「AI CAN DO IT」：騰訊雲啟動全球黑客松 助力新一代遊戲創作者發揮潛能

2026年度賽事橫跨全球五大賽區，誠邀各界開發者與學生參與，將 AI 從單一編程工具轉化為激發想像力、文化表達與創造社會價值的全新引擎。 香港2026年4月17日 /美通社/ -- 隨著人工智能（AI）重塑各行各業，遊戲創作正演變為人類想像力與 AI 技術「共創」的廣闊舞台。順應此發展趨勢，騰訊雲於 4 月 16 日在香港大學（HKU）舉行的「WeTech Academy AI百校行-香港大學站」活動上，正式宣佈啟動 2026 年「AI CAN DO IT」騰訊雲黑客松遊戲開發挑戰賽。 本屆全球賽事由騰訊雲主辦，設立港澳、華東、華北、華南及東南亞五大賽區。參賽隊伍在經過嚴格的校內選拔與賽區路演後，勝出者將獲邀參加 9 月舉行的 2026 年「騰訊全球數字生態大會」總決賽，角逐總值達數百萬港元的詞元（Token）獎金池。

本次活動由 Tencent WeTech Academy 協辦。該平台將繼續走訪港澳各大專院校，致力推動自主智能體（Agentic AI）的普及教育與前沿應用。 AI 原生解決方案：推動共融與趣味教育 在港大活動現場，AI 的真正潛力並非停留在抽象概念，而是轉化為切實的社會影響力。港大學生劉乃瑀展示了一款名為 StarQuest 的遊戲化學習應用程式，該程式完全透過騰訊雲零代碼工具 CodeBuddy 開發。這款以太空探索為主題的應用程式專為 6 至 12 歲有專注力失調及過度活躍症（ADHD）傾向的兒童設計，旨在解決他們在學習上面對的最大障礙：注意力難以集中。

透過精準控制資訊密度、運用清晰的進度條以及引入「專注模式」，StarQuest 以正面回饋取代了傳統的分數壓力。「StarQuest 的目標，是將原本枯燥、孤獨的課後練習，變成一連串輕鬆且可完成的太空冒險任務，」劉乃瑀解釋道。 談及 AI 編程體驗，劉乃瑀分享道：「在我的技術知識有限的情況下，CodeBuddy 就像一位強大的團隊成員，協助我完善產品的核心設計，與我討論並評估各種想法，更一步步引導我完成開發。我原本預期它只能產出 60% 的內容，剩下的需要我自己完成，但它生成的產品需求文檔（PRD）清晰且結構嚴謹，完全超出了我的預期。CodeBuddy 最終生成了一款設計精良、邏輯清晰的遊戲，這讓我印象非常深刻。」

為了進一步展示這些工具的多樣化應用，騰訊教育架構師劉永杰與顧嘉分享了 AI 編程的最新發展。他們在現場示範了如何在學術環境中運用 CodeBuddy，包括快速重現科研論文的數據模型，以及構建複雜的運算資源管理應用程式。 超越代碼：釋放遊戲創作的無限想像 本次黑客松聚焦三大核心方向：社會公益（Social Good）、文化表達（Cultural Expression）及敘事創新（Narrative Innovation）。賽事鼓勵參賽者不要僅將 AI 視為提升工程效率的工具，而是將其作為激發想像力的新引擎。除了生成代碼與框架邏輯，大會更鼓勵團隊將 AI 技術融入世界觀構建、概念美術、音效設計及用戶安全系統等核心遊戲元素中。

「我們希望尋找屬於 AI 原生世代的全新遊戲設計思維，」騰訊雲與智慧產業事業群市場副總裁徐櫻丹（Freda Xu）表示，「AI 打破了傳統編程的壁壘。它不僅提升了電腦科學系學生的工程能力，更賦能設計、藝術及人文學科的學生，讓他們能夠表達創意並將願景化為現實。整個遊戲創作的供應鏈正被 AI 徹底重塑。」 「AI CAN DO IT」黑客松提供總值達數百萬港元的詞元獎金池——當中最高單項獎勵價值達 10 萬港元。賽事將為參賽者提供頂尖的技術平台、豐富的資源支持以及權威的行業認可。

無論您是熱衷於創造社會價值的開發者、專注於文化表達的數碼藝術家，還是勇於突破敘事界限的故事創作者，騰訊雲都誠邀您踏上這個全球舞台，在 AI 時代共同創造遊戲的未來。 關於騰訊雲 騰訊雲乃全球領先的雲端服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業環境中的挑戰，並賦能各行各業實現數碼化轉型。透過遍佈全球的強大基礎設施，騰訊雲運用雲端運算、大數據分析、人工智能（AI）、物聯網（IoT）及網絡安全等先進科技，為全球企業提供穩定、安全及領先業界的雲端產品和服務。騰訊雲的使命是滿足不同行業的需求，涵蓋遊戲、媒體及娛樂、金融、醫療保健、房地產、零售、旅遊及交通等多個領域。

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