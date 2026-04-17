Quantitative Brokers 在 2026 年債券市場大獎中，憑藉利率與固定收益交易的創新表現獲得嘉許

紐約及倫敦2026年4月17日 /美通社/ -- 獨立全球執行演算法及數據驅動分析服務供應商 Quantitative Brokers（「QB」）今天公佈，於 Markets Media 與 The DESK 合辦的 2026 年債券市場大獎 (Bond Markets Awards 2026) 中，獲得「市場參與者科技創新應用之最」(Most Innovative Use of Technology in a Market Participant) 殊榮。

此獎表彰利用科技、數據及執行流程的創新，促進固定收益與債券交易的企業。QB 之所以備受肯定，源於其在利率市場（包括美國國債、利率期貨及期貨期權）努力不懈開發量化執行方案。

QB 的行政總裁 David Kalita 表示：「獲此殊榮，我們不勝榮幸。 這印證我們矢志開發植根於量化研究的務實執行技術，同時協助客戶在固定收益與利率市場中更得心應手地交易。」