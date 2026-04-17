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出版：2026-Apr-17 13:30
更新：2026-Apr-17 13:30
PR Newswire

Netmarble今日舉辦《權力的遊戲：國王大道》線上展示會 Steam遊戲測試現已開啟

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韓國首爾2026年4月17日 /美通社/ -- 高品質遊戲頭部開發商與發行商Netmarble將於今天上午11點（協調世界時）通過其官方YouTube頻道舉辦《權力的遊戲：國王大道》(Game of Thrones: Kingsroad)線上展示會。

本次展示會將邀請知名敘事人Jong Beom Lee與遊戲博主RoofTopCAT共同出席，二人將與遊戲製作人Hyunil Jang展開深度對談，全面解析《權力的遊戲：國王大道》的開發背景、核心玩法機制、主要特色等內容，並公佈正式上線日程的具體細節。

Steam遊戲測試現已開放，申請通道將持續至4月23日，本輪測試計劃截至4月24日。

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參與測試的玩家將得以踏入規模空前、細節精湛的維斯特洛(Westeros)大陸的廣袤開放世界。遊戲以史詩級劇集為藍本，橫跨七大王國，玩家可探索遼闊的開放疆域，率先一睹其沉浸式場景與動作角色扮演遊戲(RPG)玩法。

與此同時，《權力的遊戲：國王大道》的預註冊活動也在進行中。預註冊玩家可領取北境服飾等平台專屬獎勵，助力前期成長與個性化裝扮。

Netmarble還在其官方渠道同步開啟訂閱活動，額外送出上線限定稱號Harbinger of Westeros及10萬銅幣等獎勵。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》(Game of Thrones)打造的開放世界RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。

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《權力的遊戲：國王大道》、《權力的遊戲》、《龍之家族》(HOUSE OF THE DRAGON)及所有相關角色與元素的版權與商標均歸HOME BOX OFFICE, INC. (s26)所有，保留所有權利。商標與版權歸Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)所有。

關於Netmarble集團公司

Netmarble集團公司於2000年在韓國成立，是全球領先的遊戲開發商與發行商。公司憑借旗下知名遊戲系列和與頂級IP持有方的戰略合作，為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE與NCSOFT的主要股東，Netmarble擁有多元化的產品陣容，其中包括《我獨自升級：起立-覺醒》(Solo Leveling:ARISE)、《Seven Knights Re:BIRTH》與《The Seven Deadly Sins: Origin》。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/netmarble-steam-302745405.html

SOURCE Netmarble

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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