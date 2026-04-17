勝牌™全球啟動2026年FIFA世界杯TM宣傳活動 守護每位球迷的觀賽之旅

純正潤滑油品牌——勝牌為逐夢巔峰賽場的球迷注入澎湃動力，也致敬守護每段旅程的汽修技師。 肯塔基州列克星敦市2026年4月17日 /美通社/ -- 全球汽車和工業解決方案創新者勝牌™全球（Valvoline™ Global Operations）近日宣布， 將正式啟動以2026年FIFA世界杯™為核心主題的全球品牌宣傳活動。 本次活動旨在彰顯球迷奔赴賽事現場的熱情，並致敬始終信賴勝牌純正潤滑油品質、為每一次旅程提供堅實保障的專業汽修技師。活動不僅將聚焦2026年FIFA世界杯TM的精彩時刻，更將深刻展現推動球迷前行道路背後的專業力量與創新技術。

作為本次活動的核心內容，勝牌為FIFA世界杯™推出了首支品牌廣告片《純正潤滑油. 全擎燃動 馭見勝世》（The Original Motor Oil. For the Driven. ）。該片傳遞人類共通的堅韌精神與球迷一路追隨的深厚情感，並將勝牌160年的品牌傳承與FIFA世界杯™的百年歷程相映相融，呈現全球球迷跨越山海、奔赴賽場的熱忱畫面。無論是長途驅車前往陌生主場，還是鄰裡相約共賞賽事，勝牌始終為每一段行程提供可靠支持，守護引擎性能與每一個關於足球的夢想。 「作為擁有悠久歷史的純正潤滑油品牌，勝牌始終致力於陪伴球迷的每一段旅程。FIFA世界杯™正是展示這一承諾的理想舞台。無論球迷是駕車馳騁、乘坐大巴，還是駕駛卡車、摩托車奔赴賽場為他們的國家隊助威，勝牌都將伴隨左右。」勝牌全球首席品牌官Michael Kirtman表示：「本次宣傳活動不僅向心懷熱愛、不辭遠行的球迷致敬，同時也感謝那些信賴勝牌產品的專業汽修技師，正是他們確保每一段追夢之旅永不停歇。我們的產品與營銷既頌揚追逐目標的旅人，也致敬成就旅程的幕後英雄。」

本次宣傳活動的廣告片由全球創意機構We Are Laugh於智利制作，《純正潤滑油. 全擎燃動 馭見勝世》（The Original Motor Oil. For the Driven. ）已於今日起在墨西哥率先啟動本地化推廣，並將自五月起陸續在美國、中國、印度、澳大利亞、加拿大、泰國及沙特阿拉伯等主要市場推出。全球版廣告片將呈現球迷為迎接世界杯所做的充分准備、迸發的激情、那些動人瞬間，以及驅動他們跨越距離與挑戰的無形動力。 此次品牌盛事將持續至七月，通過廣播電視、電台廣播、數字戶外媒體、社交平台以及線下體驗活動等多渠道，在全球范圍內提升公眾參與度。勝牌將邀請球迷與汽修技師分享他們個人的故事。

勝牌在指定地區推出「純正潤滑油. 全擎燃動 馭見勝世」抽獎活動*及即時獲獎環節，向球迷與汽修技師共同的堅韌精神致敬。活動持續至5月31日，參與者將有機會贏取終極大獎：親臨2026年FIFA世界杯™決賽現場觀賽。 隨著通往決賽的征程逐步推進，勝牌將繼續以全新方式守護球迷每一次奔赴賽場的熱忱與對足球運動的持久熱愛。 [1] 本文提及的「純正潤滑油」（The Original Motor Oil）旨在慶祝勝牌160年的悠久品牌歷史傳承。 關於勝牌™全球（Valvoline™ Global Operations） 勝牌™全球，是擁有160年歷史**的潤滑油品牌，通過持續創新賦能移動出行領域的發展。截至2025年，公司業務已覆蓋140余個國家***，服務網絡遍布全球80,000余個網點***，為合作伙伴提供面向未來的汽車與工業解決方案及優質專業服務。

FIFA WORLD CUP 2026™ 是國際足球聯合會在許可下使用的商標。 *具體條款與條件適用。 **數據來源：https://www.valvolineglobal.com/en/about-us/our-history/ ***數據來源：勝牌全球內部統計 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026fifatm---302744933.html SOURCE Valvoline Global Operations