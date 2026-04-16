從吉隆坡到河內：米爾肯研究院《2026年全球機遇指數》體現東南亞成長中經濟體的韌性與穩健的增長態勢

這份新發佈的報告揭示了該地區的顯著趨勢。其中最突出的一點是，從2021年到2024年，東南亞六大增長市場吸引的資本流入佔全球新興與成長中經濟體資本流入總額的8.2%。外商直接投資(FDI)占該地區資本流入總量的70%以上，凸顯出該地區作為全球資本投資目的地日益重要的地位。馬來西亞等表現優異的國家在全球機遇指數所列的幾乎所有類別中均有亮眼的表現；而作為該群體中體量最大的經濟體，印度尼西亞金融業實現大幅提升，其金融服務領域排名自2022年的第78位躍升至第38位。菲律賓憑借疫情後經濟強勢反彈，經濟表現位列全球第6，不過治理與監管層面的問題仍拖累其整體排名。2024年，越南實際GDP增長7.1%，大幅度的增長使其在該群體中位居榜首。該國經濟表現排名第2，金融規模與金融環境條件排名第14，彰顯出強勁的增長勢頭與快速深化的金融行業發展。與此同時，柬埔寨與老撾則落後於地區內其他國家，其長期存在的制度短板制約了當地投資環境。

米爾肯研究所地緣經濟部門主任、該報告作者之一 敖詩爾（ Matthew Aleshire ） 表示：「東南亞的增長故事仍然引人注目，但投資者的選擇正變得愈發審慎。我們看到全球資本持續向高增長新興市場流動，而東南亞正是這一趨勢的主要受益方。那些能夠在深化金融體系、強化治理的同時保持宏觀經濟穩定的國家，將最具吸引長期投資的優勢。」

全球機遇指數評估各國的標準：

米爾肯研究所在編製該指數時，通過五大領域、14個子類別的101項指標評估各國投資機遇。五大核心領域為商業認知、經濟基本面、金融服務、制度體系以及國際標準與政策。這些領域內的指標從多個維度衡量一國投資潛力，包括經濟開放度與經濟表現、商業發展制約因素、勞動力人才儲備及多元化程度等。數據來源包括世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)、聯合國(United Nations)以及透明國際(Transparency International)。

《2026年全球機遇指數》還納入了更新的指標，以反映投資趨勢不斷變化的驅動因素，其中包括世界銀行「營商環境成熟度」(Business Ready)項目的數據，並擴展了該指數對數字經濟的覆蓋範圍，以衡量各國數字化基礎設施和技術應用的質量與規模。