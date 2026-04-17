以責任賦能發展 以初心傳遞溫度 ---- 中通快遞正式發佈 2025 年度可持續發展報告

上海2026年4月17日 /美通社/ -- 2026年4月17日，中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「公司」）正式發佈了2025年度可持續發展報告。這是公司連續第九年發佈可持續發展專項報告，標誌著中通實現從 「履責披露」 向 「價值創造」 的升級轉型，以系統化、國際化、戰略化視角，全面展現企業可持續發展實踐成果與長遠佈局。 賴梅松董事長在報告致辭中表示：「2025 年是『十四五』規劃收官之年，郵政快遞業高質量發展續寫新篇。回望這一年，中通始終堅守長期主義，堅持黨建引領與經營發展深度融合，將企業發展深度融入國家戰略與民生所需，以『同建共享』為根基、以『實幹奮鬥』為底色，交出了一份兼具規模、韌性與責任的答卷。我們始終堅信，可持續發展從來不是企業發展的『附加題』，而是邁向高質量發展的『必答題』，更是我們踐行『用我們的產品造就更多人幸福』企業使命、實現『利他利社會』的核心路徑。」

「展望『十五五』新征程，中通將全面貫徹落實國家郵政局『兩促進、三提升』的工作要求，圍繞『重安全、強服務，真調優、增效益，建公平、聚人心，強執行、挖潛力』的工作主線，持續做強三條增長曲線，堅守自律發展、以人為本、利他利社會的初心，與各界夥伴攜手同行，在服務美好生活的進程中，走得更穩、更遠、更有溫度！」 持續深耕 ESG 體系建設以來，中通綜合治理能力與國際認可度穩步提升，多項主流國際 ESG 評級持續優化，行業排位穩步前移。憑藉穩健經營與紮實的責任實踐，公司年內斬獲多項國家級、行業級重磅榮譽，品牌價值與社會影響力持續躍升。

在綠色低碳領域，中通持續完善全鏈路綠色物流體系建設，穩步推進清潔能源佈局與末端綠色配送升級。通過光伏項目規模化落地、無人配送車隊廣泛普及、低碳運營模式推廣等多元舉措，有效降低全鏈路碳排放，多項綠色實踐入選行業優秀典型案例，助力物流行業綠色低碳轉型。 在數智創新與服務升級方面，中通以科技賦能全鏈路提質增效，持續強化末端履約能力與差異化服務水平。依託大數據、人工智能等技術優勢，不斷優化全網運營效率；持續下沉鄉村物流網絡，深化快遞與製造業融合發展，切實服務實體經濟與城鄉民生流通。

員工關懷與網點共生層面，中通始終堅持以人為本，完善一線勞動者權益保障與暖心幫扶機制，常態化開展關懷保障活動，切實提升從業人員歸屬感與幸福感。同時，全方位推進網點賦能計劃，通過多元舉措強化末端經營韌性，穩定產業鏈供應鏈生態。 立足社會公益，中通積極踐行企業社會責任，持續加大公益投入，深耕愛心助學、助殘幫扶、慈善捐贈等公益領域，長期落地多項特色公益項目，以長效、務實的公益行動回饋社會，傳遞企業溫暖力量。

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