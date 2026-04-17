應科院於2026年「愛迪生獎」中榮獲五項殊榮 成香港獲獎最多的機構

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院(應科院)欣然宣佈於享負盛名的「愛迪生獎」中取得佳績，共榮獲兩項金獎及三項銀獎。這些卓越成就使應科院成為本屆競賽中獲獎最多的香港機構，充分展現應科院在研發方面的傑出表現，以及在策略融合資訊及通訊科技與先進材料科學後，科研實力更強。
「愛迪生獎」素有「創科界奧斯卡獎」的美譽，應科院與數百家來自全球的領先企業及研究機構一起角逐殊榮，並在激烈的國際競爭中脫穎而出。應科院的嶄新科技和解決方案於4月15日至16日在美國佛羅里達州麥爾茲堡舉行的「愛迪生獎」活動上於「創新者展示廳」中重點展出，吸引了來自世界各地的科技專家、業界領袖和各行各業高級行政人員的高度關注。
應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「我們深感榮幸獲得『愛迪生獎』這個科技界的重要獎項，這不單是對應科院世界級科研實力的肯定，亦是印證我們成功把科研成果商業化，並在市場落地應用解決方案。這些成就歸功於研究團隊的不懈努力和專業能力，以及我們與業界翹楚建立的緊密夥伴合作關係。」
「作為香港最大的政府資助研發中心，應科院致力鞏固香港作為國際創科中心的地位。我們會繼續加快科研成果商業化、促進跨行業的策略夥伴合作，並推動各行各業更廣泛採用創新解決方案，為業界和社會整體創造實質價值。」他補充道。
五項突破性技術獲表彰
獲獎的創新技術涵蓋建築安全、可持續紡織品、長者護理、運動保護及防偽解決方案等領域，展現了應科院跨行業研發能力的廣度和深度：
獎項
創新研發簡介
金獎 (公共安全、保安及數碼誠信
NIR Secure防偽解決方案提供先進的認證系統，將隱形
金獎 (消費者解決方案 – 安全及
dxp® 全方位撞擊管理系統頭盔防護墊針對傳統頭盔的
銀獎 (消費者解決方案 – 安全及抗
NuHip是全球首款適用於淋浴環境的髖部保護器，專為
銀獎 (消費方案 – 智能及自適應紡
Oscillaware纖維是創新的環保彈力纖維，為紡織品帶來
銀獎 (工程與機器人學 – 光學傳感
智能光學精密定位系統透過向天平機操作員提供精準定
「愛迪生獎」於1987年首次舉辦，旨在表彰具原創性、創意、先進技術的卓越科研成果和產品，獎項由非牟利組織Edison Universe組織評選，致力於推廣創新思維。該獎項曾表揚包括Steve Jobs和Elon Musk在內的科技巨擘，以及通用電氣、IBM、輝達等跨國企業的創新研發。有關2026年愛迪生獎的資訊，請瀏覽：https://edisonawards.com
關於香港應用科技研究院
香港應用科技研究院（應科院）由香港特區政府於2000年成立，是本港最大的政府資助研發中心，致力將具重大影響力的研究轉化為實用創新，推動以市場為導向的跨學科研發，涵蓋智慧城市、金融科技、數碼健康與生命科學、新型工業化及智能製造、專用集成電路及先進電子、新能源與儲能，以及綠色與永續發展科技。與納米及先進材料研發院合併後，應科院累計的全球專利數量增至逾1，500項，並成功向業界轉移超過2，200項技術。多年來，應科院榮獲多個國際獎項的肯定，致力培育頂尖創科人才和促進創科科技生態圈合作，為香港經濟高質量發展作出貢獻。
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