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商業動向
出版：2026-Apr-17 14:56
更新：2026-Apr-17 14:56
PR Newswire

IAB Hong Kong 數碼大獎 2025表揚傑出數碼營銷成就 香港麥當勞及 OMD Hong Kong 榮膺年度大獎得主

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香港2026年4月17日 /美通社/ -- 「IAB Hong Kong數碼大獎2025」頒獎典禮於3月16日在M+璞（AGATE）圓滿舉行。該典禮旨在表揚在香港數碼營銷領域表現卓越的品牌及機構。這次盛會匯聚了超過300位市場營銷專才、廣告代理及品牌領袖，大家共同見證業界在瞬息萬變的數碼營銷環境中，持續追求創新與卓越。文創產業專員黎細明女士蒞臨，擔任主禮嘉賓。

本屆大獎設有八個類別及四個全場榮譽，彰顯數碼營銷生態的多元發展趨勢，以及業界對跨境協作、新興科技與人工智能驅動創意的高度重視。

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今屆共有 72 個品牌提交近 200 件參賽作品，參賽品牌數量創歷屆新高，進一步鞏固該獎項作為本地業界評核數碼營銷成效指標的領導地位。所有參賽作品均由來自品牌、代理商、學術界及科技平台的 64 位獨立評審嚴謹評核，確保評選結果公平公正。(按此查看完整評審名單。)

主要得獎名單如下：

  • 最佳品牌推廣獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
  • 最佳跨境宣傳活動（金獎）：The Panda-Monium: When Pandas Became Family（品牌：海洋公園；代理：EternityX Marketing Technology Limited）
  • 最佳小預算宣傳活動（金獎）：The Airport Code War （品牌：Uber Hong Kong； 代理：Omelette Digital）
  • 最佳人工智能及技術應用獎（金獎）：HSBC Loan - Tax Election Campaign （品牌： 滙豐銀行；代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi）
  • 最佳創新內容策劃獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning（品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
  • 最佳數據分析及應用獎（金獎）：Salary Intelligence – Bonus Saver Performance Engine （品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital）
  • 最佳全通路策略應用獎（金獎）：50 Benches (品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong)
  • 最佳績效營銷應用獎（金獎）：Always On Performance Campaign （品牌：香港快運航空；代理：FABCOM Limited）
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年度四大榮譽

  • 年度營銷大獎：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞; 代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
  • 年度最佳品牌：香港麥當勞
  • 年度最佳廣告公司：OMD Hong Kong
  • 年度最佳數碼營銷專家：蔡子健（香港麥當勞）

作為全港唯一由非牟利機構主辦的數碼營銷獎項，「IAB Hong Kong 數碼大獎」致力表揚卓越創作成果，並感謝各合作夥伴的鼎力支持 —— 金贊助商包括 EternityX、恒生銀行及電視廣播有限公司（TVB）；銀贊助商則包括 AnyMind Group、HK01、香港電訊（HKT）、iClick Interactive及 建華集團（Uni-China Group）。

恭喜所有得獎者及參賽單位，持續推動數碼營銷的創新與卓越！

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請點擊此處下載活動照片。美通社（PR Newswire）為 IAB HK 的官方新聞稿發布合作夥伴。

關於 IAB HK 
IAB HK 是香港領先的非牟利數碼營銷協會，致力於推動數碼營銷的發展、優化行業標準及培育專業人才。協會擁有超過 130 家會員公司，包括媒體、廣告平台、代理公司及品牌企業。創始成員包括 comScore、Meta、Google、南華早報及 Yahoo!，並與 PwC 緊密合作，為香港數碼營銷行業的未來注入新動力。

2025 IAB HK數碼大獎完整得獎名單

組別

獎項

品牌 (Brand)／代理 (Agency)

