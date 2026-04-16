恒盛推出「恒盛中國領先基金」 50年香港根基助專業投資者捕捉大中華機遇

香港2026年4月16日 /美通社/ -- 扎根香港逾50年的恒盛集團，於2026年2月正式推出全新「恒盛中國領先基金」，為專業投資者提供專屬的大中華市場投資機遇。該基金延續公司過往以同一投資策略及團隊管理的全權委託帳戶優異表現，表現持續超越恒生指數，現正回應客戶日益增長的基金化需求而設，僅限專業投資者認購。 恒盛行政總裁黃嘉威先生在基金推出儀式上表示：「這是恒盛集團發展歷程中的重要里程碑。我們過去50年深耕香港金融市場，累積豐富的本地經驗與國際視野。今次推出『恒盛中國領先基金』，正是為了滿足客戶對專業資產配置的強烈需求。」

黃嘉威先生進一步指出，除了集團核心的傳統業務外，恒盛正全力拓展資產管理、私募股權及家族辦公室三大板塊。「我們看到全球高淨值人士對大中華資產配置的需求持續上升，恒盛將繼續以香港為基地，結合本地優勢與國際網絡，為客戶提供一站式財富管理方案。未來，我們將持續以客戶需求為核心，提供度身訂造的投資配置方案，協助客戶在不同經濟周期中實現穩健增長。」他強調，基金的推出不僅是產品擴充，更是公司整體戰略轉型的具體體現。

負責基金日常管理的基金經理麥皓明先生，則詳細解釋了基金的投資策略及市場展望。「『恒盛中國領先基金』的核心配置將超過50%投放在港股市場，這是基於我們過往全權委託帳戶的成功經驗。香港股市作為大中華門戶，流動性高、估值吸引，我們有信心繼續跑贏大市。」 麥皓明先生補充，基金會選擇性佈局中國A股及美國市場。「中國A股方面，我們聚焦具備長期競爭優勢的龍頭企業，尤其在新經濟、科技及消費升級領域；美國市場則挑選與大中華供應鏈緊密相關的優質公司，作為分散風險及捕捉全球機遇的補充。整體而言，我們盡可能緊跟市場主題及節奏，除了在長遠確定性高的板塊佈局外，亦會捕捉板塊輪動的機會，配以適當的風險管控，務求長遠為投資者爭取超額回報。」他透露，基金將維持嚴格風險控制，每季檢討組合，確保符合專業投資者的回報與波幅要求。

私人財富業務主管樊一翰先生認為「隨着『恒盛中國領先基金』推出，公司預計在專業投資者客戶群的未來布局將進一步擴大。公司未來有意吸納更多具豐富經驗的銀行/資產管理客戶經理，專責關係管理及針對客戶的獨特目標，量身定制策略，讓每位客戶都能獲得最貼身的財富規劃，財富得到充分優化，發揮其最大潛力。」 樊一翰先生強調，恒盛已在不同範疇建立全方位服務能力。「無論是傳統證券交易、資產管理、傳承規劃、私募股權項目、家族辦公室服務，或跨境投資諮詢，我們都希望透過專業團隊的緊密協作，為客戶打造跨資產綜合解決方案。這不但能提升客戶體驗及黏性，更有助集團在香港及大中華財富管理市場穩步擴張。我們將持續優化服務流程，引入更多高端資源，讓高淨值客戶在全球配置中實現長期價值。」

恒盛集團表示，「恒盛中國領先基金」由恒盛證券有限公司、恒盛資產管理有限公司及恒盛資本有限公司共同支持，歡迎合資格專業投資者透過官方網站www.newregion.com.hk查詢詳情。憑藉50年香港根基與市場驗證的投資策略，恒盛集團將秉持「恒久投資 盛滿豐收」的理念，繼續為客戶創造持久豐盛回報。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-50-302744619.html SOURCE 恒盛集團