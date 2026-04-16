INS新樂園榮登DJ Mag全球百大俱樂部第12名 創中國俱樂部歷史最高排名，亞洲新晉榜第一

上海2026年4月16日 /美通社/ -- 今日，全球權威電子音樂媒體DJ Mag發佈2026年度「Top 100 Clubs」全球百大俱樂部榜單。上海城市樂園運營商INS新樂園（經營主體：新電英雄）以全球第12名的成績首次入榜，不僅刷新了中國同類音樂娛樂空間在該榜單的歷史最高排名，更斬獲今年亞洲所有新晉榜同類空間第一名的佳績。

DJ Mag「Top 100 Clubs」榜單由來自226個國家和地區的電子音樂愛好者投票產生，是全球電子音樂領域最具公信力與影響力的評價體系之一。此次INS新樂園躋身全球前列，標誌著中國文化消費空間正式進入全球主流評價體系視野，也彰顯了中國本土娛樂業態正逐步獲得世界範圍內消費者的關注與認可。