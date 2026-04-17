BingX 推出 SpaceX IPO 前資產的鏈上交易機制，進一步拓展未來高價值資產布局

巴拿馬城2026年4月17日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所暨 Web3 AI 公司 宣布推出 SpaceX 上市前永續合約，並同步啟動 SpaceX Xpool 空投活動。透過這項雙軌布局，使用者不僅有機會參與這家備受市場矚目的私人公司相關資產，也可藉由參與活動獲得相應獎勵。
其中，SPACEX (VNTL)永續合約已於 2026 年 4 月 14 日正式上線，並迅速獲得用戶熱烈關注；SPACEX (PreStocks)於2026年4月16日上線。上線後的24小時內，SpaceX (VNTL)的交易量躍升至平台交易量第三大的新興TradFi資產。
此外，BingX 也將推出 SpaceX Pre-IPO RWA 專屬空投活動，為新用戶提供階梯式獎勵，並為 VIP 會員帶來專屬權益。BingX Xpool 質押功能預計於 2026 年 4 月 21 日正式上線。此舉再次展現 BingX 持續優化用戶體驗的承諾，同時延續其在 Xpool 生態系中提供穩健收益表現的優勢。
BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「SpaceX 正是市場高度關注、但過去一般用戶難以參與的資產類型。此次上線不僅進一步擴展了我們的 TradFi 產品布局，也為用戶打開接觸高成長私募市場機會的大門，進一步縮短傳統金融與加密市場之間的距離。」
關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。
憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。
自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。
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