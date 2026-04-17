城覓科技（WeBite）智慧食堂進駐葵涌醫院

首個醫療機構項目落地，拓展大灣區醫療服務場景
香港2026年4月17日 /美通社/ -- 城覓科技香港有限公司（WeBite）宣布，其智慧食堂服務正式進駐葵涌醫院，為醫護人員、院內職員及到訪患者提供安全、穩定及高效率的餐飲服務，進一步完善醫療機構後勤保障體系。
此次項目亦為 WeBite 首個醫療機構服務落地案例，標誌其服務版圖已覆蓋企業、公共機構及高校等多元場景，並在此基礎上進一步拓展至醫療服務體系，融入粵港澳大灣區醫療服務協同發展的大背景之中。
AI 賦能後勤體系，提升醫療服務支撐能力
WeBite 持續以數字化管理平台與智能化系統優化團餐供應鏈，推動餐飲服務向標準化、透明化及精細化方向發展。
同時，本次升級重點引入 AI 智能炒菜機器人，結合數據驅動對菜式結構、取餐動線及後端營運效率進行全面優化，不僅提升出品穩定性與效率，更進一步強化供餐的靈活度與整體用餐體驗。
透過科技與流程的雙重升級，WeBite 為醫療及社會各界人士提供更高效、更穩定且更可持續的全新用餐解決方案。
對標醫療體系標準 構建多場景用餐服務模式
醫療機構具有全天候運作、輪班制度及多元用餐人群等特點，既需服務醫護人員高強度工作需求，亦需兼顧患者及訪客的用餐便利與體驗。
針對此類複合型場景，WeBite 建立多層次供餐模式，涵蓋：
配合醫護輪班的分時段供餐機制
面向職員及患者的開放式用餐服務
高峰時段快速出餐與現場秩序管理
標準化出品流程與穩定品質控制
透過系統化營運與精細化管理，確保不同用餐人群均可獲得安全、便捷且穩定的餐飲體驗。
以國際標準為基礎 守護醫療用餐安全底線
在醫療服務體系中，食品安全與品質管理尤為關鍵。WeBite 以國際級管理體系作為核心支撐，其中央廚房及營運體系已通過：
ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO22000 及 HACCP 認證
從食材源頭、加工製作到配送與現場管理，建立全流程監控與可追溯機制，確保每一份餐食均符合高標準安全要求，滿足醫療機構對風險控制的嚴格需求。
融入大灣區發展 服務城市公共體系升級
隨著大灣區醫療服務體系持續深化，對高品質後勤保障的需求日益提升。WeBite 將持續以科技與標準為核心，服務醫療機構及各類公共場景，推動智慧團餐在更多場景中的應用落地。
未來，WeBite 將進一步完善智慧食堂模式，
為香港醫療體系及大灣區公共服務發展，
提供長期、穩定及高品質的支持。
Mission｜讓食堂用餐更美好
Vision｜成為全球領先的智能化團餐服務商
Values｜客戶第一、品質為本、效率優先
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SOURCE WeBite