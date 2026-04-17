饗 A Joy 攜手江振誠升級2.0餐飲體驗

以《四季交饗曲》開啟 Buffet 的風味路徑新篇章 台北2026年4月17日 /美通社/ -- 饗賓集團旗下高端旗艦品牌饗 A Joy 攜手國際名廚江振誠，共同推出年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan's Four Seasons》，並將於2026年4月1日正式展開春季篇章。此次合作不僅推出季節限定料理，更象徵饗 A Joy 邁向 2.0 餐飲體驗，以策展思維重新梳理高端 buffet 的內容、節奏與感受，進一步開啟品牌下一階段的升級方向。 饗賓集團董事長陳毅航表示：「饗 A Joy 自開幕以來，持續以餐飲、服務、美感與空間的整體表現，打造能代表台灣待客之道的高端餐飲體驗；此次攜手江振誠，則希望進一步透過國際視野與精準策展，讓品牌在原有基礎上，更鮮明地回應台灣四季風土，並朝向更具代表性的台灣餐飲品牌邁進。」

江振誠此次為饗 A Joy 提出的核心概念，是「Selective Dining」。相較於傳統 buffet 強調豐盛與多樣，Selective Dining 更著重於選擇的品質、風味的節奏，以及整體體驗的完整性。也就是說，不是吃得更多，而是吃得更有方向、更有層次，讓 buffet 不再只是大量選擇的集合，而是一場可以被理解、被感受、能依個人偏好自由組合的餐桌體驗。 在整體企劃設計上，《四季交饗曲》以春、夏、秋、冬為年度敘事主軸，將台灣四季的物產、氣候與風土印象，轉化為不同季節的專屬料理專區與體驗內容。透過策展式編排，饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙，也被進一步串聯與強化，讓賓客在用餐過程中，感受更清晰的季節主題與空間節奏。

作為首發的春季篇章，主題料理聚焦於清新、甦醒與層次漸進，從食材運用、口感設計到呈現方式，皆呼應春季的節奏與表情。這次合作的重點，也不只停留在新增幾道限定料理，而是希望透過江振誠的策展觀點，重新建立賓客理解饗 A Joy 的方式，讓整體體驗從豐盛走向更精準、更有敘事感的餐飲編排。以春季新增的菜色為例，江振誠主廚將「驚喜感」放進每一道菜的風味反轉與呈現方式： 春・嚐鮮 ｜「炙烤炭香和牛舌餅」炭火一靠近，香氣先告白。和牛舌炙烤，油脂甜甜地冒出台灣人熟悉的鑊氣與炙燒香氣，搭在烙到微酥的牛舌餅上，蔥蒜美乃滋俐落的鹹香下藏著麻辣，酸奶油讓它轉得清爽，鹹甜酥是台味密碼。

｜「炙烤炭香和牛舌餅」炭火一靠近，香氣先告白。和牛舌炙烤，油脂甜甜地冒出台灣人熟悉的鑊氣與炙燒香氣，搭在烙到微酥的牛舌餅上，蔥蒜美乃滋俐落的鹹香下藏著麻辣，酸奶油讓它轉得清爽，鹹甜酥是台味密碼。 春・ 暖心 ｜「白中白—石斑魚骨膠原白湯」去除顏色線索、重置感官順序，當所有元素皆為白，賓客不再用視覺預判，而會更專注於質地和口感。魚骨膠原熬出的滑與稠，搭配不同食材的脆、嫩、鮮與Q，多種口感融合平衡，看似極簡，實則深藏老練底蘊的高難度。

｜「白中白—石斑魚骨膠原白湯」去除顏色線索、重置感官順序，當所有元素皆為白，賓客不再用視覺預判，而會更專注於質地和口感。魚骨膠原熬出的滑與稠，搭配不同食材的脆、嫩、鮮與Q，多種口感融合平衡，看似極簡，實則深藏老練底蘊的高難度。 春・滿胃｜「環島西班牙海鮮飯」是一道「反著做」的料理：鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，避開高溫直烤的乾柴，保持軟嫩飽滿；叻沙的鹹、辣與香料在尾韻畫龍點睛，將味覺推到頂點。江主廚分享：「台灣是一碗海鮮飯，從南到北的海鮮是我們的驕傲；而每一粒台灣米，都代表一顆希望的種子。」這一鍋不只是滿足，更像把島嶼的豐饒與祝福，獻給所有蒞臨的賓客。

此次企劃另一項亮點，則是同步導入「風味路徑」概念。江振誠以 fine dining 的節奏邏輯為基礎，為 buffet 設計更完整的品嘗順序，相較於傳統 buffet 容易讓人陷入「想要吃遍全部」的直線式邏輯，他更在意的是如何讓賓客在有限的胃口與時間裡，組合出更完整的感官經驗。賓客可以先從輕盈、清爽的海鮮與前菜展開，讓味覺由淡入濃，再將不同餐區的食物交錯搭配，創造更立體的層次。例如：把不同質地的鮑魚料理，組合在同一段享用，感受煎、炸、燻、炙之間的口感差異；也可以將鹽酥雞腿佐九層塔片與糯米椒加入泡飯之中，讓原本單線條的湯飯，轉化出酥香、辛香與熱度交疊的飽滿表情；或在主菜階段選擇牛排，再搭配來自不同餐區的烤鳳梨與帶有煙燻氣息的調飲，使肉香、果香與酒體彼此牽引。就連甜點，也不再只是單品結束，而是可以把龍眼蜜雞蛋糕夾入芋頭冰淇淋，再配一口熱咖啡，發揮小創意輕鬆讓台灣熟悉的街頭甜味升級。透過這樣的設計，饗 A Joy 希望讓 buffet 不只是豐富選項的堆疊，而是一場更有起承轉合、也更貼近當代生活方式的用餐體驗。

《四季交饗曲》將隨春、夏、秋、冬四個季度陸續展開，透過料理、策展與風味節奏的整合，持續為饗 A Joy 建立更具辨識度的品牌語言，也讓台灣四季之美，透過餐桌被更完整地看見與感受。 饗 A Joy

地址｜台北市信義區信義路五段7號 台北101 86樓

訂位｜feastogether.com.tw/booking/Ajoy

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