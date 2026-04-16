HDBank與倫敦證券交易所達成合作 協助越南企業拓展全球資本渠道

越南胡志明市 - 2026年4月16日 - 胡志明市發展商業銀行 (HDBank) 已與倫敦證券交易所 (LSE) 簽署一項戰略合作協議，以支持越南企業進入國際資本市場。



此項合作亦屬 HDBank、LSE 及胡志明市越南國際金融中心 (VIFC) 於4月14日舉行之投資論壇的重要內容之一。



HDBank 於4月14日在胡志明市與倫敦證券交易所簽署戰略合作協議 (圖片由 HDBank 提供)

越南正以實現 10% GDP 增長為目標，並大力推動基礎建設、科技創新、增值製造與服務產業，以及綠色經濟等重點領域，對長期穩定的資本需求尤為迫切。



在此背景下，越南除持續發展銀行信貸外，亦加快資本市場改革，並於 2026 年 9 月獲富時羅素 (FTSE Russell) 將其股票市場評級上調至新興市場級別，反映改革進程取得進展。越南政府亦明確認識到，有必要進一步引入國際資本作為關鍵融資來源。今年 2 月，越南政府正式成立胡志明市越南國際金融中心，作為國際資本進入越南的重要渠道，是次 HDBank 與倫敦證券交易所的合作，正是另一項重要里程碑。



HDBank 與 LSE 的合作將着力推動跨境融資布局，包括協助企業於倫敦市場發行股份、債券及其他金融工具，同時加強與全球機構投資者的聯繫，並進一步提升資訊透明度及企業管治水平。



HDBank 是越南最大的金融機構之一，業務涵蓋零售及企業銀行、證券、投資及保險等多元產品與服務。作為胡志明市越南國際金融中心的共同創始成員，HDBank 致力在越南企業引入國際資本之際，成為其首選的合作夥伴。



倫敦證券交易所是全球領先的金融中心之一，目前雲集逾 1,600 家國際公司，同時營運全球其中一個最大型的債券市場，市場規模約 34 兆美元。



此外，HDBank 與倫敦證交所亦與多家越南領先企業達成合作協議，支援其開拓國際資本市場。相關協議將重點涵蓋集資架構設計、上市諮詢顧問，並與全球投資者建立連繫。



參與企業涵蓋工業、製造及出口等行業，包括 Hoa Sen、THACO 及 Phúc Sinh 等公司。

HDBank 董事會主席 Kim Byoungho 表示：「目的不僅在於籌集資金，同時亦在協助越南企業接軌全球，在管治、透明度及永續發展方面樹立標準。透過倫敦此一國際平台，HDBank 期望在越南市場與國際投資者之間建立長遠而穩固的連繫通道。」



HDBank 同時宣佈，計劃發行最高 3 億美元的國際綠色債券，標誌着集團於可持續融資策略上邁出重要一步，同時進一步拓闊來自國際市場的長期資金來源。



倫敦證券交易所董事總經理 Dame Julia Hoggett 表示：「我們高度肯定 HDBank 在促進市場互聯互通，以及支持企業把握全球資本機遇方面所擔任的重要角色。」



她表示：「這項合作亦反映倫敦致力支持新興市場提升標準，並融入國際金融體系的承諾。」。





