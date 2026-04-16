2026年世界互聯網大會亞太峰會圓滿落幕

香港 - 2026年4月16日 - 4月14日，以"數智賦能 創新發展——攜手構建網路空間命運共同體"為主題，為期兩天的2026年世界互聯網大會亞太峰會圓滿落幕。





今年是香港連續第二年承辦這一國際會議，來自全球50餘個國家和地區的政府部門部長級官員、國際組織高級別代表、駐華使節、互聯網領軍企業代表以及專家學者等約千名嘉賓參會。



香港特別行政區行政長官李家超表示，此次國際峰會的舉辦，充分彰顯了香港在"一國兩制"下的獨特優勢。香港特區政府正加速推進以人工智慧為重要支柱的創新科技發展。香港在人工智慧應用準備度方面位居全球領先經濟體之列，並全力以負責任和包容共濟的方式來發揮人工智慧的強大力量。



世界互聯網大會理事長、中國國家互聯網資訊辦公室主任莊榮文表示，舉辦本次峰會，旨在順應數位化、網路化、智能化深入推進的時代大勢，凝聚各方共識、彙聚各界力量，以數智領域發展新成果、合作新成效，為共同開創亞太美好數智未來作出更大貢獻。



4月13日下午，2026年世界互聯網大會亞太峰會主論壇暨傑出貢獻者盛典在香港舉行。



中國國家互聯網資訊辦公室副主任王京濤，世界互聯網大會副理事長、世界知識產權組織前總幹事弗朗西斯·高銳出席並致辭。世界互聯網大會秘書長任賢良出席。



王京濤指出，全球智能化浪潮風起雲湧，人工智慧領域創新呈群體性突破之勢，要凝聚共識、深化合作，共同回答好"如何讓數字技術更好造福人類"這一重大命題。他建議，一是堅持開放合作，共拓數字經濟增長空間。堅持以開放謀發展，以合作促共贏，拓展雙邊、多邊數字經濟對話交流，加強科技創新國際合作。二是促進普惠包容，共用數字發展豐碩成果。堅持公平普惠、科技向善的價值追求，深化跨國數字基礎設施建設，努力彌合數字鴻溝、智能鴻溝，讓數智技術真正服務於人。三是加強協同治理，共建網路空間治理秩序。尊重真正的"多邊主義"原則，反對技術霸權和零和博弈，推動全球互聯網治理秩序向著更加公正合理的方向發展。四是築牢安全底線，共築網路空間安全屏障。攜手各國各地區共同堅決打擊網路違法犯罪和網路恐怖主義，加強數據安全和個人資訊保護，深化網路安全理念對話合作，推動構建更加和平安全的網路空間。



弗朗西斯·高銳表示，數智賦能，意味著賦予個人、企業、機構以及各類文化與經濟主體能力，使其能夠適應數字與人工智慧環境，並從中把握社會與經濟機遇、獲得發展紅利。在此過程中，各方都肩負著重要職責。本次主論壇特別設立傑出貢獻者盛典，正是向這些推動數智技術發展的個人和企業致敬，他們不僅持續展現出卓越的技術能力，更體現出對技術社會變革的深刻關切。



香港特區政府財政司司長陳茂波，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東出席並致辭。第十四屆全國政協常委、中國工程院院士、中關村實驗室主任、清華大學講席教授吳建平，2024年世界互聯網大會傑出貢獻獎獲獎人、加納科網董事長尼·奎諾，2024年世界互聯網大會傑出貢獻獎獲獎人、韓國科學技術院榮譽教授全吉男等出席活動併發言。中國國家互聯網資訊辦公室總工程師吳東等出席活動。



活動邀請對世界互聯網發展有傑出貢獻的個人、企業及知名人士通過主旨演講、圓桌對話、個人敘事等形式，圍繞"致敬·連接世界者""致敬·技術創新者""致敬·數智弄潮兒——香江對話""致敬·科技向善者"四大篇章，分享在踐行構建網路空間命運共同體理念過程中的實踐與思考，共同展望人工智慧未來發展方向和機遇。



活動還啟動了2026年世界互聯網大會領先科技獎、2026年"攜手構建網路空間命運共同體"實踐案例全球徵集，並舉行了2026年世界互聯網大會傑出貢獻獎啟動儀式。



4月14日，六場不同主題的分論壇在香港舉行。與會嘉賓圍繞"智能體創新與應用""數字金融""人工智慧安全治理""智惠民生""數智健康""典籍數智化與傳播"等議題作深入討論。



當天，世界互聯網大會智庫合作計畫10家智庫單位在2026年亞太峰會智惠民生及數字金融論壇發佈系列成果。



2026年世界互聯網大會亞太峰會由世界互聯網大會主辦，香港特別行政區政府承辦，香港特區政府創新科技及工業局協辦。





