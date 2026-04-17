物流及供應鏈多元技術研發中心於2026年愛迪生獎榮獲兩項銅獎佳績

香港 - 2026年4月17日 - 物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）研發的「冷氣機滴水調查系統」，以及與香港理工大學合作的項目「香港GNSS訊號質量監測及干擾檢測系統」，於2026年愛迪生獎中再創佳績，勇奪兩項銅獎殊榮。當中獲得銅獎的「冷氣機滴水調查系統」是LSCM為社區研發的最新項目之一，利用夜視紅外線技術並配備專屬的影像拍攝及錄影軟件，協助政府部門及物業管理機構更有效地調查冷氣機滴水個案。而另一獲得銅獎的「香港GNSS訊號質量監測及干擾檢測系統」，則是香港首個全球導航衛星系統（GNSS）訊號質量監測及干擾檢測平台，能夠持續監測GNSS數據的質量，並在出現訊號異常或服務中斷時即時發出警報，同時具備偵測及確定訊號干擾來源功能，以提升定位服務的可靠性，在航空、無人機、通訊網絡等應用中提供更為穩定可靠的定位技術支援。



LSCM 行政總裁黃廣揚先生，MH，FCILT表示：｢我們很榮幸今年再次於愛迪生獎中獲得肯定，充分印證LSCM的科研實力。多年來，LSCM 憑藉中心研發的創新技術，於多個國際展覽及比賽中屢獲殊榮。透過參與這些平台，LSCM團隊不僅能與來自世界各地的研發團隊交流及分享經驗，亦有助持續提升科研技術水平。展望未來，我們將繼續為不同行業研發嶄新技術，推動業界數碼轉型，並促進本港智慧城市發展。」



LSCM 獲獎項目





銅獎：冷氣機滴水調查系統

該系統是一套便攜式設備，適用於政府部門及物業管理機構進行冷氣機滴水個案調查，以有效追蹤及識別滴水問題的源頭。系統利用夜視紅外線技術，並配備專屬的影像拍攝及錄影軟件，以支援現場調查及後續的個案管理工作。





銅獎：香港GNSS訊號質量監測及干擾檢測系統

此項目建立了香港首個全球導航衛星系統（GNSS）訊號質量監測及干擾檢測平台。該平台能夠持續監測GNSS數據的質量，並在出現訊號異常或服務中斷時即時發出警報，更同時具備偵測和確定訊號干擾來源的功能。透過提升定位服務的可靠性，系統於航空、無人機、通訊網絡等多種重要應用場景提供更穩定可靠的定位技術支援，以解決香港對穩定GNSS基礎設施的需求，從而確保導航與授時服務的安全性及可靠性。









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