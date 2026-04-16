劉亦菲出任追覓智能大家電全球品牌代言人 東南亞銷量表現亮眼

新加坡2026年4月16日 /美通社/ -- 追覓科技正式宣佈，知名藝人劉亦菲出任其智能大家電全球品牌代言人，這是品牌邁向全球高端化擴張的重要里程碑。此次合作在2026年中國家電及消費電子博覽會期間揭曉，不僅標誌著追覓品牌形象的全面升級，更彰顯其深耕全球高端智能家電市場的堅定決心。 作為智能清潔品類連續多年穩居東南亞地區銷量第一的領軍品牌，追覓正加速區域擴張。其旗下洗衣機、冰箱等智能大家電產品現已正式登陸新加坡、馬來西亞、越南和泰國，進一步完善了在東南亞市場的全品類生態佈局。

追覓智能大家電：創新科技融合匠心美學，屢獲殊榮 追覓的冰箱、空調、洗衣機等智能大家電產品，已斬獲2026年iF設計獎(iF Design Award)、2026年亞洲設計獎(Asia Design Prize)、2026年Best of CES等十餘項國際權威設計與創新獎項，彰顯了品牌在生活美學與前沿功能融合上的卓越實力。其產品覆蓋多個價位段，可滿足不同家庭需求：洗衣機涵蓋旗艦級L9洗烘套裝、主流P5系列；冰箱包含入門級C-Fresh系列，以及Z-Fresh、Mega Ultra等高端系列。 L9洗烘套裝是追覓技術引領的標桿之作，集三項全球首創技術於一體。產品採用零縫隙純平嵌入設計，搭配高端玻璃面板，將簡約精緻美學完美融入現代家居空間。交互層面，搭載行業首創仿生機械臂旋鈕，融合旋轉觸控與觸屏操控，在實現毫秒級響應的同時，帶來清晰直觀的顯示體驗。功能上，三大自研技術加持：雙變頻熱泵烘乾技術，高效輕柔烘乾衣物；PressFree™蒸汽免熨護理技術，輕鬆除皺，免去熨燙煩惱；FreshLoop™等離子新風巡航系統，持久保持衣物清新。這些創新重新定義了智能洗護標準。

Z-Fresh冰箱集設計美學與智能科技於一身，搭載行業領先的599毫米超薄機身，創新底部散熱設計實現真正零縫隙嵌入；專業嵌入式鉸鏈僅需4毫米側邊間距即可確保櫃門順暢開合，大幅提升空間利用率。Nebula Gray面板採用仿巖材質與多層工藝打造，具有卓越的耐磨損、耐指紋特性，重新定義了高端家電標準。 該冰箱搭載雙製冷系統，冷藏、冷凍獨立控溫，杜絕串味；FreshFlex多檔變溫空間與-32℃深冷速凍，可滿足果蔬、飲品、肉類等多樣儲鮮需求。全域柔光燈、專屬化妝品收納區提升使用體驗，搭配追覓APP互聯，可遠程監控與便捷操控，為現代家庭提供了高效精緻的食材儲鮮解決方案。

東南亞全渠道拓展 作為全球高端科技品牌，追覓科技業務已覆蓋120多個國家和地區，擁有超6500家線下零售店，服務全球超4200萬家庭與數億用戶。 在東南亞市場，追覓在智能清潔電器、個人護理、家居生活、廚房電器的基礎上，正式拓展了冰箱、洗衣機、電視等大家電品類，其產品已登陸新加坡、馬來西亞、泰國、越南等市場，品牌區域增長邁出關鍵一步。消費者可通過追覓官方網站、Shopee等主流電商平台、線下旗艦店及核心零售合作夥伴購買產品。未來，追覓還將推出多樣化線下活動，為消費者打造更具沉浸感和互動性的產品體驗場景。

關於追覓科技 追覓科技成立於2017年，是一家專注於智能清潔家電的創新消費產品公司，秉承「科技賦能生活」的品牌願景。在Facebook、Instagram、TikTok和Twitter上關注我們。更多信息，請訪問：https://global.dreametech.com/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302744976.html SOURCE 追覓科技