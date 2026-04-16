法國五月藝術節及法國五月美食薈2026精彩節目揭曉

涵蓋頂尖藝術、音樂、舞蹈、戲劇、沉浸式體驗、馬戲、電影與美食 香港2026年4月16日 /美通社/ -- 法國五月藝術節（「法國五月」）及法國五月美食薈2026新聞發佈會，今日（15日）假香港文華東方酒店舉行，多位重量級嘉賓、政府官員及文化藝術界領袖親臨主禮，共同見證今屆豐富多元的節目陣容。 在香港賽馬會慈善信託基金及其他合作夥伴鼎力支持下，今屆法國五月藝術節的節目陣容橫跨4月至7月，帶來逾100場精彩節目，涵蓋現當代藝術、音樂、舞蹈、戲劇、沉浸式體驗、馬戲、電影，以至是美食與體育等領域，以多元法式藝文體驗促進東西文化對話與交流。

自1993年創辦以來，法國五月藝術節與法國五月美食薈，一直肩負連結中國香港與法國文化的重要使命。過去30多年間，活動每年均吸引逾40萬名市民及旅客參與，累計入場人次已突破2,000萬。活動不但鞏固了香港作為國際文化樞紐的地位，更透過創新的跨文化合作激發創意，帶來無限可能。 在發佈會上，大會特別鳴謝以下贊助機構：香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」、連續15年全力支持法國五月的主要合作夥伴香港賽馬會慈善信託基金，以及一眾主要贊助機構，包括：法國巴黎銀行、 Gourmet Dining Group 、Dance Reflections by Van Cleef & Arpels、法國農業信貸銀行、Interlude、香港文華東方酒店、法國外貿銀行、香港麗晶酒店、香港崇光百貨，以及會德豐地產（香港）有限公司。上述機構對香港文化藝術的長期投入，不僅是法國五月的成功關鍵，更為其可持續發展奠定重要基石。

出席今次發佈會的主禮嘉賓包括：文化體育及旅遊局首席助理秘書長（文化）陳紫欣女士、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士、香港賽馬會慈善事務總經理（文化）劉可儀博士、法國五月藝術節董事會聯席主席鄭陶美蓉女士、法國五月藝術節大使林嘉欣女士、法國五月藝術節執行總監馬沙維先生，以及法國商務投資署香港辦事處總監暨法國五月美食薈總監柯柏桐先生。各主禮嘉賓就藝術節如何促進文化交流及社區參與等議題，分享了寶貴見解。 文化體育及旅遊局首席助理秘書長（文化）陳紫欣女士表示：「為支持這項大型文化盛事，文化體育及旅遊局轄下的『文化藝術盛事基金』亦為今年的法國五月提供資助，進一步豐富香港舉辦大型活動的經驗，並促進法國與中國香港之間的文化交流。更重要的是，吸引遊客前來香港，盡情享受這場精彩文化節所帶來的各種活動。」

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士表示：「法國五月藝術節是法國在中國香港年度盛事，跨越多個藝術領域，彰顯法港兩地創意的豐盛底蘊，促進藝術界之間交流與互學互長。藝術節以獨特的定位，在本地文化活動日程占一席位，吸引逾40萬名參加者，當中包括本地居民乃至世界各地的旅客。」 香港賽馬會慈善事務總經理（文化）劉可儀博士表示：「今年標誌著一個重要的里程碑：我們第十五年成為法國五月藝術節的『主要夥伴』。我們很高興能繼續與法國駐香港及澳門總領事館，以及『法國五月藝術節』攜手合作，將法國藝術與文化的優雅與活力帶到我們這座生機勃勃的城市。」

法國五月藝術節董事會聯席主席鄭陶美蓉女士表示：「自法國五月創辦以來，我一直是其中的一份子，見證這個藝術節在三十多年來的成長，令我倍感自豪。今年的藝術節真正體現了法國五月的精神——在文化與世代之間，於傳承與創新之中展開對話。從我們的旗艦展覽《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》到在維多利亞港舉行的《DJ Snake Live in Hong Kong》音樂會，我衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金、文化體育及旅遊局，以及整個香港社群的支持，讓這一切得以成真。」

