CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會續簽全球合作協議，旨在惠及730萬名女孩

東京2026年4月16日 /美通社/ -- CPB肌膚之鑰宣佈與聯合國兒童基金會續簽為期三年的全球合作協議，標誌著其承諾進入新階段，旨在為額外730萬名女孩提供支持。自2019年以來，該品牌承諾的捐贈總額已達1740萬美元，這是私營部門對聯合國兒童基金會全球性別平等計劃所做的最大一筆捐助。該計劃旨在加速為青春期女孩帶來積極改變。迄今為止，該合作項目已惠及全球1290萬名女孩，顯著超出最初的預期。 隨著第三次續約，CPB肌膚之鑰所支持的項目將不再僅聚焦於STEM（科學、技術、工程、數學）領域，而是更加側重於STEAM（科學、技術、工程、藝術與數學），將藝術與創造力作為與科學技術相輔相成的力量融入其中。例如，在印度尼西亞，參與項目式學習計劃的女孩們已經開始將科學知識與創造性表達相結合，開發創新解決方案，以增強氣候韌性。

CPB肌膚之鑰全球品牌總裁Naomi Kawanishi表示：「目睹這一合作如何改變了女孩們的生活 —— 激發她們的信心、創造力以及為她們的未來帶來新的可能性 —— 讓我們的續約決定變得極具意義。我們特別高興能夠聚焦STEAM，不僅賦予女孩們技術知識，更讓她們具備成為真正創新者所需的創造力和自信。我們就是通過這種方式幫助她們充分發揮潛能。」 此次續約建立在已有顯著成效的項目基礎之上，通過創新的STEM學習計劃，該合作已為女孩們提供了廣泛的機會。 聯合國兒童基金會私營部門籌資和夥伴關係司司長Carla Haddad Mardini稱：「聯合國兒童基金會歡迎CPB肌膚之鑰在性別平等領域持續發揮領導作用，並對其賦能女孩的堅定承諾表示讚賞。我們續簽合作協議並將合作重點擴展至加強關鍵的STEAM技能，是對女孩作為變革者的有力投資，她們在塑造我們的未來方面發揮著重要作用。」

持續投資的迫切需求[1] 此次續約正值一個關鍵時期。在全球範圍內，女孩在教育和技能發展方面仍然面臨巨大障礙。有1.22億女孩失學，近40%的青春期女孩和年輕女性未完成高中教育。女孩在STEM和數字領域的代表性仍然不足，僅佔STEM畢業生的35%和ICT（信息與通信技術）畢業生的3%，同時有近5000萬女孩缺乏基本的識字技能。在低收入國家，約90%的女孩仍無法上網，這限制了她們獲得學習和機會的途徑。 這些挑戰源於多重相互交織的障礙，包括有害的性別規範、童婚以及無償照料責任。這凸顯了持續投資和採取促進性別平等方法的迫切需求，以幫助女孩獲得建設未來所必需的技能和機會。

通過此次續約合作，CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會將繼續攜手，共同拓展全球女孩的發展機會，助力下一代實現其全部潛能。 編者注 關於CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會的合作 自2019年起，CPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會合作，通過Skills4Girls計劃支持女孩的教育、技能培養與賦能。該合作致力於拓展女孩獲得未來技能的機會，包括數字素養、STEAM學習以及生活技能項目，同時著力消除限制女孩發展的社會與結構性障礙。 關於CPB肌膚之鑰 CPB肌膚之鑰作為資生堂旗下全球奢侈品牌，誕生於1982年，是優雅與科技的融合。Clé de Peau Beauté寓意「開啟美麗肌膚的鑰匙」。該品牌的理念是通過融合世界各地的彩妝技術和先進的護膚科技，釋放女性光彩的力量。CPB肌膚之鑰始終以精緻美學和智慧為指引，為產品注入現代感、魅力和活力，成為行業領導者，傳遞由內而外散發的非凡光采。CPB肌膚之鑰的業務遍及全球28個國家和地區。

SOURCE Clé de Peau Beauté