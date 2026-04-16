耐世特將以M³ 為主題登陸2026北京車展

本次車展，耐世特將以"M³"為主題，通過 Motion（運動）、Millisecond（精准）、Mastery（信賴）三大核心理念 ，詮釋其作為運動控制領域專家的核心特質——以毫秒級的敏捷響應實現車輛 運動 的 精准 控制，以百年深厚技術實力贏得整車客戶和終端消費者的 信賴 。這一主題凝聚了耐世特對運動控制技術的深刻洞察：依托百年工程實踐積澱的深厚技術底蘊，從底層運動控制的精准執行，到毫秒級的敏捷決策與響應。耐世特將持續以全方位的技術實力，為全球整車客戶和終端消費者提供安全、可靠、值得信賴的運動控制解決方案。

蘇州和北京2026年4月16日 /美通社/ -- 全球領先的運動控制技術公司耐世特汽車系統（HK 1316）將攜旗下最新運動控制技術成果，重磅亮相2026（第十九屆）北京國際汽車展覽會。本屆展會以"領時代，智未來"為主題，於2026年4月24日至5月3日在北京中國國際展覽中心（順義館）與首都國際會展中心舉行。耐世特展台位於W1館W1B03展位，誠邀各界嘉賓蒞臨參觀。

此外，線控轉向系統（Steer-by-Wire）產品技術組合將同步亮相。該組合提供多種手感模擬器與輪端執行器的靈活搭配方案，充分滿足不同車型與駕駛場景的差異化需求，實現從方向盤路感反饋到車輪精准執行的端到端技術閉環。目前，耐世特線控轉向技術已從創新走向量產，未來12個月內，多個整車廠項目將在全球市場陸續投產。

從專注轉向到兩域融合：耐世特以轉向與制動融合技術致敬120年工程積澱

車展期間，耐世特將舉行新聞發布會，重點分享在線控轉向與線控制動領域的最新技術突破與量產進展，並以此獻禮公司成立120周年——從1906年至今，耐世特始終專注於運動控制技術的創新與深耕，以百年工程技術積澱為根基，從最初專注轉向系統研發，逐步拓展至制動系統領域，依托持續創新實力，打造前沿、先進的轉向與制動融合技術，持續為行業提供領先的底盤融合解決方案。