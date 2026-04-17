中國第一 世界前三衛浴巨擘 JOMOO 九牧 強勢登陸香港

聯手利尚派建築材料 以 AI 科技重塑香港衛浴體驗 九牧率先推出智能座廁及浴室櫃 開啟極致智慧生活

G06 及G08智能數碼座廁



革命性智能浴室櫃：VERA 錦瓷系列



香港 - 2026年4月17日 - 當香港城市生活愈趨講求效率、健康與空間運用，一個真正面向未來的衛浴品牌，亦正式登場。紮根香港近三十載的利尚派建築材料有限公司（Leisure Plus Building Products Company Limited）正式宣佈，榮膺全球衛浴領導品牌 JOMOO 九牧之香港總代理。強強聯手，將風靡全球的頂級智能衛浴產品引入香港市場，憑藉 JOMOO 九牧領先全球的 AI 數智技術，針對香港獨特的居住環境，提出創新衛浴生活解決方案。是次合作，不僅標誌香港衛浴市場迎來重量級國際品牌，更預示本地家居生活及商業空間邁入以人工智慧驅動的智能衛浴新時代。對香港人而言，浴室從來不是一個單純功能性的空間。在有限面積之中，它同時承載清潔、整理、護理、收納，以至一天開始與結束的生活節奏。空間緊湊、環境潮濕、收納講求效率、使用體驗要求不斷提升。JOMOO 九牧是次登陸香港，正是以全球領先的 AI 衛浴科技，回應這座城市對高效、舒適、健康與美學兼備的生活追求，今次更特地推出首次在香港亮相的多款智能坐廁及革新浴室鏡櫃，展示衛浴 AI 科技如何從概念走進日常，真正成為改善生活體驗的一部分。利尚派建築材料表示：「是次引入 JOMOO 九牧，正展現利尚派對未來居住方式的深刻洞察。公司看見，香港高端衛浴市場正由傳統設備導向，邁向結合智能科技、健康管理、空間整合與感官體驗的全新階段。因此，利尚派選擇與九牧攜手，將全球領先的 AI 智能衛浴科技帶入香港，不只是為市場增添一個國際級品牌，更是希望以科技重新定義港人的日常，讓衛浴空間由單一功能場域，進化成為兼具舒適、效率與康養價值的生活核心。」創立於1990年的 JOMOO 九牧，長期穩居中國衛浴行業首位，並躋身世界前三。品牌以「科技衛浴」為核心，融合研發、智造與創新設計，致力以 AI 科技重新定義高端生活體驗。作為推出 「AI BATH」場景品牌的先驅，突破傳統產品思維，首創智能電機翻轉沖刷技術，以「以排代沖」模式大幅提升潔淨效能，同時實現圖書館級靜音效果；配合 AI 機器手自清潔及 無感健康檢測技術，將人工智能、生物感測與日常衛浴深度融合，為用戶帶來更主動、更貼心的健康守護。此次強勢進軍香港，JOMOO 九牧以「科技衛浴、世界九牧」為戰略核心，不僅帶來產品，更帶來以 AI 科技為基礎的生活革新——針對香港狹小潮濕的居住環境，提出智能、節省空間煥新服務且提升健康的解決方案，引領香港衛浴生活質素的全面躍升。在香港「寸金尺土」的居住環境中，衛浴空間往往面臨狹小、潮濕、功能受限等多重挑戰。JOMOO 九牧針對香港家居場景深度定製，率先推出兩款旗艦智能座廁及一款智能浴室櫃，以 AI 數智科技一舉解決空間與功能之間的矛盾，為香港消費者帶來全球領先的高端智能衛浴體驗。其中，G06 智能數碼座廁為兼具智慧、舒適與實用性的入門之選；而 G08 智能數碼座廁則配備升級版數碼顯示與更全面的智能配置，進一步提升使用體驗，將舒適感、便捷度與科技感全面推向新層次。針對香港浴室常見的空間緊湊問題，兩款產品均配備 「三重腳感操控」、「智能無線操控」 及 「離座自動沖水」 等功能，使用者毋須側身操作或作出多餘動作，即使在較狹窄的浴室空間內，亦能享有更自在、更流暢的如廁體驗。配合 IPX4 高效防水等級，亦能更從容應對香港常見的潮濕環境，於日常使用中兼顧安心與耐用。產品亮點：- 三重腳感操控，自動翻蓋，狹窄空間也能優雅使用- AI 智能溫感調節，時刻保持舒適體感- 高清數碼顯示屏，水溫座溫一目了然- 多模式清洗及抗菌噴嘴，搭配暖風烘乾系統- 柔光夜燈、停電備用沖水，細節盡顯貼心- IPX4 級高效防水，無懼潮濕環境售價：- G06 智能數碼座廁：定價 HK$5,980，- G08 智能數碼座廁：定價 HK$8,580,針對香港主流屋苑浴室空間狹小的核心問題，JOMOO 九牧即將推出「懸掛式 VERA 錦瓷系列智能浴室櫃」，以AI 黑科技整合「美妝保鮮」、「專屬洗護」、「智能鏡面」三大功能，讓每一寸空間都發揮更大價值，也讓日常流程變得更精準、更順暢、更從容，徹底革新衛浴體驗。產品亮點：- 998×532×1900mm 黃金懸空結構，零衛生死角- 嵌入式美妝專屬冰箱，以 AI 智能恆溫恆濕打造「護膚品保鮮倉」- 內置 0.8kg 微型滾筒洗衣機，專為小物定製六大淨洗模式- 鏡面搭載觸控式自然光氛圍燈及 一鍵除霧技術- 高顯色還原鏡面，實現零色差化妝體驗- 防潮生態實木主體，適應香港海洋性氣候VERA 錦瓷系列智能浴室櫃將於 2026 年中正式在香港上市，消費者屆時可親臨九牧香港體驗門店感受其智能魅力。（售價有待公佈）