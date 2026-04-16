慶祝地球月 傲雷推出經久耐用的新款手電

深圳2026年4月16日 /美通社/ -- 傲雷今日迎來成立19週年，並推出兩款新品：指揮家系列(Baton Series)與ArkPro Ultra Onyx Black。恰逢「地球月」，此次新品發佈彰顯了品牌清晰的理念：通過在設計、使用及包裝上的精心考量，同時實現減少浪費與延長產品使用壽命。

O-Aluminum材質與紙質包裝：經久耐用，環保包裝

自2025年8月起，ArkPro系列已採用無塑料紙質包裝，原材料源自森林管理委員會(FSC)認證的可持續林場。全新指揮家系列同樣遵循該環保標準。而可持續理念不止於減少廢棄物，更在於提升產品耐用性。為此，指揮家Ultra與ArkPro Ultra均採用傲雷自研O-Aluminum一體化機身，強度接近標準6061鋁合金的兩倍，並在美國、德國、法國、日本及澳大利亞提供終身質保服務。

定價與發售信息

為慶祝傲雷成立19週年，2026年4月20日至4月24日（美國東部時間）期間，指揮家系列享10%折扣。折扣後，指揮家4 Pro售價62.99美元，指揮家Ultra售價89.99美元。ArkPro Ultra Onyx Black定價129.99美元。