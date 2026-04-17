IAB Hong Kong 數碼大獎 2025表揚傑出數碼營銷成就 香港麥當勞及 OMD Hong Kong 榮膺年度大獎得主

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 「IAB Hong Kong數碼大獎2025」頒獎典禮於3月16日在M+璞（AGATE）圓滿舉行。該典禮旨在表揚在香港數碼營銷領域表現卓越的品牌及機構。這次盛會匯聚了超過300位市場營銷專才、廣告代理及品牌領袖，大家共同見證業界在瞬息萬變的數碼營銷環境中，持續追求創新與卓越。文創產業專員黎細明女士蒞臨，擔任主禮嘉賓。
本屆大獎設有八個類別及四個全場榮譽，彰顯數碼營銷生態的多元發展趨勢，以及業界對跨境協作、新興科技與人工智能驅動創意的高度重視。
今屆共有 72 個品牌提交近 200 件參賽作品，參賽品牌數量創歷屆新高，進一步鞏固該獎項作為本地業界評核數碼營銷成效指標的領導地位。所有參賽作品均由來自品牌、代理商、學術界及科技平台的 64 位獨立評審嚴謹評核，確保評選結果公平公正。(按此查看完整評審名單。)
主要得獎名單如下：
- 最佳品牌推廣獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 最佳跨境宣傳活動（金獎）：The Panda-Monium: When Pandas Became Family（品牌：海洋公園；代理：EternityX Marketing Technology Limited）
- 最佳小預算宣傳活動（金獎）：The Airport Code War （品牌：Uber Hong Kong； 代理：Omelette Digital）
- 最佳人工智能及技術應用獎（金獎）：HSBC Loan - Tax Election Campaign （品牌： 滙豐銀行；代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi）
- 最佳創新內容策劃獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning（品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 最佳數據分析及應用獎（金獎）：Salary Intelligence – Bonus Saver Performance Engine （品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital）
- 最佳全通路策略應用獎（金獎）：50 Benches (品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong)
- 最佳績效營銷應用獎（金獎）：Always On Performance Campaign （品牌：香港快運航空；代理：FABCOM Limited）
年度四大榮譽
- 年度營銷大獎：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞; 代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）
- 年度最佳品牌：香港麥當勞
- 年度最佳廣告公司：OMD Hong Kong
- 年度最佳數碼營銷專家：蔡子健（香港麥當勞）
作為全港唯一由非牟利機構主辦的數碼營銷獎項，「IAB Hong Kong 數碼大獎」致力表揚卓越創作成果，並感謝各合作夥伴的鼎力支持 —— 金贊助商包括 EternityX、恒生銀行及電視廣播有限公司（TVB）；銀贊助商則包括 AnyMind Group、HK01、香港電訊（HKT）、iClick Interactive及 建華集團（Uni-China Group）。
恭喜所有得獎者及參賽單位，持續推動數碼營銷的創新與卓越！
請點擊此處下載活動照片。美通社（PR Newswire）為 IAB HK 的官方新聞稿發布合作夥伴。
關於 IAB HK
IAB HK 是香港領先的非牟利數碼營銷協會，致力於推動數碼營銷的發展、優化行業標準及培育專業人才。協會擁有超過 130 家會員公司，包括媒體、廣告平台、代理公司及品牌企業。創始成員包括 comScore、Meta、Google、南華早報及 Yahoo!，並與 PwC 緊密合作，為香港數碼營銷行業的未來注入新動力。
2025 IAB HK數碼大獎完整得獎名單
組別
獎項
品牌 (Brand)／代理 (Agency)
項目名稱
最佳品牌推廣獎
Best Branding Campaign
金
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
McDonald's - Back to The Beginning
銀
品牌：Preface
代理：-
Just Start
銅
品牌：恒生銀行
代理：Sunny Idea (HK) Limited
恒生Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊
優異獎
品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital Limited
海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還
最佳跨境宣傳活動
Best Cross-border Campaign
金
品牌：海洋公園
代理：EternityX Marketing Technology Limited
The Panda-Monium: When Pandas Became Family
銀
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited
HSBC Premier x HSBC Life campaign
銅
品牌：李錦記
代理：Havas Hong Kong
Flavours That Bind – Hong Kong at the Heart of a Global Launch
最佳小預算宣傳活動
Best Small Budget Campaign
金
品牌：Uber Hong Kong
代理：Omelette Digital
The Airport Code War
銀
品牌：大快活集團
代理：CMRS Digital Solutions Limited
FAIRWOOD ORANGE: 72 HOURS FROM MEME TO MILLIONS
銅
品牌：譚仔三哥米線
代理：Noah Workshop
SamGor 魷嘻哈
最佳人工智能及技術應用獎
Best Use of AI & Technology
金
品牌：滙豐銀行
代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi
稅季代理人
銀
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic
Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign
銅
品牌：港鐵公司
代理：Cherrypicks Limited
港鐵公司 港鐵「關愛共乘」手機應用程式 2.0 - 為特殊需求顧客而設的共融出行方案
優異獎
品牌：香港電訊
代理：Can't Sleep Tonite Ltd.
