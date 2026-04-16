2026國際院士香江論壇在港舉行 聚焦人工智能推動健康與高等教育創新

香港2026年4月16日 /美通社/ -- 由國際院士聯盟（IAA）與香港海外學人聯合會（HKAORS）聯合主辦的「2026國際院士香江論壇」於4月14日在港圓滿舉行。作為2026年香港國際創科營商周（BIT Week）的重要活動之一，論壇以「高齡化與慢性病管理：挑戰與創新」及「人工智能與高等教育創新」兩大主題為主軸，邀請逾20位講者，當中包括菲爾茲獎得主、諾貝爾獎得主、海內外院士、學者及大學管理層。通過全體演講、大學校長圓桌討論，以及兩大主題論壇展開交流，吸引逾300名與會者參與，為聯盟推動跨學科、跨地域科研合作奠下基礎。

作為國際院士聯盟重點打造的系列旗艦活動，論壇延續首屆舉辦以來建立的交流基礎與平台效應，進一步發揮其作為高端國際學術交流平台的作用，促進海內外學術界、創科界及高等教育界就前沿議題深入對話，並為推動跨學科、跨地域科研合作及成果轉化提供平台支撐。 匯聚全球科研力量 共拓AI創科合作新局 香港特別行政區行政長官李家超先生透過影片方式致辭；香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授，以及國際院士聯盟創始主席、香港科技大學校長葉玉如教授則親臨現場致辭。

行政長官李家超表示，香港在「一國兩制」下同時兼具國家優勢與國際優勢，擁有開放且充滿活力的科研環境、與國際接軌的知識產權保護制度，以及世界領先的大學與人才基礎，為創新科技發展築牢了堅實根基。他指出，國家《十五五規劃》已明確支持香港建設國際創新科技中心與國際高端人才集聚高地，而本屆論壇聚焦人工智能推動高等教育創新、應對人口老化等重要議題，恰好呼應香港當前推動創科發展與學術合作的方向。李家超亦表示，特區政府正積極落實國家「AI+」行動，將於今年下半年啟動香港人工智能研發院，推動人工智能技術轉化，為醫療、法律、金融等行業賦能；同時，政府亦持續推動生成式人工智能、STEAM教育及臨床試驗發展，包括設立大灣區臨床試驗協作平台與相關應用中心，加快前沿科研成果轉化，進一步鞏固香港作為國際創科樞紐及國際高端人才匯聚地的地位。

葉玉如教授作為國際院士聯盟創始主席致歡迎辭時表示，香港有條件成為連接全球科研力量的重要節點，而這正是國際院士聯盟希望持續推動的方向。國際院士聯盟成立的初心，是促進跨地域、跨學科合作，匯聚全球科研力量，共同應對當前人類面對的重要挑戰。她指出，「國際院士香江論壇」作為聯盟重點打造的系列旗艦活動，正提供了一個高層次交流平台，讓來自不同領域的學者、教育界及創科界代表深入交流，並在對話中孕育新的合作方向。她期望論壇未來持續匯聚更多國際前沿觀點，推動跨學科協作走深走實。

創新科技及工業局局長孫東教授表示，國際院士聯盟扎根香港，充分依托本港聯通全球、學術根基雄厚的優勢，為開展高水平學術交流、推進知識轉移與創新合作搭建了重要平台。本屆論壇聚焦人口老齡化、慢性病管理、人工智能與高等教育創新等具有全球意義的議題，與香港近年重點推進人工智能及生命健康科技發展的方向高度契合。他指出，特區政府近年持續優化科研、人才與創科基建布局，並透過 InnoHK 研發平台、「產學研 1 + 計劃」、「創科產業引導基金」等舉措，讓科學發現得以迅速轉化為實質的現實成果。孫東表示，香港憑藉堅實的研發實力，以及作為「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特定位，將持續發揮連接內地與國際的橋樑作用，推動跨領域、跨地域創科合作不斷深化。

