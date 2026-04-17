應科院於2026年「愛迪生獎」中榮獲五項殊榮 成香港獲獎最多的機構

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院(應科院)欣然宣佈於享負盛名的「愛迪生獎」中取得佳績，共榮獲兩項金獎及三項銀獎。這些卓越成就使應科院成為本屆競賽中獲獎最多的香港機構，充分展現應科院在研發方面的傑出表現，以及在策略融合資訊及通訊科技與先進材料科學後，科研實力更強。

「愛迪生獎」素有「創科界奧斯卡獎」的美譽，應科院與數百家來自全球的領先企業及研究機構一起角逐殊榮，並在激烈的國際競爭中脫穎而出。應科院的嶄新科技和解決方案於4月15日至16日在美國佛羅里達州麥爾茲堡舉行的「愛迪生獎」活動上於「創新者展示廳」中重點展出，吸引了來自世界各地的科技專家、業界領袖和各行各業高級行政人員的高度關注。