法國五月美食薈饗宴大使、香港置地文華東方酒店廚藝總監Richard Ekkehus以視像方式致辭時表示：「法國五月美食薈不單是展現卓越法式美酒佳餚的舞台，更是一條文化橋樑，將博大精深且多元的法國飲食文化，與香港生機勃勃、與時並進的餐飲特色緊密相連。今年，法國五月美食薈將帶大家走進薩瓦的高山葡萄園。薩瓦產區以其高海拔、純淨與清爽的特質見稱，其佳釀完美契合當代香港的飲食氛圍。」 此外，法國五月藝術節大使林嘉欣女士參與一場別開生面的對談環節，她表示：「蒙娜麗莎是絕對不能離開法國的。因為這個沈浸展，用了現代科技，令展覽去得更遠，而香港的觀眾將會有這個機會，在沙田的香港文化博物館親身感受沉浸式多媒體的蒙娜麗莎肖像世界，實在很幸福，還有，展覽是免費入場，大家不要錯過！」

法國五月藝術節 2026 第33屆法國五月藝術節以「文藝再興」為主題，匯聚中國香港、法國以至全球的頂尖藝術家，呈獻一系列橫跨不同藝術領域的文化盛宴。法國五月藝術節2026為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，重點節目包括： 香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現 展覽融合數碼體驗與珍貴藝術作品，第一部分「邂逅蒙娜麗莎」運用由法國羅浮宮博物館及大皇宮沉浸式展覽館特別為香港製作的沉浸式數碼互動科技，引領參觀者以嶄新角度重新認識與觀賞《蒙娜麗莎》；第二部分「文藝復興的再現」則展出由法國國家文藝復興博物館及意大利米蘭盎博羅削畫廊借出的文藝復興瑰寶。是次展覽由康樂及文化事務署與法國五月藝術節聯合主辦，香港文化博物館及法國五月藝術節聯合籌劃，並獲香港賽馬會慈善信託基金及文化藝術盛事基金贊助。

日期：2026年5月1日至7月27日 地點：香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五 DJ Snake 維港電音盛典 法國五月藝術節2026．中法電音交響 全球巨星DJ Snake將於5月8日晚，在中環海濱活動空間舉行大型露天音樂會，屆時他將聯同Higher Brothers（馬思唯、KnowKnow、PSY.P、Melo）、三屆DMC中國區冠軍DJ Wordy，以及擔任暖場嘉賓的Cantomania成員DJ Fabsabs與DJ Steffunn，為觀眾帶來一場橫跨電音、嘻哈、陷阱音樂及Canto Disco的維港岸邊音樂派對。是次音樂會獲文化藝術盛事基金資助，當天晚上6時開放入場，7時暖場表演開始，8時正式演出。

日期： 2026年5月8 日（星期五） 地點： 中環海濱活動空間 當晚流程： 晚上6時 – 觀眾入場 晚上7時 – 暖場表演 晚上8時 – 正式演出開始 演出嘉賓： 法國電音代表人物、全球巨星 DJ Snake

特別嘉賓 Higher Brothers （馬思唯、 KnowKnow 、 PSY.P 、 Melo ）

三屆 DMC 中國區冠軍 DJ Wordy

暖場嘉賓 Cantomania 成員 DJ Fabsabs 與 DJ Steffunn 票價（港幣）： 後區企位：港幣 680

前區企位：港幣 980

VIP 企位：港幣 1,880 （包含兩張飲品券及專屬入場通道） 購票： Cityline、Trip.com、Ctrip 、Ticketflap 、大麥 表演藝術及電影節目 本年度法國五月藝術節的表演藝術節目涵蓋古典音樂、爵士樂、當代舞蹈、馬戲及戲劇等範疇，從結合藝術與科技的沉浸式劇場體驗，到爵士女聲與鋼琴的深度對話；從挑戰肢體極限的當代舞蹈，到扣人心弦的馬戲表演，節目風格多元，適合不同喜好的觀眾。 羅玧宣 X Bojan Z 爵樂香頌 日期：2026年5月1日（星期五） 地點：香港大會堂音樂廳 比才《卡門》 日期：2026年5月7至10日 地點：香港文化中心大劇院 以身相承 日期：2026年5月8至10日、12至17日 地點：大館檢閱廣場 鮮于睿權與艾爾米爾四重奏 日期：2026年5月12日（星期二） 地點：香港大會堂劇院 大型舞蹈詩《之間——吳冠中水墨行》 日期：2026年5月22至24日 地點：香港文化中心大劇院 反沉浸試驗 日期：2026年5月22至25日 地點：牛棚藝術村N2練習室 星海音航 日期：2026年5月30至31日 地點：大埔文娛中心黑盒劇場 法國五月電影節目 日期：2026年5月19日至6月3日 地點：百老匯院線及其他影院 法國五月美食薈 法國五月美食薈是唯一在香港以法國美酒佳餚為主題的盛大節日。今年，法國五月美食薈正式踏入第十七屆，將呈獻「薩瓦（Savoie）」這個規模精細卻別具一格的高山葡萄酒產區。五月期間，美食薈誠邀港澳美食客一同走入阿爾卑斯山，透過全城逾 150 間餐廳、零售商舖及教育機構推出的精彩活動，身臨體驗法國高山風味。