本屆論壇配合國家「十五五」規劃及香港首個五年發展規劃的推進，不僅聚焦人工智能在醫療服務、長者健康管理、大學教學、人才培養及科研合作等領域的最新發展，同時圍繞「Ageing & Chronic Disease Management」及「AI in Education」兩大主題，探討如何推動前沿研究與實際應用對接，深化本地教研機構與國際創新網絡合作，並進一步鞏固香港作為國際創新科技樞紐及高端人才集聚平台的角色。同時，論壇亦致力促進學界、產業與社會之間的持續協作，促進科技與產業創新的深度融合，同時擴大創科文化的影響力與公眾參與。

從基礎研究到應用實踐 多元議題回應人工智能時代健康與教育挑戰 本屆論壇設有大會主旨演講、大學校長圓桌討論及兩場主題演講及圓桌論壇，從基礎研究、成果轉化、教育創新及人口老化等方面，回應人工智能時代下健康與高等教育面對的共同課題。 國際院士聯盟秘書長、香港海外學士聯合會會長涂文偉教授首先介紹了兩位主旨演講的嘉賓：1982年菲爾茲獎得主丘成桐教授和2013年諾貝爾化學獎得主Arieh Warshel 教授的主要成就並主持了主旨演講。 菲爾茲獎得主丘成桐教授以《中國現代數學的發展與中國香港申辦2030國際數學家大會》為題發表主旨演講，從現代數學發展、基礎學科建設及國際學術平台等角度切入，為本屆論壇「人工智能與高等教育創新」主題帶來有關基礎研究、人才培養及高等教育長遠發展、以及發揮香港的國際科技創新樞紐作用的思考。丘成桐教授表示，科技突破與可持續發展唯有在堅實的基礎科學之上才能實現——而數學正是基礎科學中最核心、最關鍵的部分。中國數學的發展已取得重要成就，因此我們堅信，在中國香港舉辦2030年國際數學家大會（ICM 2030），展示中國數學的進步，也將進一步促進中國數學界的發展，並為全球數學事業作出更大貢獻。香港是世界上少數幾個完全開放、真正國際化的城市之一，憑借中國內地的強大支持，我們能夠持續匯聚全球頂尖科學家，把香港建設成為世界領先的學術中心。

2013年諾貝爾化學獎得主 Arieh Warshel 教授以《結合「物理基礎模擬」與「人工智能分析」的洞察》為題發表主旨演講，探討跨學科方法如何推動前沿科研，並呼應本屆論壇兩大主題之間的交叉聯動。Arieh Warshel 教授表示，基於物理的模擬與人工智能相結合，正在改變我們對酶的理解。酶作為自然界卓越的生物催化劑，現在可以通過從QM/MM方法到深度學習等多尺度手段進行研究。通過將最大熵模型應用於進化序列數據，研究團隊揭示了長達數十億年的進化與秒級催化反應之間的直接關聯。將生物物理學與人工智能相融合，為設計更優酶和開發更有效的治療藥物提供了一條有力的路線圖。

其後舉行的大學校長圓桌討論以《新文藝復興：構建健康與教育的智慧未來》為題，為本屆論壇焦點環節之一，由香港浸會大學校長衞炳江教授擔任主席。參與討論的本港八所資助大學代表，包括香港科技大學首席副校長郭毅可教授、香港中文大學副校長（外務）姜里文教授、香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授、香港教育大學校長李子建教授、香港城市大學副校長（研究）岑浩璋教授、香港浸會大學校長衞炳江教授、嶺南大學副校長（研究及創新）姚新教授，以及香港理工大學副校長（學生及環球事務）楊立偉教授。與會者從大學治理、教學創新、科研合作及人才培養等角度，圍繞人工智能時代下高等教育的教學、研究與人才培養交換意見，並就香港如何配合國家「十五五」規劃方向、結合本港首個五年發展規劃，以及在人工智能、健康與教育交叉領域深化國際合作與成果轉化展開討論。

