OSL集團深化RWA生態布局 香港首家上線Matrixdock金銀雙代幣

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 全球穩定幣支付與交易平台OSL集團（863.HK）（下稱OSL）今日表示，旗下香港持牌數字資產交易所OSL HK將正式上線黃金RWA代幣Matrixdock Gold（XAUm）和白銀代幣Matrixdock Silver（XAGm），並且均支持USD、USDT及USDC三大主流交易對，香港的專業投資者可通過場外交易（OTC）買賣相關資產。 XAUm與XAGm同由亞洲領先的真實世界資產（RWA）代幣化平台Matrixdock發行。這是OSL在構建合規RWA生態過程中邁出的又一重要步伐，並藉此機會在香港數字資產行業再次拔得三項頭籌：OSL HK成為首家上線白銀代幣、首家上線XAGm，以及首家同時上線黃金代幣與白銀代幣的香港合規數字資產平台。

在當前鏈上市場中，白銀類資產仍相對稀缺。通過在香港最大數字資產平台上，同時為投資者提供黃金代幣與白銀代幣，OSL不僅為投資者帶來了更多元的代幣化產品，豐富了貴金屬資產的層次，更使鏈上貴金屬產品從單一資產走向「組合化配置」，成為完善鏈上大宗商品資產結構的關鍵一環。 OSL全球交易所業務負責人Jason Liu 表示 ： 「同時上線兩大貴金屬龍頭品類的合規代幣化產品，是對OSL集團合規RWA生態版圖的一次關鍵補充。OSL HK上線XAUm與XAGm這兩只行業領先的金銀代幣，不僅順應了市場對於貴金屬的投資需求，拓寬了投資者配置優質代幣化資產的選擇與渠道，更豐富了香港乃至亞洲合規RWA領域的行業生態。」

XAUm與XAGm的底層實物資產嚴格遵循倫敦金銀市場協會（LBMA）的交付標準。其中，XAGm 所對應的白銀資產以LBMA Good Delivery標準銀條形式進行配置，並具備兼具投資與工業屬性的市場特征，在鏈上環境中可支持更為多樣化的應用場景。在資產安全機制上，底層金屬全程存儲於LBMA認證的生態體系內，確保資產具備「原生」（Fresh Mint）屬性，從制度上規避了金屬因脫離認證保管體系而產生的估值折損，進一步強化了相關代幣的價值基礎。 未來，OSL還將與Matrixdock深化合作，進一步探索相關資產的服務創新，編制深度研究報告，強化投資者教育，持續共同拓展數字貴金屬資產的市場認知、流動性與產品形態。

關於OSL集團 OSL集團（港交所：863.HK）是全球穩定幣支付與交易平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。 如欲取得更多資訊，請聯系OSL媒體關系團隊：[email protected] 關於 Matrixdock Matrixdock 是亞洲領先的現實世界資產（RWA）代幣化平台，致力於通過透明且可驗證的資產結構，將高質量的傳統金融資產引入鏈上市場，並構建機構級的鏈上資產體系。

目前，平台已推出多類核心產品，包括黃金代幣 XAUm、白銀代幣 XAGm，以及代幣化短期美國國債產品 STBT。其中，XAUm 與 XAGm 分別由符合 LBMA 標準的實物金銀資產全額支持，並結合主流區塊鏈基礎設施、專業托管體系及嚴格的信息披露機制，為市場提供具備可驗證性的鏈上資產。 在主權級資產代幣化方面，Matrixdock 作為核心合作方，參與構建了不丹格列普正念城市（GMC）的 TER 黃金代幣項目。 通過將貴金屬及主權級資產轉化為透明、可驗證且具備可信基礎的鏈上形式，Matrixdock 正在推動鏈上金融基礎設施的發展，並構建面向下一代金融體系的「儲備層」（Reserve Layer）。

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