項目名稱

最佳品牌推廣獎

Best Branding Campaign

品牌：香港麥當勞

代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong

McDonald's - Back to The Beginning

品牌：Preface

代理：-

Just Start

品牌：恒生銀行

代理：Sunny Idea (HK) Limited

恒生Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊

優異獎

品牌：海洋公園

代理：The Bread Digital Limited

海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還

最佳跨境宣傳活動

Best Cross-border Campaign

品牌：海洋公園

代理：EternityX Marketing Technology Limited

The Panda-Monium: When Pandas Became Family

品牌：滙豐銀行

代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited

HSBC Premier x HSBC Life campaign

品牌：李錦記

代理：Havas Hong Kong

Flavours That Bind – Hong Kong at the Heart of a Global Launch

最佳小預算宣傳活動

Best Small Budget Campaign

品牌：Uber Hong Kong

代理：Omelette Digital

The Airport Code War

品牌：大快活集團

代理：CMRS Digital Solutions Limited

FAIRWOOD ORANGE: 72 HOURS FROM MEME TO MILLIONS

品牌：譚仔三哥米線

代理：Noah Workshop

SamGor 魷嘻哈

最佳人工智能及技術應用獎

Best Use of AI & Technology

品牌：滙豐銀行

代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi

稅季代理人

品牌：渣打銀行

代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic

Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign

品牌：港鐵公司

代理：Cherrypicks Limited

港鐵公司 港鐵「關愛共乘」手機應用程式 2.0 - 為特殊需求顧客而設的共融出行方案

優異獎

品牌：香港電訊

代理：Can't Sleep Tonite Ltd.

'The Thinking Game': Architecting Value Dominance.

優異獎

品牌：香港美贊臣

代理：PHD Hong Kong

Total Equity Campaign _Video-Reach-Campaign

優異獎

品牌：Mox Bank Limited

代理：Appier, Hearts & Science

FLYWITHMOX: AI-Driven User Acquisition Innovation for Mox Credit

最佳創新內容策劃獎

Best Use of Content Innovation

品牌：香港麥當勞

代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong

McDonald's – Back to The Beginning

品牌：譚仔雲南米線及譚仔三哥米線

代理：De goose Limited, 合闊(香港)科技有限公司

TamJai and TamJai SamGor Loyalty App's finale - Bespoke RPG Mission Games

品牌：港鐵公司

代理：BBDO Hong Kong, WPP Media Hong Kong

今日起建好未來

優異獎

品牌：50惠男士

代理：iProspect Hong Kong, ZOO Allies Limited

Hair Freedom: The Ultimate Hair Growth Duo

優異獎

品牌：恒生銀行

代理：BYFA Consultancy

恒生防騙大惡隊

最佳數據分析及應用獎

Best Use of Data & Insights

品牌：渣打銀行

代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital

渣打 Bonus Saver 獎賞計劃『人工』智能 生成無限可能

品牌：香港快運航空

代理：FABCOM Limited

Always On Performance Campaign

品牌：滙豐銀行

代理：Omnicom Media, Hungry Digital

北上 or 不上？ - That is the Question

優異獎

品牌：香港麥當勞

代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong

McDonald's App Activation

最佳全通路策略應用獎

Best Use of Omnichannel Strategy

品牌：香港麥當勞

代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong

50 Benches

品牌：海洋公園

代理：EternityX Marketing Technology Limited

The Panda-Monium: When Pandas Became Family

品牌：海洋公園

代理：The Bread Digital Limited

海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還

優異獎

品牌：滙豐銀行

代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited

HSBC Premier Elite - Client Continuum Campaign

優異獎

品牌：SHISEIDO HONG KONG

代理：iProspect, Omelette Digital, Pontac, Untitled

ULTIMUNE Full Bloom Beauty Campaign

優異獎

品牌：譚仔三哥米線

代理：Noah Workshop

三哥麻辣湯杯麵

最佳績效營銷應用獎

Best Use of Performance Marketing

品牌：香港快運航空

代理：FABCOM Limited

Always On Performance Campaign

品牌：渣打銀行

代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic

Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign

品牌：恒生銀行

代理：WPP Media

恒生 Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊

優異獎

品牌：邦民日本財務

代理：WPP Media

Promise Always-On Acquisition Campaign

年度營銷大獎

Best Campaign of the Year

-

品牌：香港麥當勞

代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong

McDonald's – Back to The Beginning

年度最佳品牌

Best Brand of the Year

-

香港麥當勞

年度最佳廣告公司

Best Agency of the Year

-

OMD Hong Kong

年度最佳數碼營銷專家

Best Marketer of the Year

-

香港麥當勞 Ivan Choi

如欲查看完整入圍名單，請按此

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/iab-hong-kong--2025--omd-hong-kong--302745675.html

SOURCE IAB Hong Kong

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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