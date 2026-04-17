城覓科技（WeBite）智慧食堂進駐葵涌醫院

首個醫療機構項目落地，拓展大灣區醫療服務場景

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 城覓科技香港有限公司（WeBite）宣布，其智慧食堂服務正式進駐葵涌醫院，為醫護人員、院內職員及到訪患者提供安全、穩定及高效率的餐飲服務，進一步完善醫療機構後勤保障體系。

此次項目亦為 WeBite 首個醫療機構服務落地案例，標誌其服務版圖已覆蓋企業、公共機構及高校等多元場景，並在此基礎上進一步拓展至醫療服務體系，融入粵港澳大灣區醫療服務協同發展的大背景之中。