XTransfer亮相印尼INDO INTERTEX & INATEX 以合規跨境支付方案賦能紡織服裝全產業鏈

印度尼西亞雅加達2026年4月16日 /美通社/ -- 4月16日，全球領先的B2B跨境貿易支付平台XTransfer再度現身東南亞核心產業展會——印尼國際紡織及服裝機械展（INDO INTERTEX）與印尼國際紡織面輔料展（INATEX），以專業、安全、高效的跨境支付解決方案，為印尼及全球紡織服裝外貿中小企業打通資金鏈路，持續深耕東南亞外貿服務生態。 本次INDO INTERTEX & INATEX 2026於印尼雅加達盛大舉辦，作為東南亞紡織服裝領域旗艦展會，展會匯聚全球數百家紡織機械、面料輔料、印染化工、服裝制造企業，是連接中國、印尼及RCEP區域紡織貿易的核心商貿樞紐。紡織服裝是印尼支柱型制造業，印尼本土需求旺盛、出口潛力突出，同時高度依賴上游面料、輔料、紡織機械進口，中國與印尼紡織貿易往來密切、交易頻繁。但在旺盛的貿易需求背後，跨境收付流程復雜、到賬周期長、小幣種結算不便、合規成本高等痛點，長期困擾紡織外貿中小企業，不僅擠壓企業現金流、影響訂單交付效率，更制約供應鏈穩定運轉。部分企業因正規支付渠道有限，被迫選擇非正規渠道，進一步加劇交易合規風險與資金安全隱患。

為破解東南亞紡織外貿支付難題，XTransfer攜手印尼及全球持牌金融機構、本地銀行，完善跨境支付基礎設施，打造一站式B2B跨境收付解決方案。支持印尼盾等本地幣種便捷付款與結算，不僅優化跨境結算鏈路，縮短到賬周期，更降低了企業匯兌損耗與匯率波動風險，提升中小貿易企業資金周轉效率。另外，XTransfer嚴守全球合規標准，保障交易全流程透明可追溯，規避跨境收付合規風險。 展會現場，XTransfer專業團隊與眾多紡織面料、紡織機械、服裝外貿企業深入交流，精准解讀東南亞跨境支付政策與實操要點，現場演示便捷開戶、快速收款、合規申報等核心功能，幫助企業一站式解決「開戶難、收款慢、結算繁」等問題，獲得參展企業高度認可。來自印尼雅加達的紡織機械進口商Donny先生表示：「我們長期從中國采購紡織機械產品，過去用傳統渠道結算，不僅到賬慢，每次核對跨境單據都要耗費大量時間，還擔心幣種兌換的匯率損失。現在使用XTransfer可以直接用本地銀行付印尼盾，流程透明又省心，和中國供應商的合作效率提升了不止一倍。」

來自中國浙江的紡織面料出口企業負責人李小姐也點贊道：「東南亞市場的復雜合規要求和收款難題一直是我們拓展的顧慮，XTransfer不僅幫我們解決了印尼、越南、馬來等多國幣種結算的難題，再也不用擔心凍卡問題，而且最快當天就能到賬，安全感和高效性都拉滿。」 未來，XTransfer將持續深化東南亞市場布局，不斷升級本地化支付能力與合作伙伴生態，聚焦紡織、新能源、日用家居、3C電子、五金等重點外貿行業，為更多中小外貿企業提供安全、便捷、低成本的跨境支付服務，助力東南亞本土企業深度融入全球貿易網絡，推動區域紡織服裝產業鏈、供應鏈高效運轉，賦能全球實體經濟高質量發展。

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