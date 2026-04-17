Dubai International Chamber 於馬尼拉設立新代表處，以加強與菲律賓的貿易及投資聯繫

馬尼拉2026年4月17日 /美通社/ -- Dubai International Chamber（杜拜國際商會）於 4 月 14 日在馬尼拉的新代表辦事處正式揭幕，邁出加強杜拜與菲律賓貿易及投資聯繫的策略一步。

辦事處的揭幕儀式有超過 100 名高級政府官員及商界領袖出席，包括菲律賓共和國第一夫人 Louise Araneta-Marcos、Dubai Chambers 主席兼行政總裁 Mohammad Ali Rashed Lootah 閣下、阿聯酋駐菲律賓共和國大使 Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi 閣下，以及菲律賓總統駐阿聯酋貿易及投資特使 Ma. Anna Kathryna Yu-Pimentel 閣下。

Dubai Chambers 主席兼行政總裁 Mohammad Ali Rashed Lootah 閣下指出：「於馬尼拉設立辦事處，彰顯我們決心鞏固杜拜與菲律賓的經濟關係，並開拓嶄新合作方向。 新辦事處將協助菲律賓企業在杜拜發掘商機，並拓展其國際業務。 菲律賓是杜拜其中一個增長最迅速的貿易夥伴，僅在 2025 年，非石油貿易額便已達到 35.8 億阿聯酋迪拉姆。」