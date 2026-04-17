保利香港拍賣2026春季拍賣圓滿收槌 六件千萬級拍品領銜 四大門類穩健發力 逾17個國家藏家參與競投

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 保利香港拍賣2026年春季拍賣圓滿收槌，總成交額逾2.55億港元，較去年春拍同比增長39%，較去年秋拍環比增長23%。全季共錄得6件千萬級拍品，其中2件成交價超2,000萬港元，另有9件逾500萬港元拍品及43件逾百萬港元成交拍品，超17個國家的藏家參與競投。 本季春拍各板塊精品紛呈，佳績連連，涵蓋現當代藝術、中國古董珍玩、中國書畫、珠寶鐘錶四大門類，共設六個專場。其中現當代藝術板塊成交額較去年秋拍增長63.6%，以劉煒《你喜歡肉？》2,760萬港元成交價問鼎此季拍賣成交之首；中國古董珍玩部以 明永樂 青花葡萄紋菱口大盤 2,460萬港元的成交價摘得《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》專場桂冠，《中國古董珍玩》專場以徐氏藝術館珍藏——唐 黑褐釉三彩馬及黃釉力士牽馬俑引領全場，最終以1,080萬港元成交；璀璨珠寶及名貴鐘錶部成交額較去年秋拍增長77.6%，天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鍊 以1,440萬港元領銜成交；中國書畫部則以市場極為罕見的徐悲鴻唯一一幅為張學良所作《立馬》震撼全場，最終以480萬港元成交。

本季拍賣超高估價拍品數量為119件，29件拍品以超低估價5倍成交，其中《中國古董珍玩》專場宋 影青仿銅器模印刻龍紋雙耳瓶，甫一亮相便成為全場焦點，引發各方買家熱烈角逐。歷經34輪來回競逐，最終以117.6萬港元（超低估價8.16倍 ）的成交價落槌。 現當代藝術 現當代藝術板塊錄得逾7,600萬港元總成交，較去年秋拍增長63.6%，大師標杆力作悉數成交。 劉煒《你喜歡肉？》以2,760萬港元領銜成交。此作創作於1995年，曾於同年威尼斯雙年展主題展亮相，屬藝術家九十年代創作中極具代表性的經典作品，《你喜歡肉？》系列只有六件，目前僅此一件流於市場，使其兼具藝術史坐標與市場稀缺性，該作更見證中國當代藝術由宏大敘事轉向肉身現實的重要歷史節點。

趙無極《15.07.67》以1,200萬港元成交，作品創作於趙無極藝術生涯最受重視的1960年代中期，屬其創作成熟期的重要階段，呈現藝術家在書寫性筆意與抽象空間建構之間的高度平衡。此一時期的趙無極，已將東方水墨的留白觀念與西方抽象繪畫的結構張力融為一體；本作以相對明淨的色調鋪陳深遠空間，在其同時期作品中亦具辨識度，充分體現其將東方水墨留白哲學與西方抽象表現語言融會貫通的成熟面貌。 吳大羽《京韻》以1,116萬港元成交。作品將京劇舞台的節奏、光影與動勢提煉為純粹抽象韻律，是其「色在流轉、形在跳躍」藝術追求的生動體現。此作既是形式與思想的交會，亦是中國抽象藝術史中極具標誌性的成果，實屬美術館等級之作。

吳冠中《黔靈山》則以954萬港元成交，該作不僅描繪山川景觀，更在結構、色彩與筆意之間融會宋人山水精神、石濤的形式自由與塞尚以來的現代藝術觀念，堪稱融會中西藝術語言的重要代表。 中國古董珍玩 中國古董珍玩三大板塊《物道：中國高古藝術珍品》、《頤華：重要宮廷藝術珍品選粹》、《中國古董珍玩》於本季拍場連袂獻寶，總成交額超1.1億港元，其中 明永樂 青花葡萄紋菱口大盤一經舉槌引發熱烈反響，經過多輪藏家競逐，最終以2,760萬港元成交。此外，引人矚目的徐氏藝術館珍藏專題含佣金總成交額為1,827萬港元，成交率74%，其中唐 黑褐釉三彩馬及黃釉力士牽馬俑以1,080萬港元成交。

明永樂 青花葡萄紋菱口大盤以2,460萬港元成交。作為本場封面扛鼎重器，明永樂青花葡萄紋菱口大盤堪稱永宣青花教科書級典範。此盤口徑 45 釐米，器型規整恢弘，以進口蘇麻離青料繪就，青花發色濃豔蒼勁，鐵銹斑自然暈散，葡萄紋枝蔓舒展、果實飽滿，盡顯明初官窯原生氣韻。器物傳承顯赫，經埃斯卡納齊、十面靈璧山居等名家遞藏，著錄清晰權威，兼具歷史與文化價值。 唐 黑褐釉三彩馬及黃釉力士牽馬俑以1,080萬港元成交。該品為《中國古董珍玩》專場領銜重器。成套唐三彩大型馬俑存世極為稀見，堪稱曠世難逢之珍品。三彩馬體態雄健神駿，裝飾以金，氣勢奪人；牽馬俑造型傳神，氣韻生動。整器歷經千年依舊完整如初，釉色瑩亮如新，盡顯盛唐雕塑巔峰造詣。因其來源顯赫、品相完美、存世稀缺，一經登場便引發激烈競逐，最終以1,080 萬港元成交。

