IAB Hong Kong 數碼大獎 2025表揚傑出數碼營銷成就 香港麥當勞及 OMD Hong Kong 榮膺年度大獎得主

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 「IAB Hong Kong數碼大獎2025」頒獎典禮於3月16日在M+璞（AGATE）圓滿舉行。該典禮旨在表揚在香港數碼營銷領域表現卓越的品牌及機構。這次盛會匯聚了超過300位市場營銷專才、廣告代理及品牌領袖，大家共同見證業界在瞬息萬變的數碼營銷環境中，持續追求創新與卓越。文創產業專員黎細明女士蒞臨，擔任主禮嘉賓。

本屆大獎設有八個類別及四個全場榮譽，彰顯數碼營銷生態的多元發展趨勢，以及業界對跨境協作、新興科技與人工智能驅動創意的高度重視。