下午舉行的兩場主題論壇，進一步把本屆論壇對人工智能、健康與教育的討論，由宏觀政策與學術視野延伸至具體研究和應用場景。 在「高齡化與慢性病管理：挑戰與創新」環節中，由香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授作開場引入，並在其後的圓桌討論擔任主持。劍橋大學 John T. O'Brien 教授以炎症與認知障礙為題，探討神經退行性疾病研究的新進展；日本國立長壽醫療研究中心總裁 Hidenori Arai 教授則圍繞糖尿病長者肌少症與衰弱的預防和治療，分享老年健康照護的最新實踐；哈佛醫學院 Dae Hyun Kim 教授以科技賦能下的老齡人口照護重塑為題，討論如何應對人口老化帶來的照護挑戰；北京協和醫院副院長吳文銘教授則圍繞胰臟癌長期存活路徑，從臨床角度談及慢性疾病管理與治療前景；香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授阮君毓醫生亦參與討論，從老年醫學及公共衞生角度補充對健康老齡化與疾病管理的觀察。整體而言，本場論壇顯示，面對人口老化與慢性病負擔上升，人工智能和新技術的價值不僅在於提升診斷與管理效率，更在於如何與臨床實踐、公共衞生及長者照護體系更緊密結合。

另一場「人工智能與高等教育創新」論壇，則由香港大學副校長（學術發展）宮鵬教授與香港科技大學首席副校長郭毅可教授共同主持。中關村學院院長劉鐵岩教授以人工智能時代的人才發展為題，討論高等教育如何回應新一輪科技變革對人才培養模式的影響；莫納許大學傑出教授 Dragan Gašević 教授以「從熱潮走向實證：生成式AI時代的人類學習」為題，聚焦學習分析和教育研究中的實證基礎；香港大學計算機與數據科學學院教授張崢教授則以 AIGC 的發展、挑戰與機遇為題，分享人工智能生成內容在教學與研究中的潛力與限制。本場論壇強調，人工智能影響下的教育創新重點不止於技術工具的引入，更在於高等教育如何在生成式AI時代重新思考教學方法、研究範式與人才培養方向，並在創新應用與學術質素之間取得平衡。

國際院士聯盟由香港科學界領袖發起成立，由香港科技大學校長葉玉如教授擔任創始主席，聯席主席包括菲爾茲獎得主 Pierre-Louis Lions 教授、諾貝爾經濟學獎得主 Sir Christopher Pissarides 教授，以及香港大學校長張翔教授。聯盟作為以香港為基地的國際科技組織，致力連結跨學科、跨地域的頂尖科學家及創科人才，推動國際科研協作、學術交流及成果轉化。作為聯盟重點打造的系列旗艦活動，「國際院士香江論壇」未來將持續舉辦，匯聚更多全球前沿觀點、科研力量與合作機遇，圍繞人工智能、生物醫藥、能源等重要領域推動高水平對話與協同創新，並為香港連接國際創科網絡、促進成果轉化及深化科研合作注入持續動能。聯盟亦期待論壇在往後每一屆持續拓展議題深度與國際參與度，帶來更多具前瞻性和啟發性的亮點內容。

聲明： 「在本刊物/活動內 (或由項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、創新科技署或創新及科技基金一般支援計劃評審委員會的觀點。」 關於國際院士聯盟 國際院士聯盟由香港科學界領袖發起成立，由香港科技大學校長葉玉如教授擔任創始主席，聯席主席包括1994年菲爾茲獎得主Pierre-Louis Lions教授、香港大學校長張翔教授，以及2010年諾貝爾經濟學獎得主Sir Christopher Pissarides教授。聯盟作為以香港為基地的國際科技組織，致力連結跨學科、跨地域的頂尖科學家及創科人才，推動國際科研協作、學術交流及成果轉化，並透過舉辦高層次論壇，促進本地科技與教研機構與全球創科網絡的深度合作。

誠邀各界人士踴躍參與，與全球院士及頂尖學者同場交流，共探前沿、共話創新。 詳情請瀏覽官方網站：https://iaaforum.com/2026-forum-2/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302744310.html SOURCE 國際院士聯盟（IAA）