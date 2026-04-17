Netmarble今日舉辦《權力的遊戲：國王大道》線上展示會 Steam遊戲測試現已開啟

Steam遊戲測試現已開放，申請通道將持續至4月23日，本輪測試計劃截至4月24日。

本次展示會將邀請知名敘事人Jong Beom Lee與遊戲博主RoofTopCAT共同出席，二人將與遊戲製作人Hyunil Jang展開深度對談，全面解析《權力的遊戲：國王大道》的開發背景、核心玩法機制、主要特色等內容，並公佈正式上線日程的具體細節。

韓國首爾2026年4月17日 /美通社/ -- 高品質遊戲頭部開發商與發行商Netmarble將於今天上午11點（協調世界時）通過其官方YouTube頻道舉辦《權力的遊戲：國王大道》(Game of Thrones: Kingsroad)線上展示會。

參與測試的玩家將得以踏入規模空前、細節精湛的維斯特洛(Westeros)大陸的廣袤開放世界。遊戲以史詩級劇集為藍本，橫跨七大王國，玩家可探索遼闊的開放疆域，率先一睹其沉浸式場景與動作角色扮演遊戲(RPG)玩法。

與此同時，《權力的遊戲：國王大道》的預註冊活動也在進行中。預註冊玩家可領取北境服飾等平台專屬獎勵，助力前期成長與個性化裝扮。

Netmarble還在其官方渠道同步開啟訂閱活動，額外送出上線限定稱號「Harbinger of Westeros」及10萬銅幣等獎勵。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》(Game of Thrones)打造的開放世界RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。