緊密相連。

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- Addepar 作為專為環球投資專業人士而設的數據與人工智能 (AI) 平台，今日宣佈新加坡辦事處正式開幕，讓這個城邦國家成為其亞太區 (APAC) 樞紐，同時鞏固公司對該地區的長久承諾。

Addepar 自 2019 年起已服務亞太區客戶，地區內客戶群在過去兩年間增幅逾 130%。 新辦事處將其業務據點正式確立，協助公司在主要財富市場持續拓展。

Addepar 行政總裁 Eric Poirier 說：「新加坡是環球頂尖的金融中心，也是進入亞太區迅速增長投資生態系統的門戶，並極為重視創新及人才。 在此建立亞太區樞紐，既體現我們對該地區的承諾，亦讓我們能更有效地提供全球基礎設施及由數據驅動的洞察分析，以助投資專業人士進行大規模運作並作出更明智的決策。」

此項擴張建立在長期本地合作夥伴關係的基礎之上。 作為新加坡經濟發展局 (EDB) 與新加坡企業發展局投資平台 SG Growth Capital 的旗下分支，EDBI 參與了 Addepar 於 2025 年進行的 G 輪融資，體現雙方同樣對 Addepar 的全球策略充滿信心。