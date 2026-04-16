泓德能源與東京瓦斯啟動合作 以340MW儲能規模共同推進日本布局

本次運營服務合作案場位於青森縣八戶市與十和田市，合計儲能容量約149MW，為泓德能源旗下參與日本長期脫碳電源拍賣（LTDA）的儲能案場，預計於2029年度商轉，由泓德能源負責建置，並由東京瓦斯負責後續運營。在此運作架構下，除確保容量市場機制下的穩定收益外，案場亦將透過電力市場交易參與調度運用，結合雙方在儲能開發與電力市場運營的經驗，提升案場整體價值與營運表現。

台北2026年4月16日 /美通社/ -- 國際智慧能源領導品牌泓德能源（TWSE: 6873）日本市場布局持續深化，今（16）日宣布與日本代表性綜合能源企業東京瓦斯（TSE: 9531）展開多元合作。除了簽署青森縣兩座系統用儲能案場的最佳化運營服務契約外，雙方更就多項儲能案場簽訂長期合作協議（offtake），整體合作規模達約340MW。此次合作顯示泓德能源於儲能開發及資產管理領域，持續與日本企業深化合作，為海外發展再添重要里程碑。

在長期合作（offtake）架構下，泓德能源已與東京瓦斯就宮崎日向、岩手八幡平、宮城仙台及福島相馬等地的系統用儲能案場簽署合作協議，合計容量約190MW。東京瓦斯將取得案場營運使用權，並於約20年期間內支付使用費。此類模式結合儲能資產開發與長期使用權安排，有助於提升投資可預期性與資產價值，也展現儲能資產多元化的商業運作模式。透過多元合作架構，雙方持續擴大合作深度，掌握儲能市場成長機會。

在電力由成本轉為資產的趨勢下，儲能與市場運營能力的重要性持續提升。泓德能源在日本持續推進約3GW儲能與再生能源開發布局，涵蓋案場開發、電力交易及資產管理服務，並積極攜手日本企業與政府推動能源轉型合作。儲能策略採政策型與市場型並行，目前已連續兩年取得日本脫碳電源拍賣（LTDA）標案，累計容量約400MW，並享有20年補貼機制；同時，北海道50MW Helios儲能案場已投入市場運營，參與現貨及調頻市場，回應日本電力市場自由化與再生能源滲透提升所帶動的調度與彈性需求。