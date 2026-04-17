BingX 推出 SpaceX IPO 前資產的鏈上交易機制，進一步拓展未來高價值資產布局

巴拿馬城2026年4月17日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所暨 Web3 AI 公司 宣布推出 SpaceX 上市前永續合約，並同步啟動 SpaceX Xpool 空投活動。透過這項雙軌布局，使用者不僅有機會參與這家備受市場矚目的私人公司相關資產，也可藉由參與活動獲得相應獎勵。

其中， SPACEX (VNTL) 永續合約已於 2026 年 4 月 14 日正式上線，並迅速獲得用戶熱烈關注； SPACEX (PreStocks) 於2026年4月16日上線。上線後的24小時內，SpaceX (VNTL)的交易量躍升至平台交易量第三大的新興TradFi資產。