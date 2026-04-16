Bank of America 公布 2026 年第一季財務業績

北卡羅來納州夏洛特2026年4月16日 /美通社/ -- Bank of America 於今天公佈了 2026 年第一季的財務業績。 有關新聞稿、補充文件及投資者簡報，均可於 Bank of America 的投資者關係網站 https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings 上瀏覽。

載有 Bank of America 財務業績的 8-K 表格，亦可在美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 的網站 https://www.sec.gov 上找到。

投資者電話會議資訊

主席兼行政總裁 Brian Moynihan 以及執行副總裁兼財務總監 Alastair Borthwick，將在美國東部時間今日上午 8:30 舉行的投資者電話會議上 討論財務業績。 若要使用只收聽模式加入電話會議，請致電 1.877.200.4456（美國）或 1.785.424.1732（國際），會議 ID 為 79795。 請在會議開始前 10 分鐘撥打。