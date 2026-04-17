IDC報告：追覓掃地機器人實現同比超過100%的銷量增長，憑藉X60 Ultra新品的發佈鞏固其在東南亞市場的領先地位

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 追覓科技在2025年實現了卓越的全球增長，並持續將市場領先地位擴展至2026年。據國際數據公司(IDC)統計，追覓掃地機器人出貨量同比增長101.9%；Euromonitor（歐睿）則報告稱，追覓已成為全球高端掃地機器人銷量冠軍。2026年第一季度，該公司營收持續快速增長，在北美、歐洲、日本、韓國和澳大利亞等市場均保持強勁優勢。

追覓還鞏固了其在東南亞市場的優勢地位，連續三年蟬聯智慧清潔品類第一品牌。憑藉始終如一的高品質產品，追覓X60旗艦系列自上市以來在該地區銷量持續穩步攀升，目前累計銷量已突破10,000台。