HKIRC與香港警務處及數字政策辦公室攜手合辦《「釣爾輕心」社交工程演習 2025》

逾5.3萬名員工參與創新高 涵蓋電郵及短訊 提升業界網絡安全意識 香港2026年4月17日 /美通社/ -- 香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)聯同香港警務處網絡安全及科技罪案調查科(CSTCB)及數字政策辦公室(DPO)合作舉辦的《「釣爾輕心」社交工程演習 2025》已圓滿結束。主辦方較早前於警察總部舉行成果發布會，分享演習結果及分析業界最新網絡安全趨勢。是次演習已踏入第三年，參與機構數目及員工人數再創新高，當中「釣魚電郵演習」共吸引超過300間機構參與，超過53,000名僱員參加，較去年增加超過40%，反映業界普遍重視提升員工網絡安全意識，並積極透過演習強化防禦能力。今年演習新增「釣魚短訊演習」項目，共有超過30 間機構，超過3,600人參與。演習涵蓋機構提供的公司手提電話號碼，但不包括員工個人電話號碼。

釣魚電郵演習結果模擬釣魚點擊率上升 近半員工未能及時察覺風險 根據演習結果，今年有13.4%的員工曾點擊最少一條模擬釣魚電郵連結，較去年上升1.9%。值得關注的是，在曾點擊釣魚電郵連結的員工中，接近一半未能即時察覺潛在風險，並繼續進行相關操作，包括上載資料或下載檔案，進一步增加敏感資料外洩的風險，建議員工看到可疑連結時先向官方渠道二次核實。 釣魚情境越貼近日常工作越難防範 演習中，參與者共收到四封模擬釣魚電郵，主題涵蓋「IT部門禮品贈送」、「網盤文件下載通知」、「人事部門問卷調查」及「更新系統安全警示通知」。點擊行為分析顯示，含有「優惠」、「限時」等字眼的電郵，較容易誘使收件人在未經深思的情況下點擊連結。

此外，與日常辦公流程高度相似的主題，亦顯著降低員工戒心，增加回應的可能性。結果反映，當釣魚電郵情境貼近日常工作時，員工更難即時辨識潛在風險，凸顯持續保持警覺及培養「零信任」安全意識的重要性。員工應將所有電郵與連結視為潛在風險，避免預設其可信度，才能有效降低風險。 管理層在模擬釣魚測試點擊率高於員工 釣魚攻擊威脅加劇 HKIRC 行政總裁黃家偉工程師表示，隨着網絡攻擊手法日益頻繁及精密，釣魚電郵已成為企業面臨的重大網絡安全威脅之一，而受害對象不僅限於一般員工，管理層同樣存在高風險。數據顯示，經理級或以上人員的點擊率為15.5%，高於一般員工的13%，提醒管理層同樣需要定期培訓，以身作則。黃家偉強調，管理層在機構內擔當關鍵決策角色，其電郵帳號往往擁有較高系統權限，並能接觸敏感及具影響力的資料，一旦帳號被入侵，對機構帶來的風險及影響將更為嚴重。

近九成機構至少一人點擊模擬釣魚電郵連結 中小企風險顯著上升 從機構層面分析，在本次演習的機構內，有89%（268間）至少有一名員工曾點擊釣魚電郵連結，較去年77%上升12%，增幅主要來自中小企。雖然相關數據會因企業規模及參與人數而有所差異，但結果再次反映釣魚電郵仍然是最容易令人「中招」的網絡攻擊手段之一。 因此，機構有必要持續為員工提供網絡安全意識培訓，切勿掉以輕心。網絡安全事故不僅可能威脅企業的數據安全，更可引致財務損失及品牌信譽受損。透過持續教育與訓練，確保員工能識別可疑電郵並採取適當行動，才能從整體上提升防禦能力。

全港首次模擬釣魚短訊演習結果 今次演習的「釣魚短訊演習」是全港首次舉辦的同類型演習，透過向參與機構的員工公司號碼發送模擬釣魚短訊，評估員工在面對流動通訊渠道時的警覺性及應對能力。 結果顯示，有 5.9% 的員工點擊了至少一條模擬釣魚短訊連結，並且70% 的機構至少有一名員工曾點擊模擬釣魚短訊連結。 雖然模擬釣魚短訊的整體點擊率為 5.9%，低於釣魚電郵的 13.4%，但這並不代表釣魚短訊的風險可以忽視。 與電郵相比，短訊內容通常更簡短，能提供的資訊有限，員工難以獲取足夠線索作進一步核實；同時，短訊的發件人身份顯示有限，來源真偽更難辨識，進一步增加了受騙的風險，提醒員工遇到可疑連結時，務必透過官方渠道再次驗證，以降低風險。

由上而下推行「零信任」文化 黃家偉總結時表示：「面對釣魚攻擊，不論透過任何渠道，網絡安全是由上而下、全公司共同承擔的責任。企業必須堅守『零信任原則』，不能掉以輕心，並透過每年的定期培訓及重溫，讓員工學會如何識別釣魚郵件，以及正確的舉報流程，從而提升整體警覺性及安全意識。」 HKIRC 推出 Cybersec Training Hub，為企業及機構提供免費的網絡安全培訓平台。課程設計貼近日常工作場景，內容實用，幫助員工建立基本的網絡安全知識與技能。完成測試並達到合格要求的學員可獲電子證書，協助企業評估員工的安全認知水平，並增強對整體防護能力的信心。透過 Cybersec Training Hub，企業能擴大培訓覆蓋範圍，從源頭加強防禦，為長遠的網絡安全奠定穩固基礎。

Cybersec Training Hub 平台重點 完全免費：所有培訓課程均可免費參加。

無需技術背景：適合所有員工，無論是否具備 IT 專業知識。

貼近工作情境：課程設計以日常工作場景為基礎，實用性高。

電子證書：完成測試並達到合格要求即可獲發證書，方便企業評估員工安全認知水平。

持續更新：培訓內容會不斷更新，涵蓋最新的網絡安全議題。 官方網站參加培訓：Cybersec Training Hub 透過這個平台，企業能擴大培訓覆蓋範圍，確保每位員工都具備基本的網絡安全知識，為公司長遠的防護能力奠定穩固基礎。

另外，為提高企業整體防護能力，可參加由 DPO，HKIRC 與 國際信息系統審計協會中國香港分會 (ISACA)合辦的「共建員工防火牆」嘉許計劃。此計劃旨在推動企業建立人力防火牆，全面提升員工的網絡安全意識。參與機構可獲不同級別的認可獎座，彰顯其在培訓與防護上的努力，並向外界展示企業在網絡安全上的承擔與決心。 參與機構需在過去 12 個月內達到以下條件： 員工培訓：至少 50% 員工完成網絡安全培訓（如 Cybersec Training Hub）。

釣魚演習：員工至少參與一次釣魚電郵演習。

政策架構：建立全面的網絡安全政策，涵蓋遠程工作、AI 使用指引等。

報告渠道：設立有效途徑，讓員工能舉報可疑或惡意電郵。

資訊共享：積極參與網絡安全資訊共享平台（如 Cybersec Infohub）。

風險評估：每年至少進行一次網絡安全風險評估。

立即參加: 「共建員工防火牆」嘉許計劃 – 完 – 關於香港互聯網註冊管理有限公司

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