中國書畫 中國書畫板塊同樣錄得多件焦點成交。徐悲鴻《立馬》以480萬港元成交，作為目前所知徐悲鴻題贈張學良的唯一一幅畫作，作品本身已具備鮮明文獻價值與歷史意涵。此作創作於1942年底，正值張學良被幽禁貴州期間，徐悲鴻以立馬寄意，筆下駿馬既見昂然孤立之姿，亦寓蓄勢待發之志，並以杜甫詩句題贈，更使作品超越一般題材性畫馬之作，成為近代人物關係、時代氛圍與藝術寓意交織的珍罕見證。 張大千《風荷圖》則以468萬港元成交。1960年代初，是張大千藝術生涯中極具野心的「突圍期」。彼時他雄心勃勃，欲進軍西方藝壇，不惜工本創作巨幅作品，以期在國際舞台上確立地位。本幅《風荷圖》便是這一時期的標誌性力作，尺幅達17.7平尺，氣勢撼人，最終以成交價468萬港元落槌。

南宋范安仁《荷蟹圖》歷經27輪競投，最終以182.4萬港元成交。范安仁是南宋中後期畫壇重要寫實名手，其創作遵循「格法」且兼具個人特色，核心亮點是對水族生物的極致寫實與生命力的精準傳遞。此件作品與存世的4幅蟹圖材質、規格相仿。畫作構圖簡潔卻極具張力，僅繪一枝倒垂的枯荷葉與一隻伏于葉上的大閘蟹，雜以水藻、浮萍，完美融合秋日蕭瑟與生命鮮活，是南宋工筆寫實畫的典範。 珠寶、鐘錶及手袋尚品 璀璨珠寶及名貴鐘錶板塊成交總額逾4,400萬港元，較去年秋拍增長77.6%，顯示高端珠寶收藏市場熱度持續回升。領銜拍品「碧玉生輝」天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鍊以1,440萬港元成交，此外，哥倫比亞祖母綠配鑽石掛墜項鍊以76.8萬港元成交，天然翡翠配鑽石掛墜項鍊則以37.2萬港元成交，兩件拍品成交價均遠超高估價數倍。

「碧玉生輝」天然翡翠珠配紅寶石及鑽石項鍊由38顆天然翡翠珠串成，最大珠徑約14.50毫米，珠粒飽滿勻整，翠色濃郁，質地細膩溫潤，並以紅寶石及鑽石扣頭點綴，在整體視覺上形成鮮明而典雅的層次對比。就收藏語境而言，天然翡翠珠項鍊向來兼具材質稀缺性、配對難度與佩戴審美價值，而大顆徑、整齊度與色澤表現俱佳者，更是市場長期關注的核心品類。 高清圖片鏈接： Google:https://drive.google.com/drive/folders/1h9MO8gSjdG8e5iqFEu0EJOeeuGax84A8 百度網盤：https://pan.baidu.com/s/1pUHnauvF6As5OlW2GsVIEA?pwd=3c8j 提取碼: 3c8j 有關保利香港拍賣有限公司 保利香港拍賣有限公司於 2012 年由保利文化集團成立，致力成為亞太地區最具活力的拍賣行之一。

保利香港拍賣秉承多元化拍賣原則，現設有現當代藝術、中國書畫、中國古董珍玩、珠寶、鐘錶及手袋尚品、名酒佳釀五大部門。各部門設有專業團隊，並提供委託拍賣、私人洽購、免費估值諮詢等服務，致力為廣大藏家提供卓越的體驗。 保利香港拍賣每年舉辦多場精彩拍賣，連年屢創佳績。由 2012年呈獻首場拍賣至今，多次刷新不同藝術家、作品及藝術門類之紀錄。2022年，保利香港拍賣10周年拍賣呈獻公司史上首個現當代藝術部晚間拍賣，締造 「白手套」 佳績及逾4. 1億港元成交額。2023年秋季拍賣中，中國古董珍玩四大專場拍賣創出佳績，其中 「玫茵堂珍藏集萃」 再度締造白手套傳奇。2024年春季拍賣, 現當代藝術專場以約92%成交率創下史上最高成交率記錄。近年，保利香港拍賣先後刷新多項世界拍賣紀錄，包括吳冠中《周莊》創下藝術家世界拍賣紀錄、趙無極《大地無形》位列藝術家世界拍賣紀錄第三並刷新藝術家甲骨文時期作品拍賣紀錄。2025年秋季拍賣中，中國古董珍玩板塊的元至明早期官鈞天青玫瑰紫釉「六」字鼓釘洗以1,836萬港元榮膺本季桂冠；現當代藝術板塊的吳大羽《京韻–52》以1,320萬港元成交，中國書畫板塊的徐渭《行草自書詩卷》以816萬港元成交，均展現出學術與市場並重的價值。珠寶板塊也有亮眼表現，天然翡翠蛋面配鑽石戒指以300萬港元矚目成交，為本季拍賣畫上精彩的注腳。

保利香港拍賣亦在全球範圍致力推廣藝術、文化及科技發展，包括多年來積極與知名藝術家舉辦展覽和交流活動、名人藏家及藝術家專題拍賣、線上拍賣專場及數碼藝術拍賣會。 保利藝術空間與保利香港拍賣共行，一直持續與保利文化博物館並肩開拓業務，為客戶搜羅館藏級珍品，為香港以至亞洲藝術市場注入活力，帶來嶄新視野。 自2016年以來, 保利香港藝術空間呈獻多場豐富而多元的藝術展覽、私人及慈善拍賣、文化沙龍、時尚品牌等跨界活動，又與著名藝術機構、藝術家、藏家和行業專家等攜手合作，共同探索藝術的無限可能。

為進一步令藝術普及化, 我們更與私人機構、家族辦公室、私人會所等舉辦講座、導賞等活動, 成功吸引了數千名來自整個大中華地區的名人及參觀者，平均每場參觀人數達2,000人次。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026---17-302745514.html SOURCE 保利香港拍賣有限公司