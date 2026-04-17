TrendAI™ 攜手 Anthropic 擴大在人工智能資訊保安領域領導地位

策略性合作強化人工智能威脅研究與推動人工智能原生創新

香港 - 2026年4月17日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 宣佈與 Anthropic 展開策略性合作，將 Claude 模型嵌入其平台，以驅動代理式工作流程、自動化與及人工智能原生資訊保安運作，並進行威脅研究以辨識人工智能系統與基礎架構中的弱點。TrendAI™ 將運用 Claude 強化弱點發掘，同時確保在真實世界中能有效降低風險。



TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「TrendAI™的成立就是為了定義人工智能資訊保安這個新類別。我們下一階段的重點，是透過攜手 Anthropic 這樣的頂尖合作夥伴，將這個願景推向全球。我們預期雙方在資訊保安研究、防禦與創新上有廣泛且具策略性的合作，共同塑造未來人工智能資訊保安的發展方向。」



TrendAI™ 的 Claude 應用橫跨威脅研究、降低真實世界風險、平台創新與及全球市場推廣，涵蓋範圍從弱點發掘、自動化防禦、人工智能原生營運等完整的人工智能資訊保安生命週期。



Anthropic 資訊保安市場推廣主管 Ash Alhashim 表示：「35 年來，TrendAI™ 一直站在資訊保安領域的最前線。透過使用 Claude 為 TrendAI Vision One™ 及 TrendAI™ Zero Day Initiative™ （ZDI）與 Pwn2Own 等計劃提供動能，TrendAI™ 正推動弱點發掘與通報的下階段演變，讓資訊保安防禦更具優勢。」



TrendAI™ 與Anthropic的合作重點包括：





強化人工智能威脅研究

TrendAI™ 正在擴大其威脅研究規模，透過建立在 TrendAI™ ZDI 旗下 Pwn2Own Berlin 競賽等成熟計劃的基礎上，以對應 人工智能受 攻擊面持續擴大的挑戰。此做法可引進 人工智能至 真實世界的弱點發掘系統，在進入實際生產環境之前，協助辨識並解決關鍵弱點。

TrendAI™ 正在擴大其威脅研究規模，透過建立在 TrendAI™ ZDI 旗下 Pwn2Own Berlin 競賽等成熟計劃的基礎上，以對應 攻擊面持續擴大的挑戰。此做法可引進 真實世界的弱點發掘系統，在進入實際生產環境之前，協助辨識並解決關鍵弱點。 推動人工智能原生創新

Anthropic 的 Claude 模型將為 TrendAI™ 的平台創新提供動能，強化代理式工作流程、自動化與人工智能原生資訊保安運作。這將協助企業降低雜訊、加快反應速度，並在引進人工智能的同時，讓資訊保安能力可隨之擴展。