Startek® 與 CCI Global 完成合併，成為人類增強人工智能領域的環球領導企業

合併後的機構擁有遍及全球 55 個交付中心的 50,000 多名員工，為世界頂尖企業大規模提供以人工智能為主導、以人為本的客戶體驗方案。 丹佛2026年4月17日 /美通社/ -- 全球數碼主導的客戶體驗 (CX) 解決方案供應商 Startek® 今日宣佈，與 CCI Global 的合併已圓滿完成。 是次合併締造出新行業領導先鋒，當中建基於明確願景：大規模提供以人為本、以人工智能 (AI) 為主導的客戶體驗。 合併後的機構匯聚 50,000 多名員工，服務對象包括銀行及金融服務、保險、零售、醫療護理、電子商務和電訊等行業的環球頂尖企業。 憑藉遍及 22 個國家的 55 個交付中心，集團版圖得以擴展，從而在橫跨美洲、亞太、歐洲及非洲的多元網絡中，提供無縫且優質的客戶體驗。

Startek 的數碼傳承與 CCI Global 的營運架構融為一體，為人類增強人工智能築起強大根基。 透過融合代理型人工智能能力與高情商 (EQ) 的全球員工隊伍，合併後的機構提供精密的自動化技術，旨在深化人際連繫，而非取而代之。 此方針透過更智能且更具成本效益的解決方案滿足客戶的複雜需求，在推動業務增長的同時，亦能兼顧人情味。 Startek 環球行政總裁 Bharat Rao 表示：「透過融合 Startek 的數碼傳承與 CCI 的營運優勢，我們所做的遠不止於規模擴張， 我們正在重新定義客戶體驗這個領域。 我們正跨越傳統的業務流程外判 (BPO) 模式，開創人類增強人工智能的新紀元。科技讓員工得以專注於情商，而情商正能吸引客戶真正忠實支持。」

新機構正著手融合 Startek 的專有數據分析平台與 CCI 首屈一指的營運框架。 此整合發展藍圖確保客戶能即時改善預測分析、減少數碼流程阻礙，並透過實時人工智能指導，實質明確地提升代理的生產力。 CCI Global 行政總裁 Martin Roe 表示：「我們的成功向來源於公司員工。 透過與 Startek 合作，我們為 50,000 名員工提供行內先進無比的人工智能工具，確保不論是在非洲、歐洲、亞洲還是美洲，每次客戶互動都同時體現出精準技術和人類智慧。」 關於 Startek Startek® 是客戶體驗管理方面的環球先驅，為企業提供全面的數碼轉型及客戶體驗方案。 憑著超過 35 年的專業經驗，Startek 協助各行各業的企業創造令人難忘的個人專屬客戶互動。 Startek 在全球 14 個國家設有據點，團隊人數逾 38,000 名，矢志以創新、關懷及卓越營運，為品牌與客戶建立緊密聯繫。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.startek.com，並於 LinkedIn @Startek 關注我們。 關於 CCI Global CCI 是非洲最大的業務流程外判公司，也是業界先驅，為全球頂尖品牌提供由數碼技術驅動的創新客戶體驗解決方案。 憑藉 20 年的行業經驗以及超過 17,000 名員工的團隊，CCI 支援英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭及其他地區的客戶。 CCI 透過創造就業，已為超過 350,000 人的生活帶來正面影響，並持續在卓越營運、具影響力的增長及世界級客戶體驗方面樹立典範。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cciglobal.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/startek--cci-global--302745863.html SOURCE Startek