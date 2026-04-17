Orthocell獲准向美國國防部醫院網絡銷售Remplir™

Orthocell獲准將Remplir™應用於美國國防部(Department of Defence)和退伍軍人事務部(Veterans Affairs)醫院網絡，其中包括： 51家國防部軍醫院；以及 170家退伍軍人事務部醫療中心

背景信息：Orthocell已獲得32項價值分析委員會（Value Analysis Committee，簡稱「VAC」）批准，可進入超過115家醫院，另有57項VAC申請正在等待審批 [1]

Orthocell將依托其現有的美國分銷商網絡，面向這些醫院系統內的軍方和退伍軍人事務部外科醫生進行推廣。目前，該公司的分銷商網絡覆蓋17個州

此項批准正值Orthocell在美國市場呈現出明確的商業化加速和收入增長勢頭之際

Remplir已在烏克蘭沖突相關傷情救治中展現應用價值，完成多台外科手術，凸顯該產品適配軍事醫療體系常見創傷類型治療需求

澳大利亞珀斯2026年4月17日 /美通社/ -- 再生醫學公司Orthocell Limited（ASX: OCC，簡稱「Orthocell」或「該公司」）欣然宣布，其Remplir™神經修復裝置已獲准在美國國防部和退伍軍人事務部醫院網絡內使用。 此項批准使Orthocell能夠進入美國約51家國防部軍醫院和170家退伍軍人事務部醫療中心，標志著其在擴大美國市場准入方面取得了重大裡程碑。 Orthocell成熟的美國分銷商網絡目前覆蓋17個州，現在將面向這些醫院系統內的軍方和退伍軍人事務部外科醫生進行推廣。公司現有分銷網絡可覆蓋其中相當一部分醫療機構，從而支持高效的市場滲透。

在此次拓展至國防醫療系統之前，Remplir最近已在烏克蘭用於受傷士兵的23例外傷手術，涵蓋初級和次級神經修復應用。 烏克蘭的使用經驗展示了Remplir在沖突環境中的實際表現，並凸顯了該裝置的關鍵特性，包括其便攜性、易用性以及適用於軍事環境中常見的嚴重創傷治療。 Orthocell認為，這一驗證進一步支持了Remplir在國防醫療系統中的適用性，並強化了其滿足軍方外科醫生治療復雜神經損傷需求的潛力。 Orthocell董事總經理Paul Anderson表示：「獲得進入美國國防部和退伍軍人事務部醫院網絡的准入資格，對Orthocell而言是一個重要的裡程碑，也是我們美國商業戰略向前邁出的關鍵一步。

這項批准使我們能夠直接對接治療復雜神經損傷的軍方和退伍軍人事務部外科醫生，並依托我們現有的分銷商網絡推動Remplir在這些關鍵機構的應用。 重要的是，Remplir已在烏克蘭沖突相關傷情治療中展現了其價值，凸顯了其對於軍事醫療系統中常見創傷類型的適用性。 Orthocell憑借其現有的分銷商網絡以及內部銷售和醫學教育團隊，已做好充分准備把握此次市場拓展機遇，並將持續挖掘機會，提升Remplir在美國軍方醫療、退伍軍人醫療等核心醫療領域的應用規模。 [1] 截至2026年3月31日 發布授權人：

Paul Anderson

Orthocell Ltd 首席執行官兼董事總經理

更多信息，請聯系： 一般咨詢 Paul Anderson Orthocell Limited 首席執行官兼董事總經理 電話：+61 8 9360 2888 郵箱：[email protected] 媒體咨詢 Haley Chartres H^CK總監 電話：+61 423 139 163 郵箱：[email protected] 投資者咨詢 Shaun Duffy VECTOR Advisors 電話：+61 404 094 384 郵箱：[email protected] 關於Orthocell Limited 澳大利亞公司注冊號(ACN)：118 897 135 注冊地址：Building 191 Murdoch University, 90 South Street, Murdoch WA 6150 Australia Orthocell是一家再生醫學公司，致力於通過研發各類骨骼及軟組織損傷修復產品，幫助患者恢復肢體活動功能。Orthocell的產品組合包括一個膠原類醫用器械平台，可用於牙科與骨科重建領域的組織修復與愈合。Striate+™是首款獲批用於牙科引導骨再生(GBR)應用的產品，已在美國、澳大利亞、新西蘭、新加坡、英國、歐洲、加拿大和巴西獲得使用許可，並由BioHorizons Implant Systems Inc.在全球范圍內分銷。Remplir™用於周圍神經重建，最近已獲得美國使用許可。該公司已委任一批專業的美國分銷商，並實現首批銷售。該公司的旗艦神經修復產品還在澳大利亞、新西蘭和新加坡獲得批准，由Device Technologies Group負責當地分銷。Remplir還獲批進入泰國、加拿大及中國香港市場。SmrtGraft™用於肌腱修復，在澳大利亞可通過「特殊准入計劃」(Special Access Scheme)或通過臨床試驗在當地應用。該公司的其他主要產品還有自體細胞療法，旨在實現受損肌腱與軟骨組織再生。Orthocell正加速推進肌腱細胞療法在美國的研發工作，開展技術轉移並與美國食品藥品監督管理局(FDA)溝通，明確產品進入美國市場的路徑，同時籌備合作洽談事宜。

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