一、米芝蓮星級饗宴大使 香港置地文華東方酒店廚藝及餐飲部總監 Richard Ekkebus 先生擔任2026年度法國五月美食薈饗宴大使，帶領饕餮客探索當代餐飲與薩瓦高山清爽氣息的優雅融合。 二、餐酒配搭驚喜優惠 五月期間，夥伴餐廳將推出精心設計的餐單，配搭薩瓦葡萄酒，與當代餐飲相得益彰；合作酒吧則會供應多款薩瓦佳釀，透過創意配搭，從另一角度詮釋法國高山葡萄酒的魅力。 三、品嚐葡萄酒精彩活動 零售商及教育機構將舉辦主題工作坊，深度介紹薩瓦的獨特風土、葡萄品種與飲食文化，為公眾揭開這一不同於主流的小眾產區的神秘面紗。

四、數碼升級：「尋味指南」 大會今年與香港飲食平台 OpenRice 攜手，透過 OpenRice 龐大的流量支援與多渠道推廣，用戶可以一站式瀏覽所有參與法國五月美食薈商戶的資訊及薩瓦主題內容，更可在預訂精選法式套餐時獲取獎賞Rice Dollars。 五、官方合作夥伴 多個頂級品牌亦將推出專屬體驗，為美食薈增添色彩。作為頂尖法國啤酒品牌及此次活動的官方啤酒合作夥伴，1664 將在美食市集及精選法國五月美食薈夥伴餐廳推廣「法式生活」（Joie de Vivre）。其清爽口感將與薩瓦美饌完美聯動，為公眾帶來極致的感官享受。擁有超過 300 年歷史的法式糕點品牌 DALLOYAU 今年亦加入盛事。DALLOYAU傳承法式宮廷美學，將透過其精湛的甜點工藝，提升美食薈的視覺與味覺美感。

六、年度盛事：美食市集 備受矚目的美食市集將再次登陸中環街市（4月30日至5月3日）及 Food Parc（5月28日至31日）。公眾可於市集一站式搜羅來自薩瓦及法國各地的優質美酒、芝士、及手信，欣賞現場烹飪示範與品嚐活動，親身體驗法式生活美學的熱鬧氣氛。 法國五月藝術節節目門票現於城市售票網及art-mate公開發售，更多節目詳情及活動資訊，請瀏覽官方網站：www.frenchmay.com 及www.frenchgourmay.com。 關於法國五月藝術節 1993 年首辦的法國五月藝術節（「法國五月」），是亞洲最大型的文化盛事之一。每年，法國五月均會於兩個月內舉辦超過一百場藝文活動，展現多樣化的藝術面貌，從傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。法國五月已成為香港文化藝術界一項標誌性盛事，每年吸引逾四十萬人參與。

法國五月將藝術帶給每一個人，不單止文化表演場館，以至各公共空間、購物商場等，邀請全港普羅大眾在日常生活中享受藝術。 為了普及藝術，法國五月銳意透過外展計畫、導賞團、工作坊、大師班，以及免費表演節目等，推動藝術教育。法國五月更與五十多個本地機構和組織緊密合作，促成無障礙藝術，務求能更廣泛接觸觀眾，並為年輕人和弱勢群體的藝術教育作出貢獻。 關於法國五月美食薈 自 2009 年以來，法國五月美食薈（www.frenchgourmay.com）成為法國五月藝術節的重要組成部分，由法國商務投資署（Business France）主辦，美食薈致力在香港和澳門慶祝和推廣法國的美食和美酒文化。憑藉強大的餐飲業合作夥伴的支援與參與，美食薈現已成為本地最重要的美食節之一。每年五月，法國五月美食薈均會重點推介法國的一個特選地區（南部庇利牛斯、羅納河谷、普羅旺斯、布根地、波爾多、阿爾薩斯及香檳區等），鼓勵大家體驗法式餐飲文化，與超過 200 個本地合作夥伴攜手踏上正宗法國美食之旅。

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