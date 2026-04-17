峰飛航空完成全國首例噸級eVTOL春茶專線試點

昆山2026年4月17日 /美通社/ -- 4 月 16 日，峰飛航空宣布攜手貴州省民航低空經濟公司，共同在貴州完成全國首例噸級 eVTOL 春茶專線試點飛行。該低空運輸航線覆蓋安順市普定縣至貴陽市白雲區，將產自普定的新鮮春茶通過 eVTOL 高效運抵貴陽，再通過高鐵運輸出省，實現從產地到浙滬地區最快當日達。 茶葉，從枝頭采下到杯中留香，時間是其最珍貴的變量。貴州作為全國春茶主產區之一，普定、安龍等地所產茶葉因品質卓越而備受市場青睞。而轉運環節則在山區地形與長途運輸中面臨時效與保鮮的雙重挑戰。

V2000CG 凱瑞鷗在普定春茶產地完成裝載，飛行跨越復雜山區地形，僅用時 37 分鍾飛抵 120 公裡外的貴陽指定站點。相較傳統公路運輸，顯著縮短春茶在途時間，最大程度保留茶葉的鮮爽口感與香氣；相較直升飛機運輸，憑借 eVTOL 純電驅動與垂直起降特性，更以零排放、低噪音的綠色優勢，契合貴州可持續發展理念。 峰飛航空以 eVTOL 空中轉運 + 高鐵干線的創新模式，讓千裡之外的消費者也能在 24 小時內品味來自黔山秀水的春茶鮮香。不僅破解了高海拔地區春茶運輸難題，最大限度鎖住春茶新鮮度與品質，而且實現產地直發江浙滬核心城市最快當日達。

此次執行飛行任務的 V2000CG 凱瑞鷗，具備全自主飛行、大載重、長航程、零排放等產品優勢，可廣泛應用於城際物流、緊急物資運輸、農產品冷鏈配送等場景。其也是全球首款獲得民航局頒發 TC（型號合格證）、PC（生產許可證）和 AC（單機適航證）的噸級以上 eVTOL 航空器。最大商載 400 公斤，航程可達 200 公裡，巡航速度約 180 公裡每小時，在貴州復雜山區環境下的成功試驗飛行，充分驗證了 eVTOL 在高原、多山地形下常態化運營的可行性與可靠性。 峰飛航空科技 CCO 李雲表示：「作為寧德時代戰略投資的低空科技企業，峰飛航空致力於以 eVTOL 創新技術變革低空交通，采用『由物到人』的產品布局策略，並已在多種應用場景中先行試飛低空貨運。本次合作不僅是低空物流在農產品運輸領域的又一次成功實踐，更是多方合力構建區域低空經濟生態的有力探索。」

峰飛航空與相關合作方還將持續深化合作，擴大航線覆蓋范圍，將這種高效運輸模式延伸至更多特色農產品產區，讓特色農產品借助低空物流走向全國，助力當地產業升級與鄉村振興。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/evtol-302745726.html SOURCE 峰飛航空