'The Thinking Game': Architecting Value Dominance.
優異獎
品牌：香港美贊臣
代理：PHD Hong Kong
Total Equity Campaign _Video-Reach-Campaign
優異獎
品牌：Mox Bank Limited
代理：Appier, Hearts & Science
FLYWITHMOX: AI-Driven User Acquisition Innovation for Mox Credit
最佳創新內容策劃獎
Best Use of Content Innovation
金
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
McDonald's – Back to The Beginning
銀
品牌：譚仔雲南米線及譚仔三哥米線
代理：De goose Limited, 合闊(香港)科技有限公司
TamJai and TamJai SamGor Loyalty App's finale - Bespoke RPG Mission Games
銅
品牌：港鐵公司
代理：BBDO Hong Kong, WPP Media Hong Kong
今日起建好未來
優異獎
品牌：50惠男士
代理：iProspect Hong Kong, ZOO Allies Limited
Hair Freedom: The Ultimate Hair Growth Duo
優異獎
品牌：恒生銀行
代理：BYFA Consultancy
恒生防騙大惡隊
最佳數據分析及應用獎
Best Use of Data & Insights
金
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital
渣打 Bonus Saver 獎賞計劃『人工』智能 生成無限可能
銀
品牌：香港快運航空
代理：FABCOM Limited
Always On Performance Campaign
銅
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Hungry Digital
北上 or 不上？ - That is the Question
優異獎
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
McDonald's App Activation
最佳全通路策略應用獎
Best Use of Omnichannel Strategy
金
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
50 Benches
銀
品牌：海洋公園
代理：EternityX Marketing Technology Limited
The Panda-Monium: When Pandas Became Family
銅
品牌：海洋公園
代理：The Bread Digital Limited
海洋公園哈囉喂全園祭 2025：頑魂 - 冥頑不靈，要玩就要還
優異獎
品牌：滙豐銀行
代理：Omnicom Media, Saatchi & Saatchi, Television Broadcast Limited
HSBC Premier Elite - Client Continuum Campaign
優異獎
品牌：SHISEIDO HONG KONG
代理：iProspect, Omelette Digital, Pontac, Untitled
ULTIMUNE Full Bloom Beauty Campaign
優異獎
品牌：譚仔三哥米線
代理：Noah Workshop
三哥麻辣湯杯麵
最佳績效營銷應用獎
Best Use of Performance Marketing
金
品牌：香港快運航空
代理：FABCOM Limited
Always On Performance Campaign
銀
品牌：渣打銀行
代理：dentsu Hong Kong, Accenture Song, Adzymic
Standard Chartered "FLY MOMENTS" Campaign
銅
品牌：恒生銀行
代理：WPP Media
恒生 Preferred Banking - 神部署!爆盡份糧每一蚊
優異獎
品牌：邦民日本財務
代理：WPP Media
Promise Always-On Acquisition Campaign
年度營銷大獎
Best Campaign of the Year
-
品牌：香港麥當勞
代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong
McDonald's – Back to The Beginning
年度最佳品牌
Best Brand of the Year
-
香港麥當勞
年度最佳廣告公司
Best Agency of the Year
-
OMD Hong Kong
年度最佳數碼營銷專家
Best Marketer of the Year
-
香港麥當勞 Ivan Choi
如欲查看完整入圍名單，請按此。
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SOURCE IAB